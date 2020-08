SF klasici H. G. Wellsa dostupni su vam besplatno na internetu

Projekt Besplatne elektroničke knjige donosi dva nova prijevoda začetnika žanra znanstvene fantastike Herberta Georgea Wellsa - 'Nevidljivi čovjek' i 'Otok doktora Moreaua', koje potpisuje Kristina Vlašić

<p>Iako poznat kao "otac SF-a" Wells je radio u mnogim žanrovima, napisao brojne romane, pripovijetke, satire, biografije i društveno angažirane rasprave i članke, a bio je i jedan od najvažnijih britanskih zagovornika društvenog progresivizma i socijalističkih doktrina.</p><h2>Vizionar, kreativac i poznavatelj fizike</h2><p>Mnoga njegova djela nagovijestila su stvarne događaje - "Otok doktora Moreaua" (1896) razvoj genetike, "Vremenski stroj" (1895) i "Nevidljivi čovjek" (1897) otvorili su zanimljiva pitanja na području fizike te "Rat svjetova" (1898) i "Rat na nebu" (1907) koji su, iako pripadaju žanru znanstvene fantastike, nagovijestili budućnost agresivnog razvoja vojne industrije i utrke u naoružanju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Potraga za vrijednim knjigama iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice</strong></p><p>U većem broju djela Wells je društveni kritičar, a ta je dimenzija njegova umjetničkog rada bila i najbolje prepoznata za njegova života. Romani "Kipps: Priča o jednostavnoj duši" (1905) i "Povijest gospodina Pollyja" (1910) dickensovskih su kvaliteta, uz nezanemarivu količinu komike, napominju iz Društva za promicanje književnosti na novim medijima, nositelju projekta besplatnih elektroničkih knjiga.</p><p>"Unatoč povremenim političkim otklonima i dominaciji mračnih i pesimističnih tema potkraj stvaralaštva, kod Wellsa dominira liberalni optimizam, kritika i odbacivanje viktorijanskih uzusa i propitkivanje etičkih i seksualnih normi ukorijenjenih tijekom 19. stoljeća", dodaje se.</p><p>Za svoj izniman doprinos književnosti čak je četiri puta bio nominiran za Nobelovu nagradu, iako je, navodno zbog svojih tada preradikalnih stavova, nikad nije osvojio.</p><h2>"Nevidljivi čovjek" i "Otok doktora Moreaua" dobili niz pohvala, ali i kritika</h2><p>Njegov "Nevidljivi čovjek" objavljen je 1897. godine, isprva kao niz tekstova što su jednom tjedno izlazili u časopisu Pearson's Weekly, a tek onda kao klasična ukoričena knjiga.</p><p>Najžešći Wellsovi kritičari priznali su da je to izvrsno djelo, jedno od prvih djela iz kojeg se u literaturi i kasnije na filmu razvio tipizirani lik briljantnog znanstvenika nesposobnog za nošenje s najbanalnijim životnim problemima.</p><p>Roman govori o mladom znanstveniku Griffinu koji usprkos svojoj genijalnosti živi u bijedi i beznađu dok mu ne padne zamisao da postane nevidljiv. Ipak, ništa mu ne ide po planu i on tone u sve veći jad i agresiju dok se u jezivoj završnici ne pretvori u posve pomahnitalo neljudsko čudovište.</p><p>Wellsov "Otok doktora Moreaua" je po objavi 1896. izazvao buru rasprava i kritika, znanstvenih tako i moralnih. Bilo je to vrijeme kad je područje genetike još bilo u povojima, a Darwinova teorija evolucije osuđivana kao "sotonska ideja koja je dokinula Boga“.</p><p>Wells koji je i sam bio biolog i pristaša Darwinovih ideja nazivan je "bezbožnikom“, "vražjim pomoćnikom“, te još mnogim pogrdnim imenima, iako je bilo jasno da radnja romana može biti samo plod mašte.</p><p>U romanu prvi od dvojice glavnih likova, doktor Moreau, na pustom otoku kirurškim zahvatima pretvara životinje u neobična stvorenja koja prestaju biti životinje i postaju niskointeligentna, nakazna inačica ljudskih bića.</p><p>Spletom okolnosti Moreau i njegov pomoćnik odlučuju spasiti brodolomca nakon čega nastane potpuni kaos u kojem se granice između "životinjskih“ nagona i "uzvišene“ ljudskosti nepovratno izbrišu.</p><p>Po podacima mnogih svjetskih književnih časopisa taj je roman rangiran među najčitanija djela 20. i 21. stoljeća, Hollywoodski studiji snimili su nekoliko zapaženih filmskih adaptacija.</p>