'Sinu nije po volji raditi, stalno je mrzovoljan. Više ne znam što mu reći i kako mu pomoći'

Pišem vam radi svog sina.

Sve je bilo u redu dok je išao na fakultet. Dobio je posao i radi. No otkad se zaposlio, stalno je mrzovoljan, traži nešto drugo, ne sviđa mu se što radi. Misli da je svaki posao bolji nego njegov.

Svoju nervozu širi i na obitelj. Više ne znam što mu reći i kako mu pomoći. Mislim da nema curu, voljela bih da je nađe jer možda bi ona povoljno utjecala na njega.

Hvala na odgovoru.

šifra: Kata

Odgovor:

Vaš sin duševno je dobar, no zna biti posesivan jer je naučio da mu se sve servira u životu, a to ne prolazi na dulje staze. Nema radne navike i zato je nezadovoljan. Ne može dugo biti na istome mjestu, sve mu smeta, a ne voli ni da mu drugi naređuju. Poslovođu ne trpi. Mijenjao bi posao, no to se neće odmah ostvariti.

Shvatit će da u životu treba raditi i truditi se ako želi nešto postići. Život nije lak. Mora se naučiti bolje prilagođavati drugima, kao i drugi njemu. Već će on iduće godine biti zreliji nego sad, stabilizirat će se i steći više samopouzdanja. U idućoj godini će upoznati i djevojku te ući u vezu. I istina je da će to pozitivno utjecati na cijelu njegovu osobnost i ponašanje.

Vi malo s njim popričajte, dajte mu kakav razuman savjet i recite mu da ništa u životu nije besplatno, lako i glatko, i da se za sve trebamo dobro pomučiti. No vidim mu brak, djecu, stabilnost i sve dobro. Ova faza će proći, a zrelost će doći. Sretno.

