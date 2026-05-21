DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Tijekom ljetnih mjeseci bilo je zabranjeno preglasno pjevanje, sviranje, dozivanje i lupanje na kućna vrata bez potrebe, kao i korištenje razglasnih uređaja
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Šibenik 1966. zabranio glasnu pjesmu, zvona, lupanje na vrata
Čitanje članka: < 1 min
U svibnju 1966. godine Šibenik je, u interesu turizma te zaštite javnog reda i mira, uveo stroga pravila ponašanja koja bi i danas mnoge iznenadila. Odluka se nije odnosila samo na grad nego i na mnoga turistička mjesta šibenskoga kraja - od Vodica, Tribunja i Primoštena do Murtera, Zlarina, Kaprija i Jadrije, piše Šibenik News u rubrici Spomenar.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku