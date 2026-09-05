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Serviseri upozoravaju: Ove navike skraćuju vijek hladnjaka

Hladnjak bi trebao trajati 10 do 15 godina, ali načini na koje ga većina nas pakira, čisti i koristi mogli bi to skratiti. Hladnjak je jedini uređaj u vašem domu koji nikad ne dobije slobodan dan i radi 24/7
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Serviseri upozoravaju: Ove navike skraćuju vijek hladnjaka
Serviseri se slažu da bi prosječni hladnjak trebao bi trajati oko 10 do 15 godina. No, ako ga koristite pogrešno, taj broj može pasti na samo 8 do 9 godina. Ovo je nekoliko najgorih navika koje negativno utječu na hladnjake.
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Serviseri se slažu da bi prosječni hladnjak trebao bi trajati oko 10 do 15 godina. No, ako ga koristite pogrešno, taj broj može pasti na samo 8 do 9 godina. Ovo je nekoliko najgorih navika koje negativno utječu na hladnjake. | Foto:
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