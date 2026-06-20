Simbolična veza: Evo koji svetac stoji uz vaš horoskopski znak

Bez obzira na vaša vjerska uvjerenja i prakse, i dalje možete pozvati sveca koji vas vodi, prema vašem horoskopskom znaku. Ali koji je svetac usklađen s vama? Astrologija vam može pomoći da odaberete pravog među više od 10.000
U nastavku saznajte koji od mnogobrojnih svetaca rezonira s vašim moralom, božanskim duhovnim putovanjem i vrijednostima.
U nastavku saznajte koji od mnogobrojnih svetaca rezonira s vašim moralom, božanskim duhovnim putovanjem i vrijednostima. |
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U nastavku saznajte koji od mnogobrojnih svetaca rezonira s vašim moralom, božanskim duhovnim putovanjem i vrijednostima.
OVAN: Sv. Ivana Orleanska: U svakom Ovnu nalazi se ratoborni duh. Vlada vam Mars, planet akcije i agresije, što vas čini silom s kojom se treba obračunati. Dok su većina svetaca bili buntovnici na svoj način, nijedan ne osvaja vaš duh kao Ivana Orleanska. Osjećat ćete se pozvanima surađivati s njom jer je heroina. Kao zaštitnica vojnika, predstavlja goruću hrabrost koju osjećate kada se zauzmete za ono što je ispravno. Pozovite svetu Ivanu kada vam je potreban poticaj da zauzmete stav.
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BIK: Sv. Kristofor: Nikada se nećete osjećati usamljeno kada zatražite njegovo vodstvo. Za razliku od drugih horoskopskih znakova, vi ste malo oklijevajući. Vaša fiksna zemljana energija djeluje oprezno i konzervativno, pa ne volite ići na nepotrebna putovanja. Međutim, to oklijevanje može vas spriječiti da idete za svojom sudbinom. Sveti Kristofor će vam pomoći hodajući s vama. Kao zaštitnik putovanja, nudi božansku zaštitu i pomoć dok nastavljate svojim putem. Znanje da je ovaj svetac zaštitnik uz vas dat će vam samopouzdanje da krenete naprijed.
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BLIZNACI: Sv. Antun Padovanski: Kao promjenjivi zračni znak, skloni ste biti svugdje odjednom. Ako vam je pažnja usmjerena na razne strane, stalno mijenjate mišljenje i radite nove stvari. Iako je promjena dobra, prevrtljivost može uzrokovati da izgubite trag značajnih stvari, vremena ili čak smisla. Srećom, Sveti Antun je tu da vam pomogne. Možete ga pozvati da vam pomogne pronaći sve što tražite, bilo da se radi o sentimentalnoj stvari ili čak vašem putu.
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RAK: Sv. Monika: Obitelj vam je najvažnija. Snažno se brinete o svom obiteljskom životu, jer je Rak povezan s domom, vezama predaka i majčinstvom. Bilo da se molite za roditelje ili tražite božansko da vam pomogne začeti, Sv. Monika će uslišiti vaše molitve. Ona je zaštitnica majčinstva i obitelji, pa će učiniti sve što je u njezinoj moći da vam pomogne u obiteljskom životu. Može biti čak i duhovna obitelj koja vam je potrebna ako nemate svoju.
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LAV: Sv. Nikola: Postoji li itko velikodušniji od vas? Vi ste znak koji istinski uživa u širenju ljubavi i sreće gdje god idete. Dok postoje mnogi sveci koji prihvaćaju vašu radost, osjetit ćete posebnu vezu sa Svetim Nikolom, koji je na kraju inspirirao Djeda Mraza. Osjećat ćete se povezani s njime, jer ovaj svetac zaštitnik dijeli vašu dobrotu. Postao je popularan zbog tajnog pomaganja drugima i činjenja dobrih djela. I vi i Sveti Nikola dijelite dobrohotni duh zbog kojeg vas mnogi vole.
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DJEVICA: Sv. Katarina Sijenska: Ako je itko spreman za posao, to ste vi. Mnogi vam povjeravaju vrlo važne odgovornosti i projekte, jer znaju da ćete težiti savršenstvu. Vaša radna etika i predanost izvrsnosti odražavaju se u Svetoj Katarini Sijenskoj. Bila je zaista revolucionarna jer je imala sposobnost utjecati na papinstvo. Poput vas, dobila je posebne zadatke, jer je bila predana i inteligentna. Znat ćete kada je Sveta Katarina u blizini, jer će ona ponovno potvrditi vaše nepredvidljive snage i sposobnost da postignete sve što ste naumili.
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VAGA: Sv. Valentin: Jeste li pokušali zamoliti svog sveca zaštitnika za pomoć u ljubavi? Kao venerin horoskopski znak, prirodno ste povezani s romantikom, predanošću i brakom. Sveti Valentin će imati posebno mjesto u vašem srcu, pogotovo u vašoj potrazi za ljubavlju. Najpoznatiji je po tajnom vjenčavanju parova, budući da je vjerovao u moć ljubavi unatoč tome što je znao posljedice kršenja pravila. Njegova romantična moć i utjecaj dopiru do vas stoljećima kasnije. Ne ustručavajte se zatražiti vodstvo od Sv. Valentina dok tražite svoju srodnu dušu.
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ŠKORPION: Sv. Augustin iz Hipona: Mnogi sveci vam se sviđaju jer rezonirate s njihovim traumama, teškoćama i transformativnim nevoljama u svetost. Od svih s kojima se možete povezati, Sv. Augustin dijeli osobnu vezu s vama. Jedan je od rijetkih svetaca koji otvoreno i suosjećajno govori o svom odnosu s grijehom. Umjesto da se stidi ovih tabu tema, on ih prihvaća. Sveti Augustin to ne samo da priznaje, već i postavlja primjer da se uzdignemo iznad njih. Osjetit ćete poziv svetom Augustinu, jer ćete u njemu vidjeti zrcalo svoje čovječnosti.
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STRIJELAC: Sv. Toma Akvinski: Jeste li znali da ste povezani s visokim obrazovanjem i sustavima vjerovanja? Možete zahvaliti svom vladajućem planetu, Jupiteru, koji je povezan s obrazovanjem i duhovnim filozofijama. Mnogi sveci će biti privučeni vama, ali Toma Akvinski vas je već prisvojio. Bio je teolog poznat po svojim religijskim i filozofskim razmišljanjima. Čak i ako se ne slažete s njim, možete cijeniti njegovu dubinu i znanje. Ako ste spremni otvoriti svoj um, Sv. Toma Akvinski rado će vam pomoći da proširite svoju duhovnost.
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JARAC: Sv. Matej: On zna da je s vama sve po starom. Vi ste vrijedan zemljani znak odlučan stvoriti snažno profesionalno nasljeđe i trajno financijsko obilje. Naravno, postoje i druge stvari u životu koje su vam važne, ali vaš karijerni put i uspjeh su na prvom mjestu. Sv. Matej može vas voditi kroz ta pitanja kao zaštitnik bankarstva. Ne samo da vas može savjetovati kroz profesionalna i financijska pitanja, već vas može i podsjetiti da u vašem životu postoji više od posla i novca.
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VODENJAK: Sv. Bernadette Soubirous: Biti humanitarac znači raditi sa svecem koji navija za autsajdere, a Sv. Bernadette Soubirous vam čuva leđa. Duboko brinete za one koji su manje sretni od vas. Ljudi koji se bore s siromaštvom, društvenim neuspjesima i duhovnim načinom života dira vas u srce. Sv. Bernadette osjeća isto što i vi, budući da je pozvana na one koji se bore s siromaštvom i ismijavanjem. Ako se ikada pitate kako možete nešto promijeniti, pozovite ju u pomoć. Ona vam može pokazati put.
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RIBE: Sv. Franjo Asiški: Empatični ste prema svim živim bićima iz svih sfera života. Vaša promjenjiva energija vode znači da ste emocionalno duboki i suosjećajni. Dok se mnogi sveci slažu s vašim blagim duhom, Sv. Franjo Asiški se zaista ističe. Poput vas, njegovo duhovno putovanje produbilo je njegovu ljubav prema svakom živom biću. Vi i Sv. Franjo vidite božansku ljepotu u svom svijetu, dok dijelite duboku vezu sa samim životom. Suradnja sa Sv. Franjom znači cijeniti svaki mali detalj života bez osjećaja preopterećenosti. Neka vas vodi prema emocionalnom prihvaćanju, miru i stabilnosti.
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