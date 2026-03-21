DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Šibenski obrtnici koji se bave krpanjem i popravljanjem iznošene obuće upozoravali na sve teže uvjete rada i nelojalnu konkurenciju
Šibenski papučari i čarapari izlaze na izbore: 'Pomrsit ćemo račune korumpiranoj vlasti'
Šibenski obrtnici, okupljeni u neobičnoj, ali glasnoj Stranci cipelara, papučara, čarapara i postolara, najavili su izlazak na izbore s jasnim ciljem - zaštititi svoje interese i izboriti se za bolji položaj u društvu, piše Šibenik News u rubrici Spomenar. Odvijalo se to oko 21. ožujka 1927. godine.
