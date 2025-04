Skriveni biseri Gorskog kotara uskoro otvoreni za posjetitelje

Tijekom produženog vikenda od 1. do 4. svibnja 2025. godine, službeno se otvara nova sezona posjeta jednom od najljepših prirodnih bisera Gorskog kotara – izletištu Zeleni vir i Vražji prolaz, koje se nalazi u neposrednoj blizini mjesta Skrad, piše Fiuman.

Zeleni vir i Vražji prolaz idealna su destinacija za proljetni izlet.

Radno vrijeme izletišta bit će svakodnevno od 10:00 do 17:00 sati, a nova sezona donosi i značajna poboljšanja – svi mostovi kroz spektakularni kanjon Vražjeg prolaza su obnovljeni, čime se osigurava još sigurnije i ugodnije iskustvo za sve posjetitelje.

Skrad: Zatvorena šetnica kroz Vražji prolaz | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na samom izletištu nalazi se i Planinarski dom "Zeleni vir", gdje je moguće uživati u ponudi hrane i pića, savršeno uklopljenoj u prirodni ambijent.

Posebna subota uz projekt MountainHER

Vrhunac produženog vikenda očekuje se u subotu, 3. svibnja, kada će izletište Zeleni vir ugostiti bogat program u sklopu međunarodnog projekta MountainHER. Projekt je posvećen osnaživanju žena u planinskim područjima kroz promociju lokalne proizvodnje, očuvanja tradicije i dijeljenja autentičnih priča iz Gorskog kotara.

Zeleni vir - zaštićeni rezervat prirodnih vrijednosti u Hrvatskoj | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

U programu će se održati sajam domaćih proizvoda i rukotvorina, na kojem će posjetitelji moći upoznati lokalne proizvođače i kušati njihove tradicionalne delicije. Za dobru atmosferu bit će zadužen Show band Promili u sklopu glazbenog programa.

Također, održat će se i cooking show s popularnim YouTube kuharom Sašom iz “Sašine kuhinje”, koji će uživo pripremati svoj poznati gulaš, uz druženje i mogućnost fotografiranja.

Zeleni vir - zaštićeni rezervat prirodnih vrijednosti u Hrvatskoj | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Ljubitelji prirode moći će sudjelovati u vođenoj šetnji s vodičicama iz “Lynx and Fox”, koja uključuje kružnu turu dugu 7 kilometara, kroz prirodne ljepote i uz zanimljive lokalne legende.

Više informacija i prijave za vođenu šetnju dostupni su putem službene poveznice.

Prometna regulacija za vrijeme manifestacije

Zbog zahtjevne konfiguracije pristupne ceste, tijekom subotnje manifestacije bit će uvedena posebna dvosmjerna regulacija prometa na dionici između Skrada i izletišta Zeleni vir.

Spuštanje prema izletištu bit će dozvoljeno u sljedećim terminima: od 10:00 do 11:30, od 12:00 do 13:00 te od 14:30 do 15:00 sati.

Zeleni vir - zaštićeni rezervat prirodnih vrijednosti u Hrvatskoj | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Uspon prema Skradu bit će omogućen u terminima od 11:30 do 12:00, od 13:00 do 13:30 te od 14:00 do 14:30 sati. Nakon 15:00 sati dopušten je isključivo uspon. Organizatori mole posjetitelje za pridržavanje rasporeda i povećan oprez u prometu.

Cijena ulaznice za odrasle u sezoni 2025. iznosi 6 eura, dok je za djecu do 7 godina ulaz besplatan. Ulaznice se kupuju neposredno na ulazu u izletište. Organizirane grupe i školski izleti obavezno se moraju unaprijed najaviti putem e-maila na adresu: pins@ri.t-com.hr ili leopold@pins-skrad.hr.