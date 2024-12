Simptomi perimenopauze: Može početi čak i u 30-im godinama

Neredovite menstruacije najčešći su znak perimenopauze, no žene također mogu osjetiti bolove u zglobovima, nesanicu, debljanje, lupanje srca, osjetljive zube, promjene raspoloženja i pad samopouzdanja. Dr. Harriet Connell, specijalistica za menopauzu u organizaciji Health and Her, ističe da su umor, tjeskoba i zaboravljivost (tzv. F.A.B. simptomi) često među najranijim i najtežim simptomima perimenopauze.

Kada počinje perimenopauza?

Iako perimenopauza obično započinje u 40-ima, u rijetkim slučajevima može se javiti već u 30-ima, objašnjava dr. Connell. U tom razdoblju proizvodnja estrogena i progesterona postaje nepravilna, što izaziva niz fizičkih i emocionalnih simptoma.

Prema dr. Claire Merrifield, medicinskoj direktorici Selph klinike u Londonu, menopauza se najčešće događa oko 51. godine. Dijagnosticira se kada žena 12 mjeseci uzastopno nema menstruaciju, a povezana je sa simptomima poput valova vrućine, noćnog znojenja i vaginalne suhoće.

Perimenopauzu je teško dijagnosticirati jer ne postoji specifičan test za to stanje. Riječ je o prijelaznoj fazi koja može trajati mjesecima ili godinama prije same menopauze.

Rani početak i moguće posljedice

Jedan od mitova o menopauzi je da se javlja isključivo u srednjoj dobi. Međutim, 7 posto žena u Velikoj Britaniji prolazi kroz ranu menopauzu između 40. i 45. godine, dok 2 posto ulazi u prijevremenu menopauzu prije 40. godine. Preuranjena perimenopauza obično je rezultat genetskih faktora, histerektomije, kemoterapije ili drugih medicinskih tretmana.

Unatoč zabrinutostima, dr. Connell ističe da trudnoća tijekom perimenopauze ostaje moguća jer ovulacija može povremeno nastupati, iako menstruacija postaje neredovita.

Životne priče žena s ranim simptomima

Na forumima poput Reddita, žene u 30-ima dijele svoja iskustva s perimenopauzom. Jedna korisnica, sada 39-godišnjakinja, opisala je kako su joj simptomi poput valova vrućine, depresije i tjeskobe počeli već s 35 godina. Druga, 38-godišnjakinja bez djece, navodi kako je noćno znojenje i valove vrućine počela osjećati dok je uzimala lijekove za depresiju.

Još jedna žena, od samo 30 godina, imala je neredovite menstruacije, noćno znojenje i prorijeđenu kosu, no liječnici su joj rekli da je premlada za perimenopauzu.

Unatoč izazovima dijagnostike, važno je osvijestiti simptome i potražiti stručnu pomoć. Rano prepoznavanje može ublažiti negativne posljedice i pomoći ženama da bolje razumiju promjene kroz koje prolaze, piše Daily Mail.