Sjedinjene Američke Države nadimak 'Uncle Sam' dobile po radniku koji je pakirao meso

Na današnji dan, 7. rujna 1813., Sjedinjene Američke Države dobile su svoj nadimak - Ujak Sam (Uncle Sam). Prema legendi, prvi se put koristio za anglo-američki rat 1812. te je dobio ime po Samuelu Wilsonu iz Troya u New Yorku. On je radio kao pakirač mesa te je vojsku SAD-a opskrbljivao bačvama govedine. Wilson je na bačvama stavio žig s oznakom "U.S." za Sjedinjene Države, ali vojnici su to počeli nazivati ​​"Uncle Sam". To je nacionalna personifikacija američke vlade ili SAD-a općenito. Ovu priču ubrzo su pokupile lokalne novine i Ujak Sam na kraju je bio široko prihvaćeni nadimak za vladu SAD-a.