Šef psihijatrije KBC-a Zagreb: Tuga i bol ne prolaze ako ih ne prihvatimo, puno je usamljenih

Prof. dr. Darko Marčinko, psihijatar, predstojnik Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC-a Zagreb, u razgovoru za 24sata ističe da danas bilježimo porast usamljenosti, a da istraživanja pokazuju kako je dugotrajna usamljenost rizični faktor za mnoga patološka stanja i bolesti, od depresije i demencije do kardiovaskularnih bolesti i karcinoma. Posljednjih godina porast je i broja ljudi koji se javljaju zbog anksioznosti, burnouta i drugih psihičkih teškoća, a pritom su potpuno funkcionalni, rade, imaju obitelji i svakodnevno normalno funkcioniraju...