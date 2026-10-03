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Šef psihijatrije KBC-a Zagreb: Tuga i bol ne prolaze ako ih ne prihvatimo, puno je usamljenih

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Šef psihijatrije KBC-a Zagreb: Tuga i bol ne prolaze ako ih ne prihvatimo, puno je usamljenih
Zagreb: Darko Marčinko, predstojnik Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta KBC Zagreb | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Predstojnik Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC-a Zagreb kaže da istraživanja pokazuju kako je dugotrajna usamljenost rizični faktor za mnoga patološka stanja i bolesti, od depresije i demencije do kardiovaskularnih bolesti i karcinoma.

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Prof. dr. Darko Marčinko, psihijatar, predstojnik Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC-a Zagreb, u razgovoru za 24sata ističe da danas bilježimo porast usamljenosti, a da istraživanja pokazuju kako je dugotrajna usamljenost rizični faktor za mnoga patološka stanja i bolesti, od depresije i demencije do kardiovaskularnih bolesti i karcinoma. Posljednjih godina porast je i broja ljudi koji se javljaju zbog anksioznosti, burnouta i drugih psihičkih teškoća, a pritom su potpuno funkcionalni, rade, imaju obitelji i svakodnevno normalno funkcioniraju...

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