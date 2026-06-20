Simbolična veza: Evo koji svetac stoji uz vaš horoskopski znak

DJEVICA: Sv. Katarina Sijenska: Ako je itko spreman za posao, to ste vi. Mnogi vam povjeravaju vrlo važne odgovornosti i projekte, jer znaju da ćete težiti savršenstvu. Vaša radna etika i predanost izvrsnosti odražavaju se u Svetoj Katarini Sijenskoj. Bila je zaista revolucionarna jer je imala sposobnost utjecati na papinstvo. Poput vas, dobila je posebne zadatke, jer je bila predana i inteligentna. Znat ćete kada je Sveta Katarina u blizini, jer će ona ponovno potvrditi vaše nepredvidljive snage i sposobnost da postignete sve što ste naumili. | Foto: Fotolia