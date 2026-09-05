Serviseri upozoravaju: Ove navike skraćuju vijek hladnjaka

Pogreška br. 3: Prečesto otvaranje vrata: Problem s ovim je vlaga. Svaki put kada se vrata otvore, topli zrak iz prostorije juri unutra kako bi se susreo s hladnoćom. Ako stalno otvarate hladnjak samo da biste vidjeli što je unutra, vlaga se može nakupiti jer zrak od 22 stupnja Celzija u vašem domu ulazi u hladnjak od 1 stupnja Celzija. Hladnjaku može trebati četiri do šest sati da se pravilno ohladi, a stalno otvaranje vrata resetira proces. Ako kuhate i ostavite hladnjak otvoren minutu, i ne otvarate ga ponovno 20 minuta, to uglavnom nije problem. Šteta nastaje zbog brzog, ponovljenog otvaranja, sedam ili osam puta u satu, što može ostaviti unutarnje ploče mokrima, s vodom koja potencijalno kaplje u tehničke komponente. Nakon popravka ili velikog obnavljanja zaliha, dajte hladnjaku nekoliko neprekidnih sati da se vrati na svoju temperaturu. | Foto: Fotolia