Šest grešaka koje ne smijete raditi s travnjakom u jesen

- Bez obzira na vremenske uvjete, pravilna njega travnjaka u ovom periodu može mu pomoći da procvjeta u proljeće. Jesen je također posljednja velika prilika travnjaka ove godine da se oporavi, obnovi i pripremi za zimu - kaže Brian Feldman, viši direktor terenskih operacija u britanskoj kompaniji TruGreen.



No, jednako je važno znati što ne smijete raditi ako zaista želite da vaš travnjak u proljeće izgleda savršeno. Feldman i Stephen Hall, potpredsjednik britanske kompanije Moon Valley Nurseries za istočnu regiju, izdvajaju šest najčešćih pogrešaka.

1. Pretjerano gnojiti

Prekomjerna upotreba gnojiva bogatog dušikom potiče rast travnjaka u kasnoj sezoni, što može oslabiti razvoj korijena i povećati osjetljivost na zimske uvjete.

- Najbolje je odabrati jesensko gnojivo s većim udjelom kalija, koji pomaže u otpornosti na hladnoću i potiče zelenilo u proljeće - objašnjava Feldman.

Toplinske vrste trave, poput zoysie, centipede, Bermude i St. Augustinea, u jesen ulaze u stanje mirovanja, stoga je važno pravovremeno gnojiti. Optimalno vrijeme je nekoliko tjedana prije očekivanog prvog mraza. Stručnjak za travnjake može vam pomoći da odaberete pravo gnojivo u pravo vrijeme, uzimajući u obzir specifičnu vrstu trave i klimatske uvjete.

2. Zanemarivanje tla

Tijekom ljeta vaš travnjak je blistao, sada je vrijeme da posvetite pažnju tlu koje ga je podupiralo.

- Prije dodavanja gnojiva ili sjemena, provjerite je li tlo spremno podržati zdrav rast trave - savjetuje Feldman.

Profesionalno testiranje tla omogućuje da saznate kojih hranjivih tvari nedostaje, a zdravo tlo također poboljšava apsorpciju nutrijenata, štiteći travnjak od bolesti i korova. Ako test pokaže da je potrebno korigirati pH vrijednost, primjena kreča ili sumpora može pomoći tlu da bolje apsorbira hranjive tvari.



3. Ostaviti lišće na travnjaku

Par listova po travnjaku može izgledati šarmantno, ali debeli sloj vlažnog lišća blokira sunčevu svjetlost, zadržava vlagu i guši travu, upozorava Feldman.

Ako želite reciklirati suho lišće umjesto da ga bacate, razmislite o malčiranju.

- Vlažno lišće se ne melje dobro i može stisnuti travu, dok malčiranje suhih listova kosilicom poboljšava zdravlje tla i opskrbljuje travnjak prirodnim gnojivom - pojašnjava Feldman.

4. Prekratko kositi travu

Košnja travnjaka prije zime može ga učiniti osjetljivijim na hladnoću jer gubi prirodnu izolaciju.

- Visina košnje ovisi o vrsti trave, toplinskoj ili hladnoj sezoni - objašnjava Hall.

- Nikada nemojte odsjeći više od trećine visine trave odjednom, jer to može stresirati travnjak i uzrokovati žutilo ili oštećenje trave - dodaje Feldman. Ako je trava visoka, možda će biti potrebno više košnji da se postigne optimalna visina.



5. Dodavanje novog sjemena toplinskih trava

Jesensko dodavanje novog sjemena pogodno je samo za trave hladne sezone, poput raži, Kentucky bluegrass-a ili fescua.

- Sada nije vrijeme za sijanje ili sadnju toplinskih trava. Pričekajte do kasnog proljeća sljedeće godine, kada će uvjeti biti idealni za rast tih vrsta trave - upozorava Feldman.

6. Prekid navodnjavanja

- Ne želite potpuno prestati zalijevati, ali možete i previše zalijevati travnjak - kaže Hall.

Količina oborina određuje koliko dodatne vode je potrebno. Oko 2,5 cm vode svakih 7 do 10 dana pomaže travi da ostane hidratizirana. Dobro zalijevan travnjak bolje podnosi zimsko mirovanje i manje je sklon oštećenju ili isušivanju, napominje Feldman, piše msn.

