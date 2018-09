Shvaćanje vlastitog djetinjstva pomaže nam u odgoju djeteta

Veliki utjecaj na razvoj djeteta ima način na koji roditelji razgovaraju s njim, tvrde Daniel J. Siegel i Mary Hartzell, autori knjige “Parenting from the Inside Out: How a Deeper Self-Understanding Can Help You Raise Children Who Thrive”.

- Roditelji moraju s djecom uspostaviti povjerljiv i siguran odnos u kojem će se djeca osjećati zaštićeno, što će im omogućiti uspjeh u mnogim područjima života. Kako biste u tome uspjeli, morate promisliti, razumjeti i prihvatiti pozitivna i negativna iskustva iz vlastitog djetinjstva. Razumijevanjem vlastitih emocionalnih iskustava imat ćete više empatije i bolje shvaćati emocije djece, čime ćete im osigurati zdrav razvoj. Tako ćete spriječiti ponavljanje pogrešaka koje su se vama dogodile u djetinjstvu - tvrde autori.

Dodaju da roditelji moraju živjeti u sadašnjosti te biti svjesni vlastitih misli i osjećaja, ali i misli i osjećaja djece. Kad previše razmišljate o prošlosti ili brinete o budućnosti, vi ste samo fizički prisutni u životima svoje djece. Kad ste svjesni, vi možete izabrati kako ćete se ponašati u određenoj situaciji i brinuti o emocionalnoj dobrobiti djeteta. Njegujte dječju znatiželju i podupirite njihovo istraživanje svijeta oko sebe jer ćete tako odgojiti dijete da bude otvoreno prema svijetu kojim je okruženo. Imajte poštovanja i budite osjećajni i prema djetetu i prema sebi jer ćete time obogatiti zajednički život, tvrde autori.

- Prisjećajte se svakodnevnih iskustava kroz koja ste prošli kako biste stvorili međusobnu povezanost i uzajamno razumijevanje. Nemojte zaboraviti na vrijeme koje provodite s djecom jer ste prezatrpani pripremanjem doručka ili odabirom odjeće za školu. Budite svjesni i uživajte u trenucima koje provodite zajedno - savjetuju autori.