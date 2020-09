Senzacija na YES Feel Good Festivalu u Zagrebu su rižota, boškarin i štrukli s grilla

<p>Zagrebački Strossmayerov trg domaćin je novog gurmanskog eventa. Prošlog vikenda završio je Burger Fest, a u srijedu je počeo YES Feel Good Festival.</p><p>Ponuda je ovog puta ponešto drugačija, a do 27. rujna posjetitelji mogu istraživati bogatstvo okusa jela i pila.</p><p>Nikola Božić, veliki mesni entuzijast, i ovoga je puta sa Đurinom hižom donio niz sjajnih steakova, ali meni je obogatio s domaćom bučnicom, štruklima sa špekom i sirom pripremljenima na grillu.</p><p>- Na Kamado grillu ih završavam, to je kao štrudl-štrukl, jer se kuha i peče. Dobije se lijepa koricu i malo dima, kombinacija je odlična - rekao nam je Nikola Božić.</p><p>Na “temeljima” boškarina ostao je i dalje Cheese bar. Na njihovoj kućici kušali smo slasni žgvacet od boškarina s fužima.</p><p>- Surađujemo s agencijom za ruralni razvoj Istre, uvijek je friško meso, a preko sireva smo došli do dobre istarske priče - kazao nam je Dado Tašner, koji je dodao i kako će se meni mijenjat.</p><p>Osim burgera, najavio je ragu od hobotnice, gulaš od divljači, kobasice u vinu...</p><p>Sjajan posao radi i kućica “Market” koja se bazira na rižotu. U ponudi su njih tri, s graškom, kozjim sirom i Acetom, crni rižot je s kremom od povrća, nas je oduševio onaj od junećih obraza, sporo pečenih šest sati, s pireom od jabuke i rotkvice.</p><p>- Odlučili se jer rižoto dobro ide, na neki način smo se specijalizirali za to jelo - otkrio je Fran Ćurković.</p><p>Marin Nekić priprema na smokeru pulled pork sendvič s paprikama i patlidžanom, Mezetluk BBQ, a Streets je osmislio burger s umakom od jesenskih pečenih paprika. Na njegovom pokretnom kamionu je i odličan izbor pića, pogotovo za one koji vole gemište. Glazbu će puštati Ozren Kanceljak, Neno Martinović, Tomo in der Mühlen...</p>