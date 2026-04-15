Sezonske namirnice u travnju: Evo što jesti i koji su benefiti

Travanj donosi svježinu na tanjur i priliku za povratak jednostavnijoj, prirodnijoj prehrani. Biranjem sezonskih namirnica ne činimo dobro samo svom tijelu, već i okolišu i lokalnoj zajednici. Proljeće je pravo vrijeme za male promjene koje mogu imati dugoročno pozitivan učinak na zdravlje. Upravo zato sezonska prehrana u ovom razdoblju nije samo ukusnija, već i nutritivno bogatija, povoljnija i održivija.

Što je sezonsko u travnju?

Na štandovima se sve češće pojavljuju prve proljetnice. Među najpopularnijima su šparoge, mladi luk, rotkvice i svježi špinat. Šparoge su posebno cijenjene zbog svoje kratke sezone i bogatstva vlaknima, vitaminom C i folnom kiselinom. Mladi luk i rotkvice donose osvježavajuću hrskavost i blagu pikantnost, dok špinat obiluje željezom i antioksidansima.

Od divljeg bilja, sve veću popularnost ima medvjeđi luk – aromatična biljka koja se često koristi u pestima, juhama i salatama. Osim što daje snažan okus jelima, poznat je i po svojim detoksikacijskim svojstvima.

Kad je riječ o voću, izbor je još uvijek skromniji nego ljeti, ali jabuke i kruške iz zimskog skladištenja i dalje su kvalitetan izbor. Uz to, na tržištu se mogu pojaviti i prve domaće jagode krajem mjeseca, ovisno o vremenskim uvjetima.

Zašto jesti sezonski?

Sezonska prehrana ima niz prednosti. Prije svega, namirnice koje se konzumiraju u sezoni imaju bolji okus jer dozrijevaju prirodno, bez potrebe za dugim transportom i umjetnim dozrijevanjem. Osim toga, takve namirnice zadržavaju više hranjivih tvari.

Ekološki aspekt također je važan. Kupnjom sezonskih proizvoda smanjuje se potreba za uvozom i dugim transportnim lancima, čime se smanjuje emisija ugljičnog dioksida. Lokalna proizvodnja pritom dobiva dodatnu podršku.

Sezonske namirnice obično su jeftinije jer ih ima u izobilju. Ne treba zanemariti ni financijsku stranu.

Kako ih uključiti u svakodnevnu prehranu?

Travanj je idealan za laganija jela. Salate od svježeg povrća, juhe od šparoga ili kremasti rižoti sa špinatom savršen su način da se iskoriste proljetni sastojci. Medvjeđi luk može se pretvoriti u pesto koji će obogatiti tjesteninu ili poslužiti kao dodatak mesnim jelima.

Rijeka: Prve šparoge na gradskoj tržnici | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Za doručak ili međuobrok, kombinacija svježeg voća i orašastih plodova pruža energiju i potrebne nutrijente. Važno je što manje termički obrađivati namirnice kako bi zadržale svoju nutritivnu vrijednost.