Sestre i frizerke Lucija i Ivana postigle su veliki uspjeh - njihov rad ušao je među top 100 najboljih u svijetu na prestižnom natjecanju u kategoriji izrade kreativnih pletenica
Sestre iz Metkovića pletenicama stigle do svjetskog vrha: 'Znale smo plesti 16 sati bez pauze'
Nisu krenule iz velikog salona, raskošnog prostora ni s gotovim putem pred sobom. Njihova priča počela je u jednoj maloj sobi, uz puno snova, rada i ljubavi prema frizerstvu. Danas su sestre Lucija Kaleb (27) i Ivana Volarević (24) vlasnice salona Mystic Hair Tech iz Metkovića, a njihov trud prepoznat je i izvan granica Hrvatske - njihov kreativni rad ušao je u Top 100 najboljih na prestižnom međunarodnom natjecanju One Shot Hair Awards u kategoriji Intricate Braids and Twists.
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Lucija je još od početka znala da je frizerstvo njezin poziv, dok je Ivana uz nju kroz godine otkrivala ljubav prema ovom poslu - prvo kroz promatranje i učenje, a zatim kroz usavršavanje i vlastito stvaranje. Zajedno su rasle, učile i gradile svoj put te korak po korak stvorile prepoznatljivi stil koji danas itekako osvaja.
Iza njihovih upečatljivih kreacija kriju se godine rada i odricanja te brojni sati posvećeni detaljima. Za njih frizerstvo nije samo posao, već način izražavanja, a upravo ih je ta strast dovela do jednog od najvećih priznanja u karijeri. U razgovoru su nam otkrile kako je izgledao njihov put od prvih frizerskih koraka do međunarodnog uspjeha, što im znači ovo priznanje te koliko truda i ljubavi stoji iza jedne njihove kreacije.
Kad ste se prvi put zaljubile u frizerstvo i jeste li od početka znale da se želite baviti ovim poslom?
Naša ljubav prema frizerstvu počela je još dok smo bile mlađe. Uvijek smo voljele drugačije, pomalo odvažnije frizure i boje, a često smo upravo jedna na drugoj isprobavale razne stilove. To nam je bio način izražavanja i igre, ali s vremenom je postalo puno više od toga. Kroz to eksperimentiranje rodila se prava strast. Sve više nas je zanimalo kako nešto napraviti još bolje, preciznije i kreativnije. Iako tad možda nismo bile svjesne gdje će nas to odvesti, danas znamo da je upravo tu počeo naš put u frizerstvu.
Kako ste došle na ideju da se prijavite na One Shot Hair Awards?
Ideja o prijavi došla je spontano, ali i kao rezultat dugogodišnjeg rada i želje da izađemo iz okvira lokalne scene. Htjele smo testirati svoj rad na međunarodnoj razini i vidjeti gdje se nalazimo
Vaš rad ušao je u Top 100 u kategoriji Intricate Braids and Twists. Možete li nam opisati tu kreaciju i što ste njome željele pokazati?
Naš rad temelji se na preciznosti, detaljima i kreativnom pristupu pletenicama. Kroz tu kreaciju željele smo pokazati koliko daleko pletenice mogu ići - ne samo kao frizura, nego kao umjetnički izraz. Fokus je bio na čistoći izrade, savršenim razdjeljcima i završecima te ukupnom dojmu koji spaja modernost i tehničku perfekciju. Naš cilj bio je napraviti rad koji je moderan, ali istovremeno jednostavan i ugodan oku - nešto što će privući pozornost, ali i ostaviti dojam elegancije i balansa.
Kako je izgledao proces stvaranja tog rada?
Ovaj rad radile smo otprilike šest sati bez prestanka, potpuno uronjene u svaki detalj. No proces je zapravo počeo puno prije toga. Danima unaprijed razmišljale smo o svemu - što želimo postići, kako će izgledati, kakav osjećaj želimo prenijeti. Radile smo skice na papiru, zamišljale svaki korak i slagale ideju dio po dio. Taj dio procesa bio nam je jednako važan kao i samo izvođenje, jer smo kroz njega gradile sigurnost i jasnu viziju.
Kad smo napokon počele s radom, sve je bilo jako intenzivno, ali i posebno. Vrijeme je jednostavno nestalo, a mi smo samo pratile osjećaj i vjerovale jedna drugoj. Taj rad nije bio samo frizura - bio je spoj naše energije, truda i ljubavi prema onome što radimo.
Kako ste reagirale kad ste saznale da ste među najboljima na svijetu? Jeste li očekivale takav rezultat?
Iskreno, još nismo u potpunosti svjesne svega - euforija i dalje traje. Taj trenutak kad smo saznale bio je pun emocija, uzbuđenja i nevjerice.
Nismo očekivale takav rezultat, ali smo se nadale da će naš rad biti prepoznat. Upravo zato nam ovo priznanje znači još više - kao potvrda da sve ono što radimo, sav trud, odricanje i ljubav prema poslu, ima svoju vrijednost. To je osjećaj koji ćemo pamtiti cijeli život.
Radite zajedno kao sestre - kako izgleda vaša suradnja?
Mi smo i inače nerazdvojne, tako da je rad zajedno za nas bio potpuno prirodan korak. Doslovno razmišljamo kao jedno - često ni ne moramo puno pričati da bismo se razumjele. Nadopunjujemo se u svakom segmentu, podržavamo jedna drugu i zajedno donosimo sve odluke. Upravo ta povezanost i povjerenje koje imamo čine naš rad lakšim, ali i puno kvalitetnijim.
Mislim da se to na kraju i vidi u onom što radimo - jer iza svega stoji zajednička energija i ista ljubav prema ovom poslu.
Koji je najveći izazov s kojim ste se susrele u karijeri i jeste li ikad htjele odustati?
Najveći izazovi bili su počeci - izgradnja klijentele, ulaganja i konstantno dokazivanje. Bilo je teških trenutaka, ali nikad nismo ozbiljno razmišljale o odustajanju. Upravo su nas ti izazovi dodatno ojačali i motivirali.
Općenito nam recite više o radu s pletenicama - po čemu je taj stil poseban i izazovan, koliko je danas tražen, koliko traje izrada i kako se kreću cijene?
Pletenice su nešto posebno jer traže puno više od same tehnike - traže i fizičku i mentalnu izdržljivost. Nekad pletemo i po 12 sati, a najdulje što smo radile bilo je oko 16 sati bez prestanka. To je stvarno kao neki maraton koji moraš izdržati.
Dok radimo, često zaboravimo na sve - na vrijeme, na umor, čak i na osnovne potrebe. Uđeš u neki svoj "trans" i samo plešeš rukama dok ne završiš. Kao da te nešto iznutra tjera da ideš do kraja i da sve mora biti savršeno.
Kad na kraju vidiš što si napravio, osjećaj je nevjerojatan - ponos, sreća, ali i golemi umor. Nakon takvih radova zna nas i ukočiti, pa si nekad i same kažemo: "Jesmo li mi lude?" - ali upravo ta ljubav prema tome nas stalno vraća nazad.
Danas su pletenice sve traženije jer su upečatljive, dugotrajne i daju golemi prostor za kreativnost. Svaki rad je drugačiji i upravo to nas najviše privlači.
Cijene kod nas ovise o vrsti frizure, kompleksnosti i vremenu izrade te se kreću od 25 eura pa sve do 460 eura.
Bavite se i klasičnim šišanjem, bojenjem i drugim frizerskim uslugama? Što sve obuhvaća vaš rad?
Da, ne radimo samo pletenice - naš rad obuhvaća sve segmente frizerstva, od muških i ženskih šišanja, bojenja i pramenova pa do raznih modernih tehnika i transformacija kose. Ipak, ono po čemu se posebno izdvajamo su pletenice i ekstenzije. Jedne smo od rijetkih u Hrvatskoj koje rade ove metode ekstenzija, a to nas čini prepoznatljivima i daje nam prostor za dodatnu kreativnost.
Koji je vaš najdraži rad?
Teško je izdvojiti samo jedan rad jer svaki nosi svoju priču. Ipak, najdraži su nam oni koji izlaze iz okvira klasičnog frizerstva - kreativne transformacije, pletenice i odvažni stilovi gdje možemo u potpunosti izraziti svoju ideju.
Što sljedeće planirate - imate li neki novi cilj ili san koji biste voljele ostvariti u svijetu frizerstva?
U budućnosti bismo se voljele još više okušati u kreativnom dijelu frizerstva - rad na revijama, snimanjima, setovima i sličnim projektima nešto je što nas jako privlači. To je prostor gdje možemo potpuno pustiti mašti na volju i dodatno razvijati kreativnost. Naravno, želimo nastaviti rasti, učiti i pomicati vlastite granice, ali i ostati vjerne sebi i svojem stilu. Također, voljele bismo se u budućnosti okušati i na još nekim natjecanjima ako se za to pruži prilika.
Uz to, želimo nastaviti uveseljavati naše klijentice koje dolaze iz mnogih drugih gradova oko nas, a i iz Metkovića, te kroz svaki rad prenositi našu energiju i viziju.
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