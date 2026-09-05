Serviseri upozoravaju: Ove navike skraćuju vijek hladnjaka

Hladnjak bi trebao trajati 10 do 15 godina, ali načini na koje ga većina nas pakira, čisti i koristi mogli bi to skratiti. Hladnjak je jedini uređaj u vašem domu koji nikad ne dobije slobodan dan i radi 24/7
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Serviseri se slažu da bi prosječni hladnjak trebao bi trajati oko 10 do 15 godina. No, ako ga koristite pogrešno, taj broj može pasti na samo 8 do 9 godina. Ovo je nekoliko najgorih navika koje negativno utječu na hladnjake.
Serviseri se slažu da bi prosječni hladnjak trebao bi trajati oko 10 do 15 godina. No, ako ga koristite pogrešno, taj broj može pasti na samo 8 do 9 godina. Ovo je nekoliko najgorih navika koje negativno utječu na hladnjake. |
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Serviseri se slažu da bi prosječni hladnjak trebao bi trajati oko 10 do 15 godina. No, ako ga koristite pogrešno, taj broj može pasti na samo 8 do 9 godina. Ovo je nekoliko najgorih navika koje negativno utječu na hladnjake.
Pogreška br. 1: Nečišćenje kondenzatorske zavojnice: Dio vašeg hladnjaka koji će najvjerojatnije otkazati je onaj koji nikada niste pogledali. U kondenzatorskoj zavojnici plin se kondenzira i stvara rashladno sredstvo. To je metalna rešetka koja se, ovisno o modelu, nalazi na stražnjoj strani uređaja, ispod njega ili, na nekim vrhunskim hladnjacima, na vrhu. Budući da je skrivena od pogleda, skuplja prašinu, masnoću i dlake kućnih ljubimaca, a to nakupljanje sprječava da radi svoj posao. Preporučuje se da čišćenje kondenzatora svakih šest mjeseci ako imate kućne ljubimce, a otprilike jednom godišnje ako ih nemate. Ne postavljajte hladnjak tik uz zid ili u uski prostor.
Pogreška br. 2: Prepunjavanje hladnjaka: Svi smo napunili hladnjak do vrha prije praznika, a majstori kažu da je to u redu s vremena na vrijeme na noć ili dvije. Problem počinje kada to postane vaša svakodnevna navika. Prenatrpanost hladnjaka otežava rad sustava hlađenja, dovodi do neravnomjernih temperatura i može uzrokovati da kompresor radi puno jače. Problem nije samo težina, već i protok zraka. Hladnom zraku treba prostora za kretanje, a zid od namirnica to sprječava. Održavajte ventilacijske otvore, posebno onaj na vrhu, čistim i tretirajte prepun hladnjak kao situaciju za večeru za jednu noć, a ne kao trajno stanje.
| Foto: Andrey Popov
Pogreška br. 3: Prečesto otvaranje vrata: Problem s ovim je vlaga. Svaki put kada se vrata otvore, topli zrak iz prostorije juri unutra kako bi se susreo s hladnoćom. Ako stalno otvarate hladnjak samo da biste vidjeli što je unutra, vlaga se može nakupiti jer zrak od 22 stupnja Celzija u vašem domu ulazi u hladnjak od 1 stupnja Celzija. Hladnjaku može trebati četiri do šest sati da se pravilno ohladi, a stalno otvaranje vrata resetira proces. Ako kuhate i ostavite hladnjak otvoren minutu, i ne otvarate ga ponovno 20 minuta, to uglavnom nije problem. Šteta nastaje zbog brzog, ponovljenog otvaranja, sedam ili osam puta u satu, što može ostaviti unutarnje ploče mokrima, s vodom koja potencijalno kaplje u tehničke komponente. Nakon popravka ili velikog obnavljanja zaliha, dajte hladnjaku nekoliko neprekidnih sati da se vrati na svoju temperaturu.
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Pogreška br. 4: Stavljanje vruće hrane izravno u hladnjak: Vruća hrana ispušta paru, a para je prikrivena vlaga koja se može zarobiti u motoru ventilatora ili komponentama za hlađenje. Budući da te komponente rade blizu nule, zarobljena vlaga može se zalediti, čineći hladnjak glasnijim ili ga potpuno sprječavajući u hlađenju. To je također opterećenje za najteži najvažniji dio, kompresor.
| Foto: PR
Pogreška br. 5: Postavljanje pogrešne temperature: Hladnjak koji je postavljen na prehladno ili pretoplo stalno se bori sam sa sobom, a taj napor skraćuje njegov vijek trajanja. Dakle, koja je idealna temperatura? Preporučuje se uglavnom između 3 i 5 stupnjeva Celzija. Upozorava da se ne podiže temperatura više iako to tehnički dopuštaju propisi. Neki hladnjaci omogućuju vam postavljanje temperature i do 6 stupnjeva, jer se uređaji hlade do zadane vrijednosti, a zatim lebde unutar raspona. No, temperatura može lako porasti i do 7 prije nego što ciklus hlađenja ponovno započne.
Pogreška br. 6: Zanemarivanje brtve na vratima: Gumena brtva oko vrata zadržava hladan zrak unutra, a vanjski zrak vani. Ali kada brtva otpadne ili se ne očisti pravilno, uređaj se može oštetiti. Često se ne čisti dovoljno ili jaka sredstva za čišćenje uzrokuju njezino propadanje. Ako je brtva oštećena, vanjski zrak može ući i stvoriti vlagu. Očistite brtvu blagim sapunom svakih šest mjeseci i preskočite agresivna sredstva za čišćenje. Povremeno provjerite ima li pukotina ili rupa i zamijenite je ako više ne brtvi dobro.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA