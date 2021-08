Diana, osnivačica kozmetičkog brenda Soapsterz, u videu na TikToku otkrila je neobičnu stvar koju je njezin partner počeo raditi zbog čega je saznala da ju vara.

- Ono na što morate obratiti pažnju je ako počne odlaziti u kupaonicu malo češće nego što to obično čini, pogotovo ako pojača zvuk na telefonu skroz do kraja i počne se smijati kao da stvarno nešto gleda. No on zapravo šalje poruke ostalim djevojkama i govori im da radi drugu smjenu te da će im poslati poruku čim bude mogao. Također, ako počne češće odlaziti u kupaonu kada zajedno odete u restoran ili na slična mjesta - rekla je u videu.

Ovaj video je pokrenuo lavinu komentara pa su se tako i druge žene počele javljati kako bi otkrile stvari koje su primijetile da su njihovi bivši partneri počeli raditi kada su ih varali.

Jedna od njih otkrila je da bi njezin suprug počeo nasumično spavati na kauču, dok je druga rekla da je primijetila da stvari nisu kao i inače kad je njezin partner zaključao vrata iza sebe.

Treća je komentirala da bi muškarac mogao varati kada počne dopuštati ženi da sve plaća ili ako izlazi vani pušiti pa ga nema sat ili dva.

Jednostavno, bilo kakve promjene u rutini mogu biti vrlo sumnjive, piše The Sun.