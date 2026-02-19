Šibenčanke su u najlonkama tjerale momcima krv u glavu

Najlon čarape, popularno najlonke, izmislili su kemičari američke kompanije DuPont, a prvi put javnosti su ih predstavili na Svjetskoj izložbi u veljači 1939. godine, gdje su zasjenile senzacionalne tehnološke novosti kao što su klima-uređaj, televizor i fotografija u boji. Komercijalna proizvodnja najlonki pokrenuta je u SAD-u početkom 1940. godine, a već u travnju iste godine počele su ih nositi i Šibenčanke, piše portal Šibenik News u rubrici Spomenar.

