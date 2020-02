Show "Hairstyle News" donosi spektakl novih trendova u kosi

Gosti i polaznici imat će priliku saznati najveće trendove u svijetu bojanja, njege, šišanja i raznih tehnika. Na festivalskim pozornicama nastupit će najpoznatije frizerske zvijezde iz zemlje i svijeta kako bi prenijele svoja umijeća na frizere željne novih znanja, a posjetiteljima udahnuli dašak inspiracije za proljetno-ljetni look u kosi.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Iz Nizozemske stiže višestruko nagrađivana Marriet Gakes, „kraljica boja“ u kosi, globalna direktorica Keune koloracije. Miljenica je glumica i influencerica, a diktira svjetske trendove crpeći inspiraciju iz cijelog svijeta, od Tokia preko Milana pa sve do Pariza. Sa svojim će stručnim timom edukatora frizerima predstaviti COLOR&STYLE Trend Report kolekciju i podijeliti svoja iskustva te pokazati kako osloboditi kreativnost i krenuti u eksperimentiranje s novim trendovima u bojanju i stiliziranju kose.

Foto: Hairstyle News

Markantan Bugarin Vassil Atanassov, majstor francuskog šika i jedan od najboljih ambasadora L’Oréal Professionnela, predstavit će s timom Glow Culture Show posvećenim ovom najnovijem kolorističkom trendu. Atanassov će regionalnoj frizerskoj sceni razotkriti tajne zavodljivih i besprijekorno ležernih dnevnih i večernjih lookova, te iznenaditi kreativnim šišanjem i stiliziranjem kose inspiriranim uličnim stilovima južnokorejskih modnih kameleonki ili bolje rečeno trendseterica iz Seoula.

Foto: Hairstyle News

Zasigurno jedna od najvećih atrakcija ovogodišnjeg Festivala je i barberica - Hayden Cassidy koja će predstaviti vruće trendove iz svijeta muškog frizerstva. Njezini se savjeti traže i prate diljem svijeta, a na Instagramu broji oko 90 tisuća pratitelja. Ova bivša nogometašica i učiteljica plesa zaljubila se u barbering kad je po prvi put primila škare u svoje ruke i tad je znala da je to zanimanje za nju. Premijerno u Hrvatskoj iz ruku mlade Hayden frizeri će moći saznati najnovije trendove muškog frizerstva iz Londona i Berlina.

Foto: Hairstyle News

ZGAT Academy tim, Mario Mesarić i Ivana Špicer, hrvatski su uzor svjetskog glasa s nastupima u SAD-u, Grčkoj, Meksiku, Rumunjskoj, Rusiji, Sloveniji… Na Hairstyle News festivalu premijerno predstavljaju kolekciju Combo, inspiriranu fotografijama Stephena McMennamya, a očekujemo nadrealno i fantastično predstavljanje cijelog tima. Bračni par Jagarčec, Ivan i Marina, sa svojim timom Kanso Academia predstavit će kolekciju Trapped koja oslobađa kreativnost bez granica, a za kosu ističu da je „materijal s bezbroj mogućnosti“.

Foto: Hairstyle News

Iz susjedne Slovenije dolazi Sanja Karasman, priznata koloristica i edukatorica Subrina Professional Academy tima, s više od milijun pregleda na svom YouTube kanalu. Njezin tim edukatora predstavit će Kolekciju GEN Z, posvećenu iznimno digitalno pismenoj mladoj generaciji sklonoj brzim promjenama trendova koje valja znati primijeniti u frizerskim salonima.

Mič Styling Academy tim koji su prisutni u i izvan regije, predstavit će kolekciju Hunnic baziranu na stilovima s kraja 80-ih i ranih 90-ih godina. Kolekciju predstavljaju edukatori iz Hrvatske Ivan Durdov te Slovenije Tomaž Turk, Matjaž Okorn, Aska Kajtazovič i Borut Novak. Spoj prijateljstva i kreativnosti iz Srbije i Slovenije bit će vidljivi na Fringe&Metod nastupu pod nazivom Spirit of friendship na kojem će Dušan Šovljanski, Dejan Kostić, Dejan Nikolić i gost Metod Tasič prikazati fuziju različitih stilova i frizerskih potpisa. Stevo Pavlović, frontmen Stevo Hair Academy tima predstavit će svoju kolekciju Obsession, koja obiluje preciznim šišanjem i izrazitim kontrastnim kombinacijama pastelnih boja.

Foto: Hairstyle News

Hayden Cassidy će, uz nastup na velikoj pozornici, nastupiti i na premijernom programu Hairstyle News Festivala Barbershop Areni gdje sve zaljubljenike u muško frizerstvo očekuju i Ivan Duda Education s kolekcijom ROHE 2020, te dvojac Polyboy Academy-ije, Marko Šimunović i Saša Pupić. Na posebnom okruglom stolu za barbere Matija Ptić zajedno s Markom Stanzlom, Ivanom Miškovićem i Stanislavom Bricom Mučićem približit će kolegama muškim frizerima i barberima što se zbiva “iza kulisa” hrvatske barber scene.

Na festivalu će se uz okrugli stol za barbere održati i još dodatna dva i to u sklopu Stručnih i poslovnih seminara, a sve kako bi frizeri dobili informacije iz prve ruke. Jedan će biti na temu budućnosti obrazovanja frizera, a drugi na temu kako se uspješno nositi s izazovima vođenja frizerskog salona.

Foto: Hairstyle News

Budućnost obrazovanja frizera iznijet će predstavnici Hrvatske obrtničke komore, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te predstavnici gospodarstva i škola. Aleksandra Oparov, Evelin Benković, Teuta Mesaroš i Željko Samardžija u predstavit će izazove s kojima se oni kao vlasnici velikih salona najčešće susreću i kako edukacijom postići onu odlučujuću razliku.

Festivalska vrata svim posjetitelja otvorena su u subotu 28. ožujka od 14 do 21 sat, a u nedjelju 29. ožujka od 10 do 18 sati. Za sve posjetitelje ulaz na sajam je besplatan, a očekuju ih brojni dokazano kvalitetni, profesionalni proizvodi za kosu, od njege i aparata do najnovijih tretmana.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: