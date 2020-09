A post shared by Froetic| Sex Ed + Sex Coach (@froeticsexology) on Sep 4, 2020 at 10:18am PDT

<p><strong>Portia Brown</strong> od malih nogu je počela pokazivati interes prema seksu, jako ju je zanimalo to područje. Dok je bila manja majka joj je davala knjige o ljudskom tijelu i spolu kako bi joj pomogla da se što bolje educira. Od toga dana nikada nije prestala čitati o takvim temama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ova 28-godišnjakinja iz New Yorka sada radi kao seks edukatorica i ambasador je za seksualni brend Kandid.</p><p>Portia također izrađuje sadržaje i nudi radionice, a posljednja se usredotočila na 'senzualnu magiju'.</p><h2>Što je senzualna magija?</h2><p>- Senzualna magija koristi moć božanstvene žene da stvori magiju. Ta magija može biti magija orgazma ili očitovanje nečeg drugog što želite - objašnjava Portia za <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/sex-relationships/sex/sex-educator-explains-what-sensual-22649969" target="_blank">Mirror.</a></p><p>Uz to, podijelila je nekoliko savjeta za žene koje se bore s doživljavanjem orgazma te je objasnila kako žene mogu postići neograničeni orgazam.</p><p>Na pitanje o različitim vrstama orgazma koje osoba može imati, Portia je rekla kako to ovisi o kojim dijelovima tijela se točno govori. </p><p>- Neki ljudi kažu da su doživjeli orgazam dok su masirali dijelove tijela koji nisu njihove genitalije, na primjer, stimulacijom bradavica. Ako govorimo o orgazmima iz svih erogenih zona, ograničenje ne postoji i stvarno sve ovisi o vašem tijelu - govori Portia.</p><p>Ako govorimo o vulvi (stidnici), prije se vjerovalo da postoje unutarnji orgazmi (vaginalna i g-točka) i vanjski orgazmi (klitoralni). Ali postaje sve šire prihvaćeno da su svi orgazmi klitoralni orgazmi jer imamo bolje razumijevanje pune anatomije klitorisa.</p><p>- Mnogi ljudi govore da su njihovi orgazmi različiti, ovisno o tome kako se stimuliraju. Ako vam je najlakše doživjeti orgazam s vanjskom stimulacijom, to možete postići sa svojom rukom ili možete posegnuti za igračkama - objašnjava Portia.</p><p>Kada je riječ o onima koji imaju problema s orgazmima, Portia tvrdi da problem počinje u mislima.</p><p>- Ili se teško usredotočujemo na sadašnji trenutak, mentalno se rastresemo, osjećamo sram tijela ili neku drugu mentalnu prepreku. Moramo naučiti prepustiti se trenutku i voljeti sebe i svoje tijelo kako bismo mogli beskrajno uživati u seksu i svemu što seks pruža. Također je korisno otkriti kako vaše tijelo stvarno funkcionira. Nemojte se tijekom seksa fokusirati samo na postizanje orgazma nego doživite sve i prepustite se istinskom užitku. Neka orgazam dođe k vama umjesto da pokušavate vi doći do njega - govori Portia.</p><p>Portia savjetuje da nikako ne smijete zaboraviti na raspoloženje.</p><p>- Zavedite sebe kao i svog partnera. Igračke mogu biti od velike pomoći. Igračke u obliku štapića djeluju za velik dio populacije i ne zastrašuju vas ili vašeg partnera. Često se ne prepustimo seksualnom užitku nego si na početku postavimo krajnji cilj, a to je doživjeti orgazam. Na orgazam treba misliti kao na dio putovanja tijekom seksa, a ne ga gledati kao odredište - objašnjava Portia.</p><p>Nemojte stavljati vremensko ograničenje na seks niti orgazam gledati kao kraj seksa jer time propuštate toliko istraživanja i radosti.</p><p>- Kad prioritet dajemo osjećaju zadovoljstva umjesto orgazmu, možemo isprobati stvari koje inače ne bismo - savjetuje Portia.</p>