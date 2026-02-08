Što je davne 1924. godine pokolebalo novinare šibenskih listova u čvrstoj odluci? Govorkalo se da iza novinarskog pokleknuća u hrabrosti stoji bojazan od umanjenja, pa i gubitka prihoda...
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Šibenski novinari ipak odlučili da će raditi i nedjeljom...
Čitanje članka: 1 min
Novinari uposlenici šibenskih glasila, kao i dopisnici novina u Splitu i Zagrebu, odustali su od već donesene odluke da neće raditi nedjeljom. Dogodilo se to na današnji dan 1924. godine, s tim da razlozi odluke nisu objavljeni. No govorkalo se da iza novinarskog pokleknuća u hrabrosti stoji bojazan od umanjenja, pa i gubitka prihoda, piše portal www.mok.hr u rubrici Spomenar.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku