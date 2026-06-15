Skupio je pive iz svih zemalja koje igraju na SP-u! Možete li na fotografiji pronaći našu?

U njegovoj kolekciji našlo se čak 48 piva, po jedno iz svake zamlje sudionice. Od poznatih svjetskih brendova do lokalnih specijaliteta, kolekcija je privukla pozornost ljubitelja nogometa i piva diljem društvenih mreža.

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Pokretanje videa... VIDEO RAZBIJTE KASICE Poznato koliko će koštati hrana i piće na SP-u. Razlika u državama je ogromna! | Video: 24sata/pixsell

Tako je Alžir predstavljen pivom Tango, Argentina Quilmesom, Australija pivom Coopers XPA, a Austrija Stiegl Hellom. Belgiju predstavlja Brugse Zot, Bosnu i Hercegovinu Sarajevsko, Brazil Brahma Chopp, dok je za Kanadu odabrano Labatt Blue.

Na popisu su se našli i Strela Kriola iz Zelenortskih Otoka, Aguila iz Kolumbije, Simba Royale iz Demokratske Republike Kongo te Bock iz Obale Bjelokosti.

Među europskim predstavnicima nalaze se i Kozel iz Češke, Kronenbourg iz Francuske, Augustiner Lagerbier Hell iz Njemačke, Hertog Jan iz Nizozemske, Super Bock iz Portugala, Estrella Galicia iz Španjolske, Mariestads iz Švedske, 1936 iz Švicarske te Efes Draft iz Turske.

Zanimljiv izbor stigao je i iz drugih dijelova svijeta. Japan predstavlja Asahi Clear, Južnu Koreju Terra, Maroko Casablanca, Meksiko Modelo Negra, Južnu Afriku Castle, Senegal Gazelle, Tunis Celtia, Urugvaj Volcanica Dubbel, a Sjedinjene Američke Države legendarni Pabst Blue Ribbon.

Neka piva posebno se izdvajaju neobičnim okusima. Tako je Norvešku predstavljao Amundsen Desert In A Can Chocolate Peanut Butter Caramel Brownie, Novi Zeland Garage Project Pickle Beer, Katar Fizzin Pineapple, dok je Saudijska Arabija zastupljena bezalkoholnim napitkom Moussy Lemon Mint.

Na popisu su se našli i Prestige s Haitija, Petra iz Jordana, Pilsen iz Paragvaja, Casa Bruja Bicho iz Paname, Sarbast Original iz Uzbekistana, Club iz Ekvadora i Gane te Montana Blonde s Curaçaa.

A koje je pivo predstavljalo Hrvatsku? Odabir je pao na Ožujsko pivo.

Iako će se mnogi raspravljati o tome jesu li upravo ova piva najbolji predstavnici svojih zemalja, jedno je sigurno – riječ je o jedinstvenoj kolekciji koja na zanimljiv način spaja dvije velike strasti: nogomet i pivo.

A sada pitanje za vas: biste li i vi za Hrvatsku odabrali Ožujsko ili biste radije posegnuli za nekim drugim domaćim pivom?

