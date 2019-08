'Sin ima oštećeni sluh i srami se pa ne može pronaći ljubav'

Dragi Mevludine,

molim vas pomozite. Više ne znam kako pomoći sinu. Osoba je oštećenog sluha. Po prirodi je sramežljiv. Želio bi pronaći djevojku i zasnovati obitelj, a srami se. Kako da mu pomognem da bude sretan? Situacija u obitelji ga je dotukla do dna (otac). Bojim se da će ostati sam, jako sam tužna i žalosna. Hoće li mu se ostvariti ljubav i bolji posao? Unaprijed vam zahvaljujem na odgovorima i neka Vas dragi Bog blagoslovi.

šifra: zabrinuta majka

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Vaš sin ima oštećen sluh, ali je vrlo kreativan, maštovit, brižan, osjećajan, temeljit, pozitivan i energičan. Imao je tu i tamo neke djevojke i simpatije, ali ništa ozbiljno. Trebao bi se uključiti u Udrugu za gluhe i nagluhe osobe. Tamo može pronaći osobu sličnu sebi. No to nije obavezno, on može i ovako naći sebi odgovarajuću osobu. Vidim do polovice iduće godine pozitivnu djevojku s kojom će lijepo komunicirati. Ona će biti vrlo obzirna i pozitivna. Isto tako, vidim mu ljubav, poslije brak i jedno dijete. U ovoj godini mu vidim dobar posao. Bit će zahvalan. Isto tako, ne vidim mu nikakve velike probleme. Zdravlje je dobro, samo se treba malo više potruditi i vidim da će mu krenuti. U iduće četiri godine vidim mu uspon na svim poljima. Sretno.

