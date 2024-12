Šest pogrešaka koje rade žene i tako se vežu za emocionalno nedostupne muškarce

Ako se često susrećete sa emotivno nedostupnim muškarcima sigurno ste se bar jednom zapitale zašto ste baš vi magnet za iste te postoje li uopće kvalitetni muškarci. Vjerojatno vas taj osjećaj počinje smetati i nervirati, a uz par savjeta razbit ćete krug loših i počet ćete privlačiti one dobre dečke.

Evo šest pogrešaka koje žene rade, a privlače takav tip muškaraca:

Zamijenili ste njegovu privlačnost prema vama kao želju za vezom

Opće je poznato da su muškarci profesionalci u odvajanju seksa i emocija te da su sposobni spavati sa vama bez privrženosti i osjećaja. Ipak, premda su žene dobro upoznate s tom činjenicom, često pretpostave da ako su spavali s nekim tipom da on sigurno želi uploviti u vezu sa njima. Uzastopno ponavljanje ove greške jedino može rezultirati s višestrukim slomljenim srcem. Prestanite pretpostavljati da su ove dvije stvari na bilo koji način povezane. Kod većine muškaraca privlačnost ne znači nužno i ljubav te vezu. Samo žene tako razmišljaju.

Muškarci potpuno odvajaju seks i odnose te su profesionalci u spavanju s vama bez ikakve privrženosti i osjećaja. Znate ovo, zar ne?

Zašto onda odmah pretpostavite da njegova želja za seksom dokazuje da je zainteresiran za vezu s tobom? Da, mogao bi vas povesti na nekoliko spojeva, ali to još uvijek ne znači da želi trajnu vezu. Ono što to znači je da želi uskočiti u krevet s tobom i ništa više.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Članak Udruge za psihološku znanost govori o tome da žene ponekad pogrešno tumače muškarčeve simpatije kao želju za nekim dubljim odnosom, uglavnom se to događa kada nisu sigurne u njihovu razinu interesa. Istraživanje pokazuje da žene mogu više privlačiti muškarci čiji su osjećaji dvosmisleni ili nisu jasno izraženi, što ih potencijalno navodi da preuzmu veću razinu predanosti nego što je muškarac namjeravao. Taj se fenomen često povezuje s izbirljivim ženama u odabiru partnera, što ih čini opreznima u tumačenju muških poteza.

Prihvaćate kada on govori jedno, a radi drugo

Viđate se s tim tipom i on govori sve prave stvari. Prilično je nevjerojatno. Čeznuli ste čuti muškarca kako vam govori kako ste divni, lijepi i inteligentni. On zna što reći zbog čega se osjećate sjajno.

No, ironično je to što on nema vremena vidjeti vas. Ako izlazite s muškarcem koji govori o druženju, ali rijetko dogovara spoj ili često otkazuje, on vas ne voli. Za razumijevanje muškaraca najvažnije je pratiti što on radi kako bi provodio vrijeme s vama. Ako samo priča, a ništa ne radi, emocionalno je nedostupan i nije vezan za vas. To također znači da vas drži na udici u slučaju da poželi malo ljubavi. Studija iz 2015. pokazala je da kada žene mogu prihvatiti da partner govori jedno, a radi drugo često ukazuje na čimbenike poput kognitivne disonance, loše dinamike odnosa, straha od sukoba, niskog samopoštovanja i želje za održavanjem veze. Međutim, važno je upamtiti da se ova dinamika može odnositi na bilo koga u vezi, a ne samo na žene koje prihvaćaju ponašanje muškaraca.

Vežete se, iako je on rekao da nije spreman za vezu

Jedan od najznačajnijih i najlakših znakova emocionalno nedostupnog muškarca jest da odmah jasno izrazi da ne želi vezu i nije spreman za istu. Ono što zbunjuje mnoge slobodne djevojke je to što uvijek na kraju rečenice nadodaju: "Ali da vidimo što će se dogoditi." Mnoge žene zato misle da je sasvim u redu da muškarac ne zna što želi, što je u potpunosti pogrešno jer vi znate što ne želite - ležernu vezu temeljenu na fizičkoj privlačnosti. No, zbog fraze 'Vidjet ćemo' žene pristaju na takve odnose u nadi da će se taj odnos podići na višu razinu što se ustvari uvijek uspostavi kao pogrešno te nikad ne funkcionira. Kada muškarac prizna da ne želi vezu, to je čovjek koji je iskren i otvoren, a ta fraza samo je dio slatkorječivosti kako bih vas zadržao što duže uz sebe.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zamjenjujete njegov nedostatak truda za spontanost

Ponekad su žene toliko nestrpljive da uspostave vezu s muškarcem za kojeg misle da je sjajan ulov da prihvaćaju mrvice koje on nudi. Nije da je previše zaposlen ili da nije dobar u planiranju vremena, jednostavno vas ne cijeni dovoljno da bi se prema vama ponašao onako kako zaslužujete. On nije previše zainteresiran za vas, ali mu svejedno pomažete zadovoljiti njegove potrebe - dragi ste i pažljivi prema njemu te ste mu uvijek dostupni. Jednom kada mu date do znanja da ćete prihvatiti sve što dobijete s njegove strane, on će se prestati truditi. Ukoliko se požalite na njegov način tretiranja vas, vjerojatno će upotrijebiti slatkorječivost da izgladi stvari te uspostavi vaše ponovno povjerenje. Uvijek će rado uzeti ono što mu vi pružite, no kada shvati da se za vašu naklonost ne treba previše truditi, prestat ćete mu biti uzbudljivi.

Mislite da možete "riješiti" njegove probleme i učiniti ga partnerom punim ljubavi

Određene žene vole dobar projekt ili vole pomagati slabijima. Pronađete emocionalno nedostupnog čovjeka koji vam se sviđa i izgleda kao sjajan ulov te pomislite 'Mogu to popraviti.' No, realnost je ipak drugačija te jedina osoba koja može popraviti svoju emocionalnu nedostupnost je taj isti muškarac za kojeg ste to uvjereni. Istraživanje iz 2010. godine pokazuju da je percepcija žena koje pokušavaju promijeniti muškarce u vezama često povezana s kombinacijom čimbenika, uključujući rodne stilove komunikacije, različita očekivanja o vezama i želju za osobnim razvojem unutar partnera. Žene to ponekad izražavaju kroz davanje savjeta ili kritike, što muškarci mogu protumačiti kao pokušaj da ih iz temelja promijene. Međutim, važno je napomenuti da je ovo generalizacija; ne ponašaju se sve žene na ovaj način, niti ga svi muškarci tumače negativno.

Foto: Dreamstime

Zanemarujete glavne znakove upozorenja jer želite vezu

Postoji nekoliko znakova da bi muškarac s kojim se viđate mogao biti emocionalno nedostupan, a koje ignorirate.

To uključuje :

Dvosmislen je u svojim odgovorima

Ne predstavlja vas prijateljima ili obitelji

Kada ste zajedno ne zanima se previše za vaš dan

Njegove emocije nisu jasno definirane

Pokazuje kontrolirajuće ponašanje

S vremenom nestane pa se vrati

Jako je šarmantan

Priznaje da nije dobar u vezama

Ima problema s ljutnjom

Ne govori mnogo o sebi

Ako ozbiljno mislite pronaći ljubav, najbolje je izbjegavati ove obrasce kod muškaraca jer to često dovodi do onih koji su emocionalno nedostupni. Čim primijetite to, otiđite. Zaboravite koliko ste vremena uložili ili koliko je on zgodan i uspješan. Ako želite pravu ljubav, takav to nikada neće ispuniti. To ne znači nužno da je zla osoba - on jednostavno nije sposoban pružiti to što želite jer mu nedostaje emocionalna inteligencija koja je potrebna da ga učini dostojnim partnerom. Razlog također nije bitan. Jednom kada to znate o muškarcu, brzo krenite dalje. Istraživanje iz 2023. objavljeno u Journal of Personality and Individual Differences govori da bi žene, kao i ljudi općenito, mogle zanemariti znakove upozorenja kod potencijalnih partnera zbog snažne želje za vezom, često potaknute čimbenicima poput straha od samoće, pozitivnog potkrepljenja rane privlačnosti i kognitivnih predrasuda koje dovode do zanemarivanja znakova ili racionalizacije problematičnog ponašanja.

Posljednje, ali ne i najmanje važno, ako se ovaj obrazac toksičnih veza i izlazaka s emocionalno nedostupnim muškarcima nastavi ponavljati (ili ste već izlazili s nekoliko takvih muškaraca u prošlosti), možda biste trebali preispitati i sami sebe. Možda ste i vi na neki način emocionalno nedostupni. Ako se bojite odbijanja i ponovnog povrjeđivanja, možda ste manje otvoreni u pristupu spojevima nego što mislite. Ovo vrijedi razmotriti i onda raditi na tome. Kad vam je srce otvoreno, privući ćete dobre momke. Muškarac višeg kalibra je otvoren i spreman za trajnu ljubav te doživotno romantično partnerstvo.