Sestre iz Metkovića pletenicama stigle do svjetskog vrha: 'Znale smo plesti 16 sati bez pauze'

Nisu krenule iz velikog salona, raskošnog prostora ni s gotovim putem pred sobom. Njihova priča počela je u jednoj maloj sobi, uz puno snova, rada i ljubavi prema frizerstvu. Danas su sestre Lucija Kaleb (27) i Ivana Volarević (24) vlasnice salona Mystic Hair Tech iz Metkovića, a njihov trud prepoznat je i izvan granica Hrvatske - njihov kreativni rad ušao je u Top 100 najboljih na prestižnom međunarodnom natjecanju One Shot Hair Awards u kategoriji Intricate Braids and Twists.

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Lucija je još od početka znala da je frizerstvo njezin poziv, dok je Ivana uz nju kroz godine otkrivala ljubav prema ovom poslu - prvo kroz promatranje i učenje, a zatim kroz usavršavanje i vlastito stvaranje. Zajedno su rasle, učile i gradile svoj put te korak po korak stvorile prepoznatljivi stil koji danas itekako osvaja.

Foto: Privatni album/

Iza njihovih upečatljivih kreacija kriju se godine rada i odricanja te brojni sati posvećeni detaljima. Za njih frizerstvo nije samo posao, već način izražavanja, a upravo ih je ta strast dovela do jednog od najvećih priznanja u karijeri. U razgovoru su nam otkrile kako je izgledao njihov put od prvih frizerskih koraka do međunarodnog uspjeha, što im znači ovo priznanje te koliko truda i ljubavi stoji iza jedne njihove kreacije.

Kad ste se prvi put zaljubile u frizerstvo i jeste li od početka znale da se želite baviti ovim poslom?

Naša ljubav prema frizerstvu počela je još dok smo bile mlađe. Uvijek smo voljele drugačije, pomalo odvažnije frizure i boje, a često smo upravo jedna na drugoj isprobavale razne stilove. To nam je bio način izražavanja i igre, ali s vremenom je postalo puno više od toga. Kroz to eksperimentiranje rodila se prava strast. Sve više nas je zanimalo kako nešto napraviti još bolje, preciznije i kreativnije. Iako tad možda nismo bile svjesne gdje će nas to odvesti, danas znamo da je upravo tu počeo naš put u frizerstvu.

Kako ste došle na ideju da se prijavite na One Shot Hair Awards?

Ideja o prijavi došla je spontano, ali i kao rezultat dugogodišnjeg rada i želje da izađemo iz okvira lokalne scene. Htjele smo testirati svoj rad na međunarodnoj razini i vidjeti gdje se nalazimo

Vaš rad ušao je u Top 100 u kategoriji Intricate Braids and Twists. Možete li nam opisati tu kreaciju i što ste njome željele pokazati?

Naš rad temelji se na preciznosti, detaljima i kreativnom pristupu pletenicama. Kroz tu kreaciju željele smo pokazati koliko daleko pletenice mogu ići - ne samo kao frizura, nego kao umjetnički izraz. Fokus je bio na čistoći izrade, savršenim razdjeljcima i završecima te ukupnom dojmu koji spaja modernost i tehničku perfekciju. Naš cilj bio je napraviti rad koji je moderan, ali istovremeno jednostavan i ugodan oku - nešto što će privući pozornost, ali i ostaviti dojam elegancije i balansa.

Foto: Privatni album

Kako je izgledao proces stvaranja tog rada?

Ovaj rad radile smo otprilike šest sati bez prestanka, potpuno uronjene u svaki detalj. No proces je zapravo počeo puno prije toga. Danima unaprijed razmišljale smo o svemu - što želimo postići, kako će izgledati, kakav osjećaj želimo prenijeti. Radile smo skice na papiru, zamišljale svaki korak i slagale ideju dio po dio. Taj dio procesa bio nam je jednako važan kao i samo izvođenje, jer smo kroz njega gradile sigurnost i jasnu viziju.

Kad smo napokon počele s radom, sve je bilo jako intenzivno, ali i posebno. Vrijeme je jednostavno nestalo, a mi smo samo pratile osjećaj i vjerovale jedna drugoj. Taj rad nije bio samo frizura - bio je spoj naše energije, truda i ljubavi prema onome što radimo.

Foto: Privatni album

Kako ste reagirale kad ste saznale da ste među najboljima na svijetu? Jeste li očekivale takav rezultat?

Iskreno, još nismo u potpunosti svjesne svega - euforija i dalje traje. Taj trenutak kad smo saznale bio je pun emocija, uzbuđenja i nevjerice.

Nismo očekivale takav rezultat, ali smo se nadale da će naš rad biti prepoznat. Upravo zato nam ovo priznanje znači još više - kao potvrda da sve ono što radimo, sav trud, odricanje i ljubav prema poslu, ima svoju vrijednost. To je osjećaj koji ćemo pamtiti cijeli život.

Foto: Privatni album

Radite zajedno kao sestre - kako izgleda vaša suradnja?

Mi smo i inače nerazdvojne, tako da je rad zajedno za nas bio potpuno prirodan korak. Doslovno razmišljamo kao jedno - često ni ne moramo puno pričati da bismo se razumjele. Nadopunjujemo se u svakom segmentu, podržavamo jedna drugu i zajedno donosimo sve odluke. Upravo ta povezanost i povjerenje koje imamo čine naš rad lakšim, ali i puno kvalitetnijim.

Mislim da se to na kraju i vidi u onom što radimo - jer iza svega stoji zajednička energija i ista ljubav prema ovom poslu.

Foto: Privatni album

Koji je najveći izazov s kojim ste se susrele u karijeri i jeste li ikad htjele odustati?

Najveći izazovi bili su počeci - izgradnja klijentele, ulaganja i konstantno dokazivanje. Bilo je teških trenutaka, ali nikad nismo ozbiljno razmišljale o odustajanju. Upravo su nas ti izazovi dodatno ojačali i motivirali.

Foto: Privatni album

Općenito nam recite više o radu s pletenicama - po čemu je taj stil poseban i izazovan, koliko je danas tražen, koliko traje izrada i kako se kreću cijene?

Pletenice su nešto posebno jer traže puno više od same tehnike - traže i fizičku i mentalnu izdržljivost. Nekad pletemo i po 12 sati, a najdulje što smo radile bilo je oko 16 sati bez prestanka. To je stvarno kao neki maraton koji moraš izdržati.

Dok radimo, često zaboravimo na sve - na vrijeme, na umor, čak i na osnovne potrebe. Uđeš u neki svoj "trans" i samo plešeš rukama dok ne završiš. Kao da te nešto iznutra tjera da ideš do kraja i da sve mora biti savršeno.

Kad na kraju vidiš što si napravio, osjećaj je nevjerojatan - ponos, sreća, ali i golemi umor. Nakon takvih radova zna nas i ukočiti, pa si nekad i same kažemo: "Jesmo li mi lude?" - ali upravo ta ljubav prema tome nas stalno vraća nazad.

Danas su pletenice sve traženije jer su upečatljive, dugotrajne i daju golemi prostor za kreativnost. Svaki rad je drugačiji i upravo to nas najviše privlači.

Cijene kod nas ovise o vrsti frizure, kompleksnosti i vremenu izrade te se kreću od 25 eura pa sve do 460 eura.

Bavite se i klasičnim šišanjem, bojenjem i drugim frizerskim uslugama? Što sve obuhvaća vaš rad?

Da, ne radimo samo pletenice - naš rad obuhvaća sve segmente frizerstva, od muških i ženskih šišanja, bojenja i pramenova pa do raznih modernih tehnika i transformacija kose. Ipak, ono po čemu se posebno izdvajamo su pletenice i ekstenzije. Jedne smo od rijetkih u Hrvatskoj koje rade ove metode ekstenzija, a to nas čini prepoznatljivima i daje nam prostor za dodatnu kreativnost.

Foto: Privatni album/

Koji je vaš najdraži rad?

Teško je izdvojiti samo jedan rad jer svaki nosi svoju priču. Ipak, najdraži su nam oni koji izlaze iz okvira klasičnog frizerstva - kreativne transformacije, pletenice i odvažni stilovi gdje možemo u potpunosti izraziti svoju ideju.

Što sljedeće planirate - imate li neki novi cilj ili san koji biste voljele ostvariti u svijetu frizerstva?

U budućnosti bismo se voljele još više okušati u kreativnom dijelu frizerstva - rad na revijama, snimanjima, setovima i sličnim projektima nešto je što nas jako privlači. To je prostor gdje možemo potpuno pustiti mašti na volju i dodatno razvijati kreativnost. Naravno, želimo nastaviti rasti, učiti i pomicati vlastite granice, ali i ostati vjerne sebi i svojem stilu. Također, voljele bismo se u budućnosti okušati i na još nekim natjecanjima ako se za to pruži prilika.

Uz to, želimo nastaviti uveseljavati naše klijentice koje dolaze iz mnogih drugih gradova oko nas, a i iz Metkovića, te kroz svaki rad prenositi našu energiju i viziju.