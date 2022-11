Shakespeare se oženio za osam godina stariju, a bila je i trudna

Engleski dramatičar i pjesnik William Shakespeare je 28. studenog 1582. godine stupio u brak s osam godina starijom ženom po imenu Anne Hathaway. On je imao 18, a ona 26 godina. Šest mjeseci kasnije Anne je rodila kćer Susannu, a dvije godine kasnije blizance. Smatra se da je pjesnik bio prisiljen na brak zbog trudnoće, no većina ipak vjeruje da je upravo on bio taj koji je "progonio" Anne. Ona je inače bila siroče, a žene u takvoj situaciji tad su se kasnije udavale jer su brinule o mlađoj braći i sestrama. Njegova obitelj doživjela je financijski krah, dok je ona dolazila iz imućne obitelji. Kažu da je ipak ona bila "ulov".