Sjedenje u tišini je jako važno: Umiruje nas i poboljšava pažnju

Iako mnoge konstantne zvukove i ne čujemo jer smo navikli na njih, oni negativno djeluju na naše moždane stanice koje se zapravo nikada ne mogu odmoriti od tih poticaja. Znanstvenici kažu da sjedenje u tišini blagotvorno djeluje na ljude i popravlja štetu koju čini prevelika količina zvukova.

POGLEDAJTE VIDEO: 10 trikova za sreću

Evo zašto je tišina izuzetno važna:

1. Tišina nas umiruje

Kada nastupi tišina, mozak se umiri, a tada se osjećamo mirno i spokojno. Usporavanjem mozga, usporava se i naše disanje. Tišina nam daje priliku da se bolje povežemo sami sa sobom, bez da nam bilo što odvlači pažnju.

2. Popravlja moždane stanice

Tišina ima odličan učinak na mozak, reparira njegove stanice i pomlađuje ga. Proces popravka štete na stanicama započinje nakon dva sata provedena u tišini. To pak vodi boljem pamćenju, većoj toleranciji na stres i osjećaju kao da smo se dobro odmorili. Tišina je za naš mozak kao zdrava hrana za naše tijelo.

3. Pruža dugoročno zadovoljstvo

Pametni telefoni, igraće konzole, televizija itd. su zapravo nužno zlo jer kao da isisavaju dušu iz čovjeka. Ako pogledate svakodnevicu većine ljudi, rijetko ćete pronaći trenutak da su budni, a da nisu pod utjecajem nekog uređaja.

Ljudi se zapravo u današnje vrijeme sve manje gledaju, jer su im oči sve više prikovane za ekrane. Iako ih nije lako izbjeći, pokušajte sve te uređaje koristiti što manje - to će vašem mozgu priuštiti odmor, a to će vam pružiti osjećaj zadovoljstva i ispunjenosti.

4. Tišina poboljšava ostala osjetila

Sjedenjem u tišini postajemo svjesniji svojeg okruženja i uspijevamo čuti zvukove koje prije nismo imali priliku, na primjer, šum vjetra, pjev ptica, šuškanje lišća, pucketanje grana... Tišina ne poboljšava samo osjet sluha, već i sva ostala osjetila. Njih buka blokira, a tišina deblokira.

5. Poboljšava nam pažnju

U tišini se mozak ima priliku fokusirati na nešto bez napora i ometanja. To je vrsta fokusiranja koju u tišini radimo nesvjesno - dopuštamo našem umu da luta od jedne misli do druge. To vodi sporijem tempu života i povoljno djeluje na um i tijelo. Koncentracija se poboljšava, pamćenje bolje radi...

6. Zbog šutnje smo iskreniji

Dok sjedimo u tišini, ne možemo pobjeći od dubokih misli. Tada postajemo puno otvoreniji prema svojim osjećajima, željama, mislima, možda prema osjećaju tuge itd.

Ljudi se u tišini gledaju drugačijim očima i postaju iskreniji prema sebi, i kao da im se neke stvari iskristaliziraju. Tada je lakše locirati probleme i naći način kako ih riješiti - hladne gave.

7. Usporava brzi ritam života

U današnje vrijeme svi kao da nekuda jure i žure. Obveza je puno, a vremena malo. Ali, izuzetno je važno usporiti i sagledati se u sadašnjem trenutku. Tišina nas umiruje i usporava, a samim time nam daje priliku da se riješimo nagomilanog stresa. Tišina nam otvara oči i zapravo nam pokaže koliko je sadašnji trenutak važan.

Priuštite si dva sata tišine na dan

U tišini bi dnevno trebalo provesti barem sat do dva sata kako bi naša psiha bila zdrava, a samim time i naše tijelo. Iako, danas je teško pronaći kutak s malo mira, ali pokušajte - osjećat ćete se puno bolje i sretnije. Dajte svojem mozgu priliku da se malo sabere, u miru preradi sve informacije i ponovno bude spreman za nove izazove, otkriva portal The minds journal.

Najčitaniji članci