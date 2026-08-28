Šest znakova otkriva da ste na dobrom putu da doživite stotu

Stručnjaci za dugovječnost izdvojili su šest znakova koji mogu pokazati da je osoba na dobrom putu prema dugom i zdravom životu. Na popisu se nalaze očekivane navike poput redovitog kretanja i kvalitetne prehrane, ali i čimbenici koji se često zanemaruju – zahvalnost, bliski odnosi i osjećaj svrhe.

Naravno, nijedan od ovih znakova nije jamstvo da će netko doživjeti stotu. Na životni vijek utječu genetika, zdravstveno stanje, životne okolnosti, dostupnost zdravstvene skrbi i brojni drugi čimbenici. Ipak, dobre svakodnevne navike mogu povećati šanse da osoba ne samo živi dulje nego i da što više godina provede dobrog zdravlja.

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1. Kvalitetan san vam je jedan od prioriteta

San nije izgubljeno vrijeme, nego razdoblje tijekom kojeg se tijelo obnavlja, mozak obrađuje informacije, a imunološki sustav priprema za nove izazove. Zato je redovit i kvalitetan odmor jedan od važnijih temelja zdravog starenja.

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Registrirana dijetetičarka Vesanto Melina objašnjava da okrepljujući san može pozitivno djelovati na raspoloženje, pamćenje i obrambeni sustav organizma, a povezuje se i sa smanjenjem upalnih procesa u tijelu.

Nije pritom dovoljno samo povremeno dugo spavati nakon nekoliko iscrpljujućih dana. Važnija je dosljednost, odnosno približno jednako vrijeme odlaska na spavanje i buđenja, dovoljno sati sna te osjećaj odmorenosti nakon buđenja.

Problemi s uspavljivanjem, česta buđenja tijekom noći, glasno hrkanje, jutarnje glavobolje ili izrazita pospanost tijekom dana mogu biti znak da san nije dovoljno kvalitetan. Dugotrajne smetnje spavanja ne treba ignorirati, osobito ako utječu na koncentraciju, raspoloženje i svakodnevno funkcioniranje.

Boljoj kvaliteti sna može pomoći smanjenje korištenja mobitela i drugih ekrana prije odlaska u krevet, izbjegavanje velikih obroka i alkohola kasno navečer, redovito kretanje te prozračna, tiha i zamračena spavaća soba.

2. Redovito ste aktivni, čak i ako ne idete u teretanu

Tjelesna aktivnost jedan je od najsnažnijih pokazatelja dugoročnog zdravlja, ali to ne znači da je potrebno svakodnevno izvoditi iscrpljujuće treninge.

Liječnica interne medicine i gerijatrije Tracy Lippard ističe da je kretanje jedan od najvažnijih temelja zdravlja u starijoj dobi. Najkorisnije su aktivnosti koje istodobno podržavaju zdravlje srca, snagu mišića, ravnotežu i pokretljivost.

To mogu biti hodanje, plivanje, vrtlarenje, joga, tai chi, vožnja bicikla ili vježbe snage. Važno je pronaći oblik kretanja koji osobi odgovara i koji može dugoročno održavati.

Mišićna snaga posebno je važna kako starimo jer pomaže u očuvanju samostalnosti, smanjuje rizik od padova i olakšava svakodnevne zadatke poput penjanja stubama, nošenja vrećica ili ustajanja sa stolice.

Ravnoteža i fleksibilnost također se ne bi trebale zanemarivati. Čak i nekoliko jednostavnih vježbi nekoliko puta tjedno može pridonijeti sigurnijem kretanju i očuvanju pokretljivosti.

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Stručnjaci savjetuju da se aktivnost poveže s nečim ugodnim. Šetnja s prijateljem, rad u vrtu ili ples mogu biti jednako vrijedni jer istodobno potiču kretanje i društvenu povezanost.

3. Održavate prijateljstva i imate ljude na koje možete računati

Društveni život nije važan samo zbog zabave. Bliski odnosi mogu imati velik utjecaj na emocionalno i fizičko zdravlje, osobito u starijoj dobi.

Ljudi koji redovito razgovaraju s prijateljima, članovima obitelji ili susjedima lakše se nose sa stresom i rjeđe se osjećaju potpuno sami. Osjećaj pripadnosti može potaknuti i zdravije ponašanje jer bliske osobe često primijete kada netko nije dobro, potiču ga na liječnički pregled ili mu pomažu u teškim razdobljima.

Prema riječima stručnjaka, odrasle osobe starije od 60 godina koje aktivno njeguju bliske odnose često imaju zadovoljniji život, a društvena povezanost povezuje se i s duljim životnim vijekom.

To ne znači da je potrebno imati velik krug prijatelja. Nekoliko kvalitetnih i pouzdanih odnosa može biti važnije od velikog broja površnih poznanstava.

Tjedna kava s prijateljicom, učlanjenje u udrugu, razgovor sa susjedom, volontiranje ili redoviti pozivi članovima obitelji nisu samo ugodne aktivnosti. Stručnjaci ih opisuju i kao oblik prevencije koji može smanjiti stres i poboljšati kvalitetu života.

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Posebnu pozornost treba obratiti na usamljenost koja traje dugo i uzrokuje tugu, povlačenje ili gubitak interesa za svakodnevne aktivnosti. U takvim situacijama pomoć se može potražiti kod bliskih ljudi, liječnika ili stručnjaka za mentalno zdravlje.

4. Većinu vremena birate hranu koja podržava tijelo i mozak

Prehrana nije važna samo zbog tjelesne težine. Hrana koju svakodnevno jedemo osigurava energiju, vitamine, minerale, vlakna, bjelančevine i zdrave masnoće potrebne za rad srca, mozga, mišića i imunološkog sustava.

Lippard preporučuje da temelj prehrane čine što manje prerađene namirnice, uključujući voće, povrće, cjelovite žitarice i kvalitetne izvore bjelančevina.

Važno je i piti dovoljno vode jer se osjećaj žeđi s godinama može smanjiti. Starije osobe zato ponekad ne prepoznaju na vrijeme da organizmu nedostaje tekućine.

Zdrava prehrana ne znači da treba potpuno izbaciti svaku omiljenu poslasticu ili slijediti stroga pravila. Važniji je obrazac koji se ponavlja tijekom tjedana i mjeseci. Ako većinu obroka čine hranjive namirnice, povremeni desert ili manje hranjiv obrok neće poništiti sve dobre navike.

Korisno je ograničiti pretjerani unos jako prerađene hrane, zaslađenih napitaka, soli i proizvoda bogatih zasićenim mastima. Istodobno treba paziti da prehrana ne postane toliko restriktivna da uzrokuje manjak važnih hranjivih tvari ili stalan osjećaj krivnje.

Kod starijih ljudi posebno je važan dovoljan unos bjelančevina jer pomaže u očuvanju mišićne mase. Ipak, individualne potrebe ovise o dobi, tjelesnoj aktivnosti i zdravstvenom stanju, osobito kod osoba s bolestima bubrega ili drugim kroničnim bolestima.

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5. Primjećujete i cijenite male stvari

Zahvalnost se na prvi pogled možda ne čini povezanom s dugovječnošću, ali stručnjaci smatraju da način na koji doživljavamo svakodnevni život može imati velik utjecaj na zdravlje.

Klinička psihologinja Noelle Nelson kaže da ljudi koji dožive duboku starost često znaju cijeniti obična iskustva – jutarnju kavu, sunčan dan, razgovor s bliskom osobom, pogled kroz prozor ili druženje s kućnim ljubimcem.

Takav pogled na život ne znači ignoriranje problema niti prisiljavanje sebe da uvijek budemo pozitivni. Riječ je o sposobnosti da, čak i tijekom teških razdoblja, primijetimo nešto što nam donosi mir, zadovoljstvo ili osjećaj povezanosti.

Zahvalnost može pomoći u smanjenju stresa i pretjeranog usmjeravanja na probleme. Osoba koja redovito primjećuje dobre trenutke može lakše regulirati emocije i pronaći motivaciju za brigu o sebi.

Jednostavan način vježbanja zahvalnosti jest svakoga dana zabilježiti nekoliko stvari koje su bile ugodne ili važne. To ne moraju biti veliki događaji. Dovoljan može biti ukusan ručak, ugodan razgovor, završena obveza ili nekoliko minuta provedenih na svježem zraku.

Ipak, zahvalnost nije zamjena za liječenje depresije, anksioznosti ili drugih psihičkih teškoća. Može biti koristan dodatak, ali osoba koja dugo osjeća beznađe, tugu ili gubitak interesa trebala bi razgovarati sa stručnjakom.

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6. Imate razlog zbog kojeg ujutro ustajete

Osjećaj svrhe jedan je od najvažnijih, ali često zanemarenih čimbenika zdravog starenja. Svrha ne mora biti povezana s velikim životnim postignućima. Ona može biti vrlo jednostavna i osobna.

Za nekoga je to briga o obitelji, za drugoga posao, vrt, kućni ljubimac, volontiranje, učenje nove vještine ili pomaganje ljudima u zajednici.

Lippard naglašava da se osjećaj svrhe ne bi trebao izgubiti odlaskom u mirovinu. Ljudi koji imaju svakodnevni razlog zbog kojeg ustaju, planiraju aktivnosti i osjećaju da su nekome ili nečemu potrebni često su zadovoljniji i aktivniji.

Odlazak u mirovinu nekim ljudima donosi veliko olakšanje, ali drugima može uzrokovati osjećaj praznine jer su posao i kolege godinama bili važan dio njihova identiteta. Zato je korisno i prije umirovljenja razmisliti o tome čime bi osoba željela ispuniti vrijeme.

Svrha se može pronaći kroz volontiranje, mentoriranje mlađih ljudi, kreativni hobi, brigu o unucima, sudjelovanje u radu lokalne zajednice ili usvajanje novih znanja.

Nelson savjetuje ljudima da ne odustanu ako svrhu ne pronađu odmah. Isprobavanje različitih aktivnosti može se promatrati kao pustolovina. Upravo radoznalost i spremnost na nova iskustva mogu ponovno donijeti osjećaj uzbuđenja i smisla.

Dugovječnost nije utrka prema određenom broju

Stručnjaci upozoravaju da cilj ne bi trebao biti samo doživjeti što više godina. Jednako je važno očuvati pokretljivost, samostalnost, mentalnu bistrinu i odnose koji život čine vrijednim.

Osoba može imati zdrave navike i ipak razviti bolest, baš kao što netko tko ne živi idealno može doživjeti duboku starost. Zbog toga ovih šest znakova treba promatrati kao korisne smjernice, a ne kao test ili obećanje dugog života.

Kvalitetan san, redovito kretanje, hranjiva prehrana, bliski odnosi, zahvalnost i osjećaj svrhe međusobno se nadopunjuju. Šetnja s prijateljem, primjerice, istodobno pruža tjelesnu aktivnost, društveni kontakt, vrijeme na svježem zraku i razlog da izađemo iz kuće.

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Najbolje rezultate obično ne donose nagle i stroge promjene, nego male navike koje je moguće održavati godinama. Raniji odlazak na spavanje, kratka svakodnevna šetnja, još jedna porcija povrća ili poziv osobi koju dugo nismo čuli mogu biti jednostavni prvi koraci prema zdravijem starenju.

Doživjeti stotu nitko ne može obećati, ali način života može značajno utjecati na to koliko ćemo se dobro osjećati tijekom godina koje su pred nama.