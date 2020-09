Sin joj umalo oslijepio: Mama upozorila na opasnost prljavih igrački koje se koriste u kadi

Maleni Baylor igrao se u kadi s igračkama, i, iako je njegova mama, spisateljica i novinarka i majka redovito čistila te igračke, svejedno je dobio ozbiljnu infekciju oka

<p>Majka troje djece, <strong>Eden Strong,</strong> objasnila je kako je već prije bila svjesna koliko se lako nakuplja plijesan u igračkama za kupanje i uvijek bi istiskivala vodu nakon svakog kupanja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Porod kod kuće prenosila je na Instagramu</p><p>Eden je u svojoj objavi napisala: 'Vidjela sam objave na kojima su majke presjekle igračke i otkrile veliku količinu plijesni u njima. Zato sam ih istiskivala nakon svake kupke, čistila ih svakih nekoliko tjedana vodenom otopinom za izbjeljivanje, držala ih na svjetlu i redovito tražila plijesan'.</p><p>No, unatoč tome što ih je tretirala izbjeljivačem, Eden nije znala da se bakterije i dalje mogu razmnožavati unutar igračaka jer su rijetko putpuno suhe. Ranije ove godine dadilja je rekla Eden da si je njen sin Baylor ušpricao vodu u oko iz jedne od igračaka za kupanje. U početku mama nije paničarila jer mu je oko bilo samo malo crveno i nije mogla vidjeti plijesan u igračkama.</p><p>- Mislila sam da je to jednostavno iziritirano vodom ili možda pritiskom od vode, pa nisam puno razmišljala o tome - nastavila je. Do te je večeri Baylorovo oko postalo primjetno još crvenije, pa ga je Edenin suprug odveo u bolnicu jer su se bojali da mu se razvio konjuktivitis.</p><p>- Liječnik se složio, a ja samo osjetila olakšanje jer sam bila tako pažljiva. Dobio je prvu dozu kapi za oči, a budući da sam se već ponosila svojom pažnjom, odlučila sam mu dati pomoćnu dozu usred noći samo kako bih bila sigurna da će se osjećati bolje do jutra - napisala je Eden. No tijekom noći Baylorovo oko se jako pogoršalo.</p><p>- Nisam očekivala da ću ga pronaći u krevetiću s okom dvostruko većim nego što je bilo prije nego što je legao u krevet, a crvenilo mu se širilo niz obraz. Odmah sam se zapitala ima li možda celulitis, pa smo se ubrzo uputili prema hitnoj službi. Tamo se jedan liječnik još jednom složio s mojom dijagnozom i napisao mu recept za oralne antibiotike, koji smo mu dali u 02:30 - dodaje Eden.</p><p>No, u 6 sati ujutro Baylorovo je oko toliko nateklo da ga nije mogao ni zatvoriti, a prestravljeni roditelji vratili su ga u bolnicu. U strahu da će njezin sin izgubiti oko, Eden je napisala: 'Oko mu je bilo toliko natečeno da mu je bijeli dio izbijao između kapka, a njegova zjenica je bila zaklonjena'.</p><p>- Bio je vruć na dodir, a provjera temperature pokazala je da ima jaku groznicu - opisala je Eden i nastavila da kada su se vratili na hitnu Baylor je odmah dobio antibiotike i morao je napraviti CT kako bi se provjerilo da mu mrežnica nije oštećena.</p><p>- Sljedeći je tjedan bio prilično zastrašujući. Imao je teški celulitis koji mu se na kraju proširio niz lice i na oba oka. Upozorili su me da bi mogao izgubiti vid na oku koje je bilo jače pogođeno, ali na kraju, hvala Bogu, njegove su oči zacijelile - zahvalno priča Eden. </p><p>Celulitis obično uzrokuje bakterijska infekcija i bolno je stanje koje uglavnom pogađa ruke, noge i stopala.</p><p>Pozivajući druge roditelje da ne čine istu pogrešku, Eden je dodala: 'Igračke za kadu? Izbacite ih! Ne možete ih očistiti, jednostavno ne možete. Ne možete vidjeti bakterije i to znam od 6. razreda, ali smatrala sam da sam bolja od prljavih igračaka u kadi. Pogriješila sam'.</p><p>Edenina objava prikupila je preko 33.000 'lajkova' na Facebooku, a njezini sljedbenici bili su zahvalni na upozorenju. Jedna osoba je u komentarima napisala: 'To je zastrašujuće! Mislim da nemam igračke za kadu i da se moja djeca već neko vrijeme nisu igrala u kadi, ali provjerit ću i idu u smeće'.</p><p>Druga je dodala: 'Jadno to malo dijete! Tako sam sretna što čujem da su mu oči potpuno zacijelile! Hvala vam što ste podijelili! Siguran sam da ima roditelja koji ovo nisu znali!'. </p><p>U međuvremenu, drugi roditelji su preporučili da se pištoljem za vruće ljepilo pokrije rupa na igračkama za kupanje kako bi se spriječilo da voda uopće dođe iznutra, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12786413/mum-heartbreaking-warning-toddler-eyesight-dirty-bath-toys/" target="_blank">The Sun</a>.</p>