'Sin i snaha se svađaju i sve se više zadužuju, pate im i djeca'

Poštovani Melvudine,

zabrinuta sam jer je brak mojeg sina i snahe na klimavim nogama. Vode zajednički posao, koji je dobro krenuo, no unazad nekoliko godina sve se više zadužuju. Zbog svega pate i njihova djeca. Sve više se svađaju i, uvijek kad navrate, vrlo su nervozni. Mislim da je riječ o magiji, pa mi je jedan čovjek napravio zaštitu, no za sada nema učinka. Ne znam kako im pomoći. Molim za savjet.

šifra: Karlovac

Odgovor:

Vi ste vrlo energična i odana žena koja voli red i temeljitost u svemu što radi. Nažalost, vaš sin i snaha nisu takvi. Oni su slični - kad im ide, onda sve brzo potroše na bezvezne stvari, a kad im ne ide, onda kukaju. Ne znaju kalkulirati, više je kod njih gubitka nego dobiti. Novac i firma ih povezuju, a ne ljubav, no nažalost oni zajedno u poslu nemaju sjajnu perspektivu.

Vidim da će zatvoriti firmu, ali i vratiti novac svim dužnicima. Vi ste mnogo novca bacili u vjetar vjerujući da se radi o nekakvoj magiji, no to ovdje nije slučaj. Čovjek vas je prevario jer ovdje nema nikakvih uroka. Oni jednostavno ne znaju s novcem, previše su bahati i rastrošni kad ga imaju. Tu navodnu zaštitu koju ste dobili slobodno bacite u rijeku, ništa vam to ne pomaže. Brak vašeg sina i snahe vrlo će teško opstati, no sin će u budućnosti pronaći novi posao i novu ženu. O djeci će se dogovoriti. Neće sve ići glatko i lako, no on će biti uporan te na kraju i uspjeti doći do cilja. Za nekoliko godina će se stabilizirati. Vi obratite pažnju na svoje zdravlje jer ste oslabjeli.

Izvadite cijelu krvnu sliku. Dobit ćete terapiju i biti bolje. Javite se za tri mjeseca. Sretno.

