Šibenski novinari ipak odlučili da će raditi i nedjeljom...

Novinari uposlenici šibenskih glasila, kao i dopisnici novina u Splitu i Zagrebu, odustali su od već donesene odluke da neće raditi nedjeljom. Dogodilo se to na današnji dan 1924. godine, s tim da razlozi odluke nisu objavljeni. No govorkalo se da iza novinarskog pokleknuća u hrabrosti stoji bojazan od umanjenja, pa i gubitka prihoda, piše portal www.mok.hr u rubrici Spomenar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+