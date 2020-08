Sitni račići u manje od četiri dana razgrađuju mikroplastiku

Čestice plastike mikroskopske veličine mogle bi ući u prehrambeni lanac na dosad nepoznat način. Vrsta sitnih slatkovodnih rakova u stanju je razgraditi mikroplastiku na najsitnije čestice u samo nekoliko dana

<p>Dosad se vjerovalo da se raspad plastike u morima odvija uglavnom sporim procesima - djelovanjem valova ili propadanjem tijekom dugotrajnog izlaganja suncu.</p><p>No znanstvenici s irskog Sveučilišta Cork (UCC) otkrili su da su sitni amfipodi rakovi, koji žive u slatkovodnim ekosustavima u stanju vrlo brzo razgraditi mikroplastiku - komadiće manje od 5 mm za manje od 100 sati, dok se oni ne pretvore u nanoplastiku, čestice manje od jednog mikrometra.</p><p>'Otkrili smo da su slatkovodni amfipodi račići 'Gammarus duebeni' za manje od četiri dana u stanju usitniti mikroplastiku u različite oblike i veličine, uključujući i čestice nanoplastike', rekla je voditeljica studije, dr. <strong>Alicia Mateos-Cardenas</strong> s UCC-a.</p><p>'I premda ova vrsta rakova živi u irskim potocima, oni pripadaju većoj životinjskoj skupini beskralježnjaka koje u cijelom svijetu nalazimo u slatkovodnim ekosustavima i u oceanima. Naše otkriće je vrlo značajno za razumijevanje 'sudbine' mikroplastike u okolišu', rekla je dr. Mateos-Cardenas. </p><p>Pojašnjava da slatkovodni beskralježnjaci usitnjavaju mikroplastiku u sklopu uobičajenog probavnog procesa, no upozorava da ova spoznaja nije nužno dobra vijest kada je riječ o plastičnom otpadu koji onečišćuje oceane i vodene putove.</p><h2>Alarmantno otkriće</h2><p>Irski znanstvenici otkriće smatraju 'alarmantnim'.</p><p>Pojašnjavaju da, premda je otprije poznato da mikroplastika redovito ostaje u probavnom sustavu morskih ptica i riba, najnovije otkriće ukazuje na to da bi manje čestice nanoplastike mogle prodrijeti i dalje - u stanice i tkiva te bi bilo puno teže predvidjeti posljedice njihova taloženja ondje.</p><p>'Spoznaja da sitni račići u tako kratkom vremenu uspijevaju 'proizvesti' golemu količinu nanoplastike posebno zabrinjava nas znanstvenike', istaknuli su autori studije.</p><p>'Ova vrsta beskralježnjaka vrlo je značajna za ekosustave jer je hrana pticama i ribama. Posljedično, takvi sićušni, oku nevidljivi djelići nanoplastike mogu ući u prehrambene lance. Saznanja iz ove studije pomoći će nam da shvatimo ulogu životinja u razgradnji plastike u našim vodama, no bez sumnje je potrebno hitno provesti dodatna istraživanja kako bismo otkrili potpuni utjecaj tih čestica na okoliš.', upozorila je dr. Mateos-Cardenas.</p><p>Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Scientific Reports. </p>