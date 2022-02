Shadow već više od 17 godina živi na plutajućem otoku u mjestu Widgeon Slough u Kanadi kojeg je sam izgradio od spašenih materijala i odbačenih stvari. Exploring Alternatives obišao je Shadowa, koji im je pokazao svoj dom i ispričao zašto je to napravio i kako živi na njemu.

Svoj otok naziva Nowhere Island, a glavna misija mu je zaštita okoliša. Kako je rekao u intervjuu, život u gradu mu je dosadio i želio je napraviti nešto bolje. Tako je došao na ideju da sam izgradi otok daleko od grada.

Na malenom otočiću je Shadow sagradio dvije kuće, kokošinjac, vrt i skladište.

Kako kaže, želi živjeti održivo i ekološki. Kada je zima skuplja drva iz rijeke za ogrjev, uzgaja vlastitu svježu hranu u vrtu, a svježu vodu skuplja iz obližnjeg izvora.

Svaki dio otoka pluta samostalno s vlastitim izvanmrežnim solarnim panelom koji osigurava struju. Na taj način, ako se otok raspadne tijekom oluje, elektroenergetski sustav neće biti oštećen.

Najveće prijetnje s kojima se suočava u tom području su krivolovci, zagađenje, filmske ekipe i lokalna vlast, koja ga godinama pokušava izbaciti s vlastitog otoka.

Svakodnevno obilazi rijeku na svom kajaku, kupi smeće i pomaže životinjama kojima je potrebna pomoć. Kada ide do grada i natrag, izgubi cijeli dan, a za to su mu potrebni kajak i bicikl. Kajakom dolazi do ceste, a onda koristi bicikl do grada gdje obnavlja zalihe.

U gradu Shadow ima mnogo prijatelja i obitelj koja mu također ponekad dolazi u posjet.

Na Instagramu ga prati 13 tisuća ljudi, a Shadow tamo objavljuje svoje svakodnevne avanture.

Kada mu je dosadno, voli pogledati filmove i uživa u čitanju knjiga. U svom domu će ostati sve dok priroda treba zaštitu, piše Madly Odd.

