Šest najzdravijih riba za srce i mozak koje vrijedi češće jesti

Kada se govori o prehrani koja čuva zdravlje srca i mozga, riba gotovo uvijek zauzima važno mjesto. Razlog nije samo to što predstavlja kvalitetan izvor proteina. Masna riba sadrži eikozapentaensku i dokozaheksaensku kiselinu, poznatije kao EPA i DHA. Riječ je o dugolančanim omega-3 masnim kiselinama koje imaju važne uloge u radu srca, krvnih žila, mozga i očiju.

Američko udruženje za srce preporučuje najmanje dvije porcije ribe tjedno, uz naglasak na masnijim vrstama. Jedna porcija podrazumijeva približno 85 grama kuhane ribe, odnosno otprilike tri četvrtine šalice usitnjenog ribljeg mesa.

Ipak, pri izboru nije dovoljno gledati samo količinu omega-3 masnih kiselina. Važno je uzeti u obzir i moguću prisutnost žive, način uzgoja ili izlova, količinu soli u prerađenim proizvodima te metodu pripreme.

Među vrstama koje nutricionisti često izdvajaju kao posebno dobar izbor nalaze se losos, sardine, pastrva, haringa, inćuni i arktička zlatovčica.

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Zašto je riba važna za zdravlje srca?

Omega-3 masne kiseline povezane su s nizom učinaka važnih za kardiovaskularno zdravlje.

Mogu pridonijeti smanjenju razine triglicerida u krvi, povoljno djelovati na upalne procese i pomoći u očuvanju normalnog rada srca. Redovita konzumacija ribe također može biti zdravija zamjena za mesne proizvode bogate zasićenim mastima.

To, međutim, ne znači da će jedan obrok ribe poništiti ostatak neuravnotežene prehrane.

Najveća korist postiže se kada je riba dio prehrane koja obiluje povrćem, voćem, mahunarkama, cjelovitim žitaricama, orašastim plodovima i maslinovim uljem, uz ograničavanje pržene hrane, pretjerano slanih proizvoda i prerađenog mesa.

Važan je i način pripreme. Pečena, kuhana ili kratko pirjana riba u pravilu je bolji izbor od ribe pržene u dubokom ulju ili poslužene s velikom količinom soli i masnih umaka.

Kako riba može pridonijeti zdravlju mozga?

DHA je važna strukturna komponenta moždanog tkiva i mrežnice oka. Omega-3 masne kiseline sudjeluju u održavanju staničnih membrana, komunikaciji među živčanim stanicama i regulaciji određenih upalnih procesa.

Znanstveni pregledi upućuju na povezanost prehrambenog unosa ribe i omega-3 masnih kiselina s manjim rizikom od kognitivnog pada, iako rezultati ne znače da riba može spriječiti sve oblike demencije niti da predstavlja liječenje bolesti mozga.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Važno je razlikovati konzumaciju cjelovite hrane od uzimanja dodataka prehrani.

Riba, osim omega-3 masnih kiselina, sadrži proteine, vitamine B skupine, selen, jod i druge hranjive tvari koje djeluju zajedno. Dodaci ribljeg ulja ne moraju nužno imati iste učinke kao redovita konzumacija ribe, a visoke doze ne bi trebalo uzimati bez savjetovanja s liječnikom.

1. Losos

Losos je vjerojatno najpoznatija riba kada je riječ o omega-3 masnim kiselinama. Njegovo masnije meso sadrži znatne količine EPA i DHA, a istodobno osigurava kvalitetne proteine, vitamin B12, selen i, ovisno o vrsti i načinu uzgoja, vitamin D.

U lososu se nalazi i astaksantin, crvenkasto-narančasti pigment iz skupine karotenoida. Upravo on daje mesu lososa karakterističnu boju.

Zašto je dobar za srce?

Zamjena masnijeg prerađenog mesa lososom može pomoći u smanjenju unosa zasićenih masnoća, a povećati unos nezasićenih i omega-3 masnih kiselina.

Redovito uključivanje lososa u uravnoteženu prehranu može biti osobito korisno osobama koje inače rijetko jedu ribu.

Zašto je dobar za mozak?

DHA iz lososa važna je za strukturu membrana živčanih stanica. Vitamin B12 sudjeluje u normalnom radu živčanog sustava, dok selen pridonosi zaštiti stanica od oksidativnog stresa.

Divlji ili uzgojeni losos?

Obje vrste mogu biti hranjive.

Divlji losos često je nešto manje mastan, dok uzgojeni može sadržavati više ukupnih masnoća, pa i više omega-3 masnih kiselina po porciji. Nutritivni sastav ovisi o vrsti, području podrijetla i hrani kojom je riba hranjena.

Umjesto automatskog pretpostavljanja da je jedna varijanta uvijek bolja, korisno je birati provjerene proizvode i mijenjati vrste ribe koje konzumiramo.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Kako ga pripremiti?

Losos se može peći u pećnici, pripremiti na pari, kratko ispeći na tavi ili poširati.

Dobro se slaže s limunom, češnjakom, koprom, peršinom, maslinovim uljem i povrćem. Kako obrok ne bi postao pretjerano kaloričan ili slan, nije ga potrebno prekrivati teškim umacima.

Dimljeni losos također može sadržavati korisne nutrijente, ali često ima mnogo soli, pa ga je bolje jesti povremeno i u manjim porcijama.

2. Sardine

Sardine su među nutritivno najbogatijim, ali često podcijenjenim ribama.

Zbog male veličine i relativno kratkog životnog vijeka u pravilu nakupljaju manje žive od velikih grabežljivih riba. Istodobno su bogate omega-3 masnim kiselinama, vitaminom B12, vitaminom D, selenom i proteinima.

Ako se jedu zajedno s mekanim kostima, sardine su i izvrstan izvor kalcija.

Zašto su dobre za srce?

Sardine pružaju velik udio omega-3 masnih kiselina u maloj porciji. Njima se mogu zamijeniti salame, paštete i drugi prerađeni mesni proizvodi, osobito u sendvičima i laganim večernjim obrocima.

Zašto su dobre za kosti?

Konzervirane sardine često sadrže sitne, termički omekšane kosti koje se mogu pojesti. Upravo one značajno povećavaju sadržaj kalcija.

Kombinacija kalcija i vitamina D čini sardine zanimljivim izborom za osobe koje ne konzumiraju mnogo mlijeka i mliječnih proizvoda.

Na što treba paziti kod konzerviranih sardina?

Konzervirane sardine praktične su, cjenovno često pristupačne i imaju dug rok trajanja.

Ipak, treba pogledati deklaraciju. Proizvodi u salamuri ili umaku mogu sadržavati mnogo natrija. Osobe koje moraju ograničavati unos soli mogu birati sardine s manje natrija ili ih prije konzumacije lagano ocijediti.

Sardine u maslinovu ulju mogu biti vrlo ukusne, ali nose i više kalorija. Ulje se može djelomično ocijediti ili iskoristiti kao dio preljeva za salatu.

Kako ih jesti?

Mogu se dodati salatama, tjestenini, namazima i sendvičima. Dobro se slažu s limunom, rajčicom, kaparima, lukom, peršinom i maslinama.

3. Pastrva

Pastrva je blaga, hranjiva riba koja često odgovara i osobama kojima je okus sardina, haringe ili skuše preintenzivan.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Osigurava kvalitetne proteine, omega-3 masne kiseline, vitamin B12, selen i određenu količinu vitamina D. Kalifornijska pastrva osobito se često navodi kao dobar izbor zbog povoljnog nutritivnog sastava i relativno niske razine žive.

FDA i EPA pastrvu svrstavaju među ribe s nižim udjelom žive koje se mogu češće uključivati u prehranu.

Zašto je korisna?

Pastrva može biti dobar kompromis između nemasne bijele ribe i vrlo masnih vrsta poput lososa ili sardine.

Ima dovoljno masnoće da bude sočna i da pruži omega-3 masne kiseline, ali okus joj je obično blag.

Slatkovodna riba također može biti bogata omega-3 masnoćama

Česta je pretpostavka da su samo morske ribe dobar izvor omega-3 masnih kiselina. To nije uvijek točno.

Sadržaj korisnih masnoća ovisi o vrsti ribe, hrani, okolišu i uzgoju. Pastrva može sadržavati značajnu količinu EPA i DHA.

Kako je pripremiti?

Cijela pastrva može se napuniti češnjakom, peršinom i kriškama limuna te ispeći u pećnici.

Fileti se mogu kratko peći na tavi, ali treba izbjegavati dugotrajno pečenje jer se riba brzo isuši. Kao prilog dobro odgovaraju blitva, krumpir, grah, pečeno povrće ili sezonska salata.

4. Haringa

Haringa je masna riba hladnih mora, nutritivno slična sardinama i skuši.

Bogata je EPA i DHA masnim kiselinama, vitaminom B12, selenom i vitaminom D. Zbog toga može pridonijeti zdravlju srca, živčanog sustava i kostiju.

U mnogim europskim kuhinjama haringa se jede dimljena, ukiseljena ili marinirana.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Velika nutritivna vrijednost, ali i mogući višak soli

Svježa ili zamrznuta haringa može biti izvrstan izbor. Problem nastaje kada se priprema s velikom količinom soli.

Ukiseljene i dimljene verzije mogu sadržavati znatne količine natrija. To je posebno važno osobama s povišenim krvnim tlakom, bolestima bubrega ili drugim stanjima zbog kojih im je preporučeno ograničavanje soli.

To ne znači da se takvi proizvodi moraju potpuno izbaciti, ali veličina porcije i učestalost konzumacije trebaju biti umjereni.

Vitamin B12 i živčani sustav

Vitamin B12 potreban je za stvaranje crvenih krvnih stanica i normalan rad živčanog sustava. Nedostatak može dovesti do umora, neuroloških tegoba i promjena u krvnoj slici.

Riba poput haringe jedan je od prirodno bogatih prehrambenih izvora tog vitamina.

Kako je uključiti u prehranu?

Svježa haringa može se peći poput drugih masnih riba. Marinirana se može poslužiti u manjoj količini uz kuhani krumpir, luk, jabuku ili salatu.

Kod kupnje je korisno usporediti deklaracije i odabrati proizvod s manjim udjelom soli.

5. Inćuni

Inćuni su sitne masne ribe intenzivnog okusa. Iako se često koriste samo kao dodatak pizzi ili umaku, nutritivno su mnogo vrijedniji nego što se na prvi pogled čini.

Sadrže omega-3 masne kiseline, proteine, selen, vitamin B12, kalcij i željezo. Budući da su mali i nalaze se niže u prehrambenom lancu, uglavnom imaju manje žive od velikih predatorskih riba.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Mala količina može obogatiti cijelo jelo

Inćuni imaju izražen slani i umami okus. Zbog toga nije potrebna velika količina.

Jedan ili dva fileta mogu dati dubinu umaku od rajčice, povrtnom jelu, preljevu za salatu ili tjestenini. Tijekom kuhanja često se gotovo potpuno otope i ne ostavljaju jak riblji okus.

Glavni nedostatak je natrij

Većina konzerviranih ili mariniranih inćuna vrlo je slana. Zato ih treba promatrati više kao hranjiv začin nego kao glavni proteinski dio obroka.

Mogu se lagano isprati ili ocijediti prije upotrebe, a ostatak jela ne treba dodatno soliti.

Kako ih koristiti?

Mogu se umiješati u umake, dodati na tost s rajčicom, staviti u salatu ili kombinirati s maslinovim uljem, limunom, češnjakom i peršinom.

6. Arktička zlatovčica

Arktička zlatovčica, poznata i kao arktički char, riba je srodna lososu i pastrvi.

Izgledom i bojom mesa podsjeća na lososa, dok joj je okus obično nešto blaži. Sadrži kvalitetne proteine, omega-3 masne kiseline, vitamin B12 i selen.

Zbog toga može biti dobra alternativa osobama koje žele hranjivu masnu ribu, ali im je okus nekih drugih vrsta prejak.

Foto: 123RF

Nutritivno između lososa i pastrve

Sadržaj masnoće može varirati, ali arktička zlatovčica uglavnom pruža značajnu količinu korisnih nezasićenih masnoća.

Može se pripremati na gotovo isti način kao losos: pečenjem u pećnici, kratkim pečenjem na tavi, poširanjem ili grilanjem.

Dostupnost može biti ograničena

U usporedbi s lososom, sardinama ili pastrvom, arktička zlatovčica nije jednako dostupna na svim tržištima i često je skuplja.

Zbog toga je ne treba smatrati nužnim dijelom zdrave prehrane. Ako nije dostupna, losos ili pastrva mogu biti sasvim odgovarajuća zamjena.

A što je sa skušom?

Skuša je također odličan izvor omega-3 masnih kiselina, ali važno je razlikovati vrste.

Atlantska skuša uglavnom je riba s nižim sadržajem žive i može biti vrlo dobar izbor. Kraljevska skuša, s druge strane, može sadržavati znatno više žive i nije prikladna za često konzumiranje, osobito za trudnice, dojilje i djecu.

Zbog toga na deklaraciji ili kod prodavača treba provjeriti o kojoj je vrsti riječ.

Naziv „skuša“ sam po sebi nije uvijek dovoljan za procjenu.

Treba li izbjegavati tunu?

Tuna može biti dobar izvor proteina, vitamina B12 i selena, ali pojedine vrste sadrže više žive.

Količina žive obično je veća u velikim, dugovječnim grabežljivim ribama jer je tijekom života nakupljaju iz plijena.

Manje vrste tune i konzervirana „light“ tuna uglavnom sadrže manje žive od bijele, odnosno albacore tune. Velikooka tuna može sadržavati znatno više žive.

To ne znači da se tuna mora potpuno izbaciti iz prehrane. Važno je paziti na vrstu, veličinu porcije i učestalost konzumacije te ribu mijenjati, umjesto da se uvijek jede ista.

Foto: Towfiqu Barbhuiya/Pexels

Zašto je živa u ribi problem?

Živa se u vodenom okolišu može pretvoriti u metil-živu, spoj koji se nakuplja u ribama.

Kako veće ribe jedu manje, koncentracija žive može rasti prema vrhu prehrambenog lanca. Zbog toga morski pas, sabljarka, kraljevska skuša i određene velike tune mogu sadržavati više žive.

Metil-živa je posebno važna tijekom trudnoće i ranog djetinjstva jer živčani sustav tada prolazi kroz intenzivan razvoj.

Međutim, preporuka nije potpuno izbjegavati ribu. FDA i EPA savjetuju biranje raznovrsnih riba s nižim sadržajem žive. Za trudnice i dojilje preporučuju dvije do tri porcije tjedno s popisa najboljih izbora ili jednu porciju s popisa dobrih izbora.

Riba osigurava hranjive tvari važne za razvoj djetetova mozga, pa bi neopravdano potpuno izbjegavanje svih vrsta također moglo biti nepovoljno.

Je li masna riba previše kalorična?

Masna riba ima više kalorija od vrlo nemasnih vrsta poput oslića ili bakalara, ali to ne znači da je nezdrava.

Dio kalorija dolazi iz korisnih nezasićenih masnoća. Osim toga, riba je bogata proteinima, koji pridonose osjećaju sitosti.

Ukupna kalorijska vrijednost obroka često više ovisi o pripremi i prilozima nego o samoj ribi.

Losos pečen s povrćem i malom količinom maslinova ulja može biti nutritivno uravnotežen obrok. Isti losos pržen u debelom tijestu i poslužen s pomfritom, majonezom i zaslađenim napitkom predstavlja sasvim drukčiji obrok.

Koja je razlika između omega-3 masnih kiselina iz ribe i biljaka?

Biljna hrana poput oraha, chia sjemenki, mljevenih lanenih sjemenki i ulja repice sadrži alfa-linolensku kiselinu, odnosno ALA.

Riba prvenstveno osigurava EPA i DHA.

Ljudsko tijelo može dio ALA pretvoriti u EPA i DHA, ali je ta pretvorba ograničena. Zato se masna riba smatra izravnijim prehrambenim izvorom tih dugolančanih omega-3 masnih kiselina.

To ne znači da su biljni izvori nevažni. Orašasti plodovi i sjemenke pružaju vlakna, minerale i druge korisne spojeve te mogu biti dio prehrane zajedno s ribom.

Osobe koje ne jedu ribu mogu o mogućoj upotrebi dodataka iz algi, koji sadrže DHA, razgovarati s liječnikom ili nutricionistom.

Je li dodatak ribljeg ulja jednako dobar kao riba?

Ne nužno.

Cjelovita riba istodobno pruža proteine, vitamine, minerale i masne kiseline. Također može zamijeniti manje poželjnu hranu u prehrani, primjerice prerađeno meso.

Foto: 123RF

Dodatak ribljeg ulja sadrži izdvojene masne kiseline i ne pruža sve ostale hranjive tvari iz ribe.

Nekim osobama liječnik može preporučiti određenu dozu omega-3 dodataka, primjerice zbog vrlo visokih triglicerida. To je medicinska odluka i takve se doze razlikuju od uobičajenih dodataka koji se kupuju bez recepta.

Visoke doze mogu imati nuspojave i utjecati na djelovanje lijekova, osobito onih koji smanjuju zgrušavanje krvi. Zbog toga dodatke nije preporučljivo uvoditi na svoju ruku, posebno u visokim dozama.

Najzdraviji načini pripreme ribe

Kvalitetna riba može izgubiti dio zdravstvene prednosti ako se redovito priprema u dubokom ulju, s mnogo soli ili uz teške umake.

Bolji načini pripreme uključuju:

pečenje u pećnici

kuhanje na pari

poširanje

pirjanje

kratko pečenje na tavi

pečenje na roštilju bez pougljenjivanja

pripremu u papiru za pečenje s povrćem i začinima

Za okus se mogu koristiti limun, češnjak, ružmarin, kopar, peršin, bosiljak, papar, paprika i maslinovo ulje.

Kod vrlo masne ribe često nije potrebno dodavati mnogo ulja.

Foto: 123RF

Svježa, smrznuta ili konzervirana?

Sve tri varijante mogu biti dio zdrave prehrane.

Svježa riba

Prednost svježe ribe je okus i mogućnost potpune kontrole pripreme. Nedostatak su kraći rok trajanja i često viša cijena.

Smrznuta riba

Smrznuta riba može biti nutritivno vrlo slična svježoj, osobito ako je zamrznuta ubrzo nakon ulova. Praktična je, dulje traje i omogućuje pripremu porcije kada je potrebna.

Treba provjeriti je li riječ o čistom filetu ili proizvodu s paniranjem, dodanom soli i drugim sastojcima.

Konzervirana riba

Sardine, losos, tuna i skuša iz konzerve mogu biti vrlo praktični izvori proteina i omega-3 masnih kiselina.

Potrebno je obratiti pozornost na količinu soli, vrstu ulja i veličinu porcije. Konzervirana riba s kostima može sadržavati više kalcija.

Koliko ribe treba jesti?

Za većinu zdravih odraslih osoba razuman cilj su dvije porcije ribe tjedno, pri čemu bi barem jedna trebala biti masna riba.

Neke međunarodne smjernice preporučuju najmanje dvije porcije ribe tjedno, uključujući jednu porciju masne ribe.

Nije nužno svaki tjedan kupovati losos.

Jedna porcija može biti pastrva za ručak, a druga salata ili tjestenina sa sardinama. Sljedećeg tjedna mogu se odabrati haringa, skuša s nižim sadržajem žive ili druga dostupna riba.

Raznolikost smanjuje mogućnost pretjeranog izlaganja pojedinim zagađivačima, ali i čini prehranu zanimljivijom.

Primjer jednostavnog tjednog rasporeda

Ribu nije potrebno jesti svakoga dana da bi prehrana bila kvalitetna.

Primjerice, tijekom jednog tjedna može se pripremiti:

pastrva iz pećnice s blitvom i krumpirom

salata sa sardinama, grahom, rajčicom i lukom

Sljedeći tjedan to mogu biti:

losos s pečenim povrćem

integralna tjestenina s rajčicom, češnjakom i manjom količinom inćuna

Takav raspored osigurava raznovrsnost, a ne zahtijeva kompliciranu pripremu.

Najskuplja riba nije nužno i najzdravija

Zdrav izbor ne mora biti luksuzan.

Sardine i inćuni često su nutritivno iznimno bogati, a mogu biti znatno povoljniji od svježeg lososa. Smrznuta pastrva ili druga provjerena riba također može biti praktična opcija.

Umjesto da se zdravlje povezuje isključivo sa skupim namirnicama, korisnije je gledati omjer hranjive vrijednosti, dostupnosti i cijene.

Konzerva sardina, kriška integralnog kruha i salata mogu činiti hranjiviji obrok od mnogih skupljih gotovih proizvoda.

Tko treba biti posebno oprezan?

Trudnice, dojilje, mala djeca i osobe koje često jedu ribu trebaju posebno voditi računa o izboru vrsta s nižim sadržajem žive.

Osobe s povišenim krvnim tlakom trebale bi paziti na natrij u dimljenoj, mariniranoj i konzerviranoj ribi.

Ljudi koji uzimaju lijekove protiv zgrušavanja krvi trebaju se posavjetovati s liječnikom prije uzimanja visokih doza omega-3 dodataka.

Osobe s alergijom na ribu ne bi trebale eksperimentirati s ribljim proizvodima ili dodacima bez stručnog savjeta.

Kod gihta ili drugih specifičnih zdravstvenih stanja preporuke mogu biti individualne, pa prehranu treba prilagoditi liječničkim uputama.

Zdrava prehrana ne ovisi o jednoj namirnici

Losos, sardine, pastrva, haringa, inćuni i arktička zlatovčica mogu pružiti vrijedne nutrijente za zdravlje srca i mozga.

Ipak, nijedna riba nije čudotvorna namirnica.

Najveća korist dolazi iz redovitih navika: raznovrsne prehrane, dovoljnog unosa povrća i vlakana, tjelesne aktivnosti, kvalitetnog sna, nepušenja i kontrole krvnog tlaka, šećera i masnoća u krvi.

Ribu je zato najbolje promatrati kao važan dio šireg obrasca prehrane, a ne kao brzo rješenje.

Najpraktičnije pravilo glasi: birati raznovrsne vrste, prednost davati masnijim i manjim ribama s nižim sadržajem žive te ih pripremati bez pretjeranog prženja i soli.

Takav izbor može istodobno koristiti srcu, mozgu i cjelokupnom zdravlju.