Vodič za bezbrižan rafting: U čamac se ne ide bez neoprena

U središtu te pripreme nalazi se takozvani 'safety talk' ili sigurnosni brifing, najvažniji element cijele avanture.

Što je 'safety talk' i zašto je ključan

Sigurnosni brifing je kratak, ali intenzivan tečaj od 15 do 20 minuta koji se održava prije polaska na rijeku. Ne radi se o formalnosti, već o temelju sigurnosti cijele grupe. Tijekom brifinga, licencirani vodiči, odnosno skiperi, upoznaju sudionike s planom ture, ponašanjem u čamcu te postupcima u nepredviđenim situacijama. Cilj nije uplašiti sudionike, već ih osnažiti znanjem i pripremiti za moguće hitne slučajeve. Profesionalni vodiči će ozbiljne informacije često ispreplesti s dozom humora kako bi zadržali pažnju. Za maksimalnu učinkovitost, brifing se održava na mirnom mjestu, leđima okrenutim rijeci, kako bi se uklonile distrakcije. Vodič u tim trenucima uspostavlja autoritet i povjerenje, a izravan kontakt očima s članovima grupe ključan je kako bi se osiguralo da su svi razumjeli poruke.

Oprema je vaša prva linija obrane

Za siguran rafting nužna je odgovarajuća oprema koju osigurava organizator. Najvažniji dio je sigurnosni prsluk, koji osigurava plovnost. Vodič će se pobrinuti da je prsluk svakog sudionika pravilno postavljen i dovoljno zategnut kako ne bi skliznuo preko glave. Jednom namješten, prsluk se ne skida tijekom cijelog boravka na vodi. Obavezna je i kaciga, koja štiti glavu od udaraca u stijene, grane ili vesla. Iako nisu uvijek obavezni, neoprensko odijelo i obuća štite od hladne vode i ogrebotina. Svaki sudionik dobiva i veslo, a vodič će demonstrirati pravilnu tehniku držanja - jedna ruka uvijek mora biti na T-dršci na vrhu vesla kako bi se spriječile ozljede.

Komande u čamcu i važnost timskog rada

Rafting je aktivan timski sport gdje je vodič kapetan, a ostatak posade njegov "motor". Uspjeh ovisi o brzom i usklađenom praćenju uputa. Vodič koristi jednostavne komande poput "naprijed" ili "nazad", a intenzitet njegova glasa signalizira hitnost. Komunikacija može biti i neverbalna, pa je važno pratiti i pokrete rukama, kojima se uvijek pokazuje siguran prolaz. Jedna od najvažnijih naredbi jest "high side" (visoka strana). Izvikuje se kada čamcu prijeti udar u veliku stijenu. Na tu naredbu svi se moraju što brže prebaciti na nizvodnu stranu čamca, onu koja će udariti u prepreku. Time se težina prebacuje na tu stranu i sprječava da voda preplavi suprotnu, što bi moglo dovesti do opasnog "omata" čamca oko stijene ili prevrtanja.

Postupci u kriznim situacijama: Što ako ispadnete iz vode?

Iako su uz profesionalne vodiče rijetke, nezgode su moguće. U takvim situacijama ključno je ostati smiren i slijediti naučene upute. Ako ispadnete, prvi instinkt treba biti pokušaj hvatanja za čamac ili za sigurnosno uže uz njegov rub. Ako ste se odvojili od čamca u brzacima, najsigurniji položaj je ležanje na leđima, s nogama podignutim prema površini i usmjerenim niz rijeku. Ovaj obrambeni položaj plivanja omogućuje vam da vidite kamo se krećete i da se nogama, blago savijenim u koljenima, odgurnete od stijena. Najvažnije pravilo jest: nikada ne pokušavajte ustati u brzoj vodi. Vaše stopalo može se zaglaviti između stijena, a snažna struja vas može prikovati za dno. To je jedna od najopasnijih situacija na rijeci, poznata kao zaglavljivanje stopala i mora se izbjeći pod svaku cijenu.

U nekim situacijama, poput približavanja mirnijem dijelu rijeke, potrebno je prijeći u aktivno plivanje, okrećući se na trbuh i plivajući prema obali, drugom čamcu ili bačenom užetu za spašavanje. Vodiči su opremljeni "throw bagom", vrećom s plutajućim užetom. Ako vam ga dobace, trebate uhvatiti uže, a ne vreću, prebaciti ga preko ramena i leći na leđa dok vas izvlače. Posebnu opasnost na rijeci predstavljaju "cjedila" - srušena stabla kroz koje voda može proći, ali osoba ne. Od takvih prepreka treba plivati što dalje. Ako je sudar neizbježan, borite se da se popnete na prepreku, nikada nemojte dopustiti da vas struja povuče ispod nje. U slučaju da se čamac prevrne, važno je što prije izvući se ispod njega, po mogućnosti na uzvodnoj strani, kako vas čamac ne bi pritisnuo uz prepreku. Zatim slijedite upute vodiča koji će organizirati spašavanje.





*uz korištenje AI-ja