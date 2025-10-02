Skandal s kremama za sunčanje u Australiji: Ne štite koliko piše na kutiji! Problem je globalni?

Sve je počelo u lipnju, kad je australska udruga za zaštitu potrošača otkrila da nekoliko popularnih i skupih krema uopće ne pruža zaštitu koju obećavaju proizvođači. Najveći šok bio je s kremom Ultra Violette Lean Screen Skinscreen – deklarirana s SPF 50+, a na testu ispala SPF 4. Proizvod je odmah povučen u kolovozu, piše BBC.

Australska agencija za lijekove (TGA) sad je upozorila da je sporno još 20-ak proizvoda jer koriste istu baznu formulu. Preliminarni testovi pokazuju da zaštitni faktor kod tih krema vjerojatno nije veći od 21, a kod nekih možda pada i na samo četiri.

Od 21 prozvane kreme osam je povučeno ili im je obustavljena proizvodnja, 10 se više ne prodaje dok traje istraga, dvije su još na dodatnom pregledu, a jedna se proizvodi u Australiji, ali se prodaje samo izvan Australije.

Posebno je alarmantno što se problemi ne tiču samo proizvodnje nego i pouzdanosti laboratorija na čijim se testovima temeljile tvrdnje o zaštitnom faktoru. Radi se o američkom laboratoriju Princeton Consumer Research Corp (PCR Corp).

Proizvođač sporne baze, Wild Child Laboratories, poručio je da kod njih nema greške u proizvodnji, ali su prekinuli suradnju s PCR-om i poslali formule na nova testiranja u druge laboratorije.

Iz PCR-a su u svoju obranu rekli: “Na rezultate mogu utjecati i vanjski faktori – razlike među serijama, kvaliteta sirovina, skladištenje, pa čak i starost proizvoda.”

Australija ima najveću stopu raka kože na svijetu – čak dvoje od troje Australaca u životu će morati odstraniti barem jedan madež ili tumor. Zato skandal s kremama koje ne štite dovoljno izaziva ogroman bijes među kupcima, a stručnjaci upozoravaju da bi cijela priča mogla imati i globalne posljedice.

Lista zabranjenih, povučenih i proizvoda koji su pod istragom:

Aspect Sun SPF50+ Physical Sun Protection - dobrovoljno povučen, uklonjen iz registra

- dobrovoljno povučen, uklonjen iz registra Aspect Sun SPF50+ Tinted Physical - dobrovoljno povučen, uklonjen iz registra

- dobrovoljno povučen, uklonjen iz registra Aesthetics Rx Ultra Protection Sunscreen Cream - dobrovoljno povučen, uklonjen

- dobrovoljno povučen, uklonjen New Day Skin Good Vibes SPF50+ - obustava prodaje, pod istragom

- obustava prodaje, pod istragom New Day Skin Happy Days SPF50+ - obustava prodaje, pod istragom

- obustava prodaje, pod istragom Allganics Light Sunscreen SPF50+ - pod istragom / pauzirana prodaja

- pod istragom / pauzirana prodaja Beauti-FLTR Lustre Mineral SPF50+ - dobrovoljno povučen / uklonjen iz registra

- dobrovoljno povučen / uklonjen iz registra Found My Skin SPF 50+ Tinted Face/Body Cream - pauzirana prodaja, pod istragom

- pauzirana prodaja, pod istragom Ethical Zinc Daily Wear Light - pauzirana prodaja, pod istragom

- pauzirana prodaja, pod istragom Ethical Zinc Daily Wear Tinted Facial (Dark) - pauzirana prodaja, pod istragom

- pauzirana prodaja, pod istragom Ethical Zinc Daily Wear Tinted Facial (Light) - pauzirana prodaja, pod istragom

- pauzirana prodaja, pod istragom Endota Mineral Protect SPF50 - pauzirana prodaja / pod istragom

- pauzirana prodaja / pod istragom We Are Feel Good Inc Mineral Sunscreen SPF50+ - pauzirana prodaja / pod istragom

- pauzirana prodaja / pod istragom GlindaWand The Fountain of Youth Environmental Defence Cream SPF50+ - pod istragom / pauzirana prodaja

- pod istragom / pauzirana prodaja Ultra Violette Lean Screen SPF50+ - dobrovoljno povučen, uklonjen iz registra

- dobrovoljno povučen, uklonjen iz registra Ultra Violette Velvet Screen SPF50 - uklonjen iz registra (nije bio dostupan u Australiji)

- uklonjen iz registra (nije bio dostupan u Australiji) People4Ocean SPF 50+ Mineral Bioactive Shield - pod istragom / pauzirana prodaja

- pod istragom / pauzirana prodaja MCoBeauty SPF50+ Mineral Mattifying Sunscreen - uklonjen / povučen

- uklonjen / povučen Naked Sundays Collagen Glow Mineral Sunscreen - pauziran prodaja, pod istragom

- pauziran prodaja, pod istragom Outside Beauty & Skincare SPF 50+ Mineral Primer - pod istragom / pauzira prodaja

- pod istragom / pauzira prodaja Salus SPF50+ Daily Facial Sunscreen (Broad Spectrum) - naveden u popisu povučenih / pod istragom