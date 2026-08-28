Šest kućanskih uređaja koje biste trebali isključiti iz struje kada nisu u upotrebi

Mnogi kućanski uređaji nastavljaju trošiti električnu energiju čak i kada su isključeni, što može povećati račune za struju i, u pojedinim slučajevima, predstavljati sigurnosni rizik.

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Aparati poput aparata za kavu, mikrovalnih pećnica i sličnih mogu trošiti tzv. energiju u stanju mirovanja ili biti podložni kvarovima ako su stalno uključeni u utičnicu. Isključivanje ovih uređaja iz struje kada se ne koriste može smanjiti potrošnju energije, uštedjeti novac i zaštititi ih od pregrijavanja

Aparati za kavu

Prema sigurnosnim podacima, aparati za kavu svake su godine povezani s više od 1.500 požara zbog mogućeg pregrijavanja ili tehničkih kvarova. Isključivanje iz struje nakon uporabe može smanjiti rizik od požara i nepotrebnu potrošnju električne energije.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Mikrovalne pećnice

Mikrovalne pećnice troše malu količinu električne energije čak i kada nisu u uporabi, ponajviše zbog digitalnog sata i unutarnjih elektroničkih sustava. Tijekom duljih izbivanja iz doma preporučuje se isključiti ih iz utičnice kako bi se smanjila potrošnja i da biste ih zaštitili od pregrijavanja.

Televizori

Moderni televizori nakon gašenja često ostaju u stanju pripravnosti kako bi se mogli brzo uključiti daljinskim upravljačem. Iako je riječ o maloj potrošnji, ona se s vremenom može odraziti na računu za struju, a isključivanje iz utičnice pruža dodatnu zaštitu od pregrijavanja.

Sustavi kućne zabave

Uređaji poput televizora, soundbara i streaming prijemnika mogu zajedno trošiti znatnu količinu energije dok su u stanju mirovanja. Jednostavno rješenje je korištenje produžnog kabela s prekidačem kojim se cijeli sustav može isključiti jednim pritiskom.

Stolna računala

Stolna računala, monitori i pisači mogu nastaviti trošiti električnu energiju i kada su ugašeni, ali ostaju uključeni u utičnicu. Prije odlaska na godišnji odmor preporučuje se isključiti ih iz struje kako bi smanjili potrošnju i zaštitili od mogućih električnih udara i pregrijavanja.

Punjači za mobitele

Punjači za mobitele mogu trošiti električnu energiju čak i kada nisu spojeni na uređaj, što se često naziva "vampirskom potrošnjom". Iako je riječ o malim količinama energije, dugoročno mogu povećati račune za struju, a oštećeni ili nekvalitetni punjači mogu predstavljati i rizik od pregrijavanja ili požara ako su stalno uključeni u utičnicu.