Škola iz 1908. postala je vila: Ruševinu kraj Splita pretvorili u impresivno zdanje s bazenom

Na prvi pogled teško je povjerovati da je ova luksuzna vila nekad bila seoska škola. Danas Villa Petra u Podstrani izgleda kao moderna mediteranska rezidencija, no iza njezinih kamenih zidova krije se više od stoljeća duga povijest. Upravo je očuvanje identiteta građevine bilo polazište cijeloga projekta obnove, u kojemu se povijest nije pokušala sakriti, nego naglasiti.

Villa Petra nalazi se svega 15-ak minuta vožnje od Splita, na zemljištu površine 1350 četvornih metara, dok sama građevina ima oko 500 četvornih metara stambene površine raspoređene na tri etaže - prizemlje, kat i potkrovlje.

Objekt je izvorno bio škola, u kojoj se prema povijesnim podacima nastava održavala od 1908. godine. Rekonstrukcijom je nekadašnja škola pretvorena u luksuznu vilu, uz očuvanje njezina povijesnog identiteta i karakterističnih arhitektonskih elemenata.

- Prilikom kupnje objekt je bio bez krova, s vidljivim pukotinama na kamenim zidovima i bez sačuvanih kamenih okvira prozora - kaže nam Ivan Jelaska iz LUVA Real Estate.

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Zato je tijekom obnove izvedena potpuno nova krovna konstrukcija, dok su postojeći kameni zidovi debljine čak 65 centimetara sanirani i sačuvani. Upravo su oni danas jedan od najvećih aduta interijera jer je u velikom dijelu prostora ostavljena vidljiva izvorna kamena struktura zidova koja kući daje autentičnost i toplinu.

Sačuvani su izvorni raspored prozorskih otvora, oprečni lukovi iznad prozora i duboke kamene prozorske niše, dok su kameni okviri prozora ponovno izrađeni. Novi dijelovi kuće pritom nisu pokušavali imitirati staru arhitekturu.

- Svi novi arhitektonski elementi izvedeni su kao suvremeni dodaci koji jasno kontrastiraju izvornoj kamenoj građevini, bez imitacije povijesnog izgleda - objašnjava Jelaska.

Posebno dojmljiv dio kuće nalazi se u potkrovlju koje je projektirano kao otvoreni prostor koji naglašava novu geometriju krova i osjećaj prostranosti. Ondje je uređena dodatna otvorena spavaća jedinica s vlastitim dnevnim prostorom, dok se na prvom katu nalaze četiri spavaće sobe. Sve spavaće sobe na gornjim etažama imaju pogled na more.

Prizemlje je organizirano kao otvoreni dnevni prostor koji objedinjuje kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak, uz dodatni lounge prostor i wellness zonu. Dnevni prostori izravno su povezani s vanjskim terasama i bazenom, čime se briše granica između interijera i eksterijera. Upravo je taj osjećaj neprekinutog prostora jedno od obilježja suvremene mediteranske arhitekture.

- U interijeru dominiraju prirodni materijali poput kamena, drva, stakla i metala. Drveni elementi nisu korišteni samo kao dekoracija, već aktivno sudjeluju u oblikovanju prostora, prolaza i vizura. Ogledala su pažljivo integrirana u interijer kako bi reflektirala postojeće kamene zidove i dodatno naglasila dubinu prostora. Vanjska stolarija izrađena je od tamno toniranog ariša, dok su unutarnji detalji izvedeni u kombinaciji crnog čelika i stakla. Postojeće armiranobetonsko stubište zadržano je i obloženo kamenom te predstavlja jedan od glavnih arhitektonskih elemenata interijera - opisuje nam Jelaska.

Materijalna paleta temelji se na neutralnim tonovima, prirodnom kamenu i toplom drvu oraha, čime je postignuta elegantna i bezvremenska atmosfera. Posebna pažnja posvećena je rasvjeti koja naglašava teksturu kamenih zidova i stvara toplu atmosferu u svim prostorijama, dok je svaka spavaća soba uređena individualno, uz zadržavanje zajedničkog dizajnerskog koncepta cijele vile.

Jednako impresivan kao i interijer je i vanjski prostor. Villa Petra nudi infinity bazen, jacuzzi, saunu, prostranu sunčanu terasu, natkrivenu vanjsku blagovaonicu, dječje igralište, igraonicu u potkrovlju i privatni parking za više vozila. Zahvaljujući zelenilu koje okružuje vilu s jedne strane i pogledu na more s druge, nekretnina pruža visoki stupanj privatnosti i mira unatoč blizini Splita.

- Ovaj projekt nedvojbeno predstavlja spoj očuvane povijesne arhitekture i suvremenog luksuznog stanovanja - zaključuje Jelaska.

Iako bi mnogi poželjeli ovdje živjeti, Villa Petra trenutačno nije na prodaju. Vila je dostupna za kratkoročni turistički najam i dugoročni najam, a rezervacije i dodatne informacije moguće je ostvariti putem LUVA Real Estate.