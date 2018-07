Šest navika uz koje ćete se zauvijek riješiti nereda u kući

Za mnoge ljude selidba je jako stresna, ističe Regina Leeds, autorica knjige “Rightside... Right Now!: The 8-Week Plan to Organize, Declutter and Make Any Move Stress-Free”.



- Suočiti se s organiziranjem i pakiranjem svega što posjedujete čak i one inače organizirane može dovesti do tjeskobe. Ako tome dodate i transport stvari te useljenje i traženje mjesta za sve stvari, potencijalno može doći do katastrofe - kaže. Dok je sama prolazila kroz selidbe, odlučila je da će zadržati samo ono što joj je zaista potrebno. Leeds mudro ističe kako će, jednom kad počnete čistiti svoj dom od onih predmeta koje nećete ponijeti sa sobom, energija u prostoru postati lakša, što će vam dati više energije za pakiranje i pospremanje. Daje i savjete za održavanje čistoće doma.

- Uz samo šest navika zauvijek ćete se riješiti nereda. Operite prljavo posuđe ili ga stavite u perilicu odmah nakon korištenja umjesto da ga ostavljate u sudoperu. Nakupljeno prljavo posuđe djeluje deprimirajuće i predstavlja velik zadatak. Odmah nakon pranja ga obrišite i pospremite - navodi. Iako se mnogima čini kao uzaludan zadatak, savjetuje da svakog jutra pospremite krevet kako bi prostor bio vizualno čišći. Iz istog razloga smatra važnim smeće bacati odmah, a ne čekati da se ono nakupi. Savjetuje i određivanje mjesta za predmete koje je lako zametnuti.

- Stavljajte ključ od kuće svaki put na isto mjesto, i to čim dođete kući. Ako nikad ne možete naći i druge predmete, poput daljinskog upravljača i naočala, i njima odredite mjesto gdje ćete ih uvijek odlagati - savjetuje. Naposljetku, svakog dana u isto vrijeme i na istome mjestu odradite zadatke, poput provjeravanja pošte, odgovaranja na mailove i sl. Tako ćete te poslove odrađivati automatski, tvrdi autorica.

