Preveslao cijeli Jadran: Može nas biti sram koliko smeća ostavljamo u svom moru

Od Savudrije do Privlake Vlado je u svom kajaku u srpnju 2019. prošao za 25 dana, a na putu je skupio na stotine vreća smeća iz mora. Želi ukazati na iznimno zagađenje koje je najveće - ljeti

<p>Vladimir Posavec (44), nekadašnji centarhalf i “čistač” u obrani rukometnog kluba Bjelovar, nakon odlaska u sportsku mirovinu otkrio je novu strast. </p><p>Prometnuo se u čistača Jadrana koji obilazi našu obalu, otoke, kako bi upoznao tu jedinstvenu ljepotu, a ujedno sakuplja i ostatke nemarne i bogate klijentele koja svoje smeće ostavlja za sobom, sve kako bi upozorio na stanje našeg plavog mora. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vladimir Posavec preveslao Jadran</strong></p><p> </p><p>- Od rukometa sam se oprostio prije 12 godina i tada sam počeo plivati maratone. Pridružio sam se ekipi Argonauta s kojom sam prije četiri godine pobijedio na utrci po Neretvi. Time sam zaokružio jedan cilj i potom se rodila ideja da kupim kajak i preveslam Jadran. Zamišljeno i učinjeno - lani - pojašnjava Vlado. Odlučio se za najdužu turu od Savudrije do Prevlake. Na put je krenuo početkom srpnja 2019. i za 25 dana je stigao do obale Crne Gore, preveslavši ukupno 965 kilometara. </p><p>- Put me ispunio radošću, ali ujedno i golemom tugom, jer Jadransko more umire u teškim mukama. S njim umiru i ribe, galebovi i druga bića koja su milenijima nastanjivala to more i s njim živjeli u ljubavi – tvrdi Posavec, apelirajući da se nešto poduzme za spas Jadrana. Tvrdi kako se hvalimo stvarima kojih bi se pametni ljudi sramili. Pričamo o stotinama marina i vezova, a ne gledamo drugu stranu te priče. Onu užasnu, jer te sve silne jahte ostaju vezane i godišnje i bacaju tone i tone plastike. More ljušti boju koja s brodova odlazi u more i uništava cijeli eko sustav. Svako jutro je ponio golemu crnu plastičnu vreću za smeće koju bi, kako tvrdi, kod prvog pristajanja napunio smećem, a najviše plastikom i odvezao na mjesto uz obalu predviđeno za to. No, to nije ni kap u moru onoga što pluta. </p><p>Dnevno je u prosjeku veslao nešto više od 40 kilometara. Radio je pauze. Logistika mu je bila supruga Sanda koja ga je pratila u automobilu. </p><p>- Špek, kruh, češnjak, litra piva i napolitanke su mi bile osnovni prehrambeni proizvod. Naravno, prije spavanja sam si u kuhalu pripremio večeru, jer je to izuzetan napor. Smršavio sam 12 kilograma - kaže simpatični Vlado, kojeg smo jedva prepoznali jer mu lice krasi gusta čekinjasta brada. Ove godine je odlučio veslati oko svakog otoka. Koristi godišnji odmor, ali i one dulje vikende. </p><h2>Na redu smo i mi</h2><p>Ponosimo se kruzerima koji dolaze na Jadran, a ne razmišljamo da jedan takav kruzer ispusti čestica CO2 gotovo kao stotine tisuća automobila, a o tome da svoje goleme “septičke jame” prazne u Jadranu da i ne spominjem. Svjedok sam takvih postupaka veslajući oko kruzera – poručuje Posavec, dodajući kako je vrijeme da mislimo ne o sutra, već o danas jer je zadnji trenutak. Ne spasimo li more nakon galebova, riba koji umiru od zagađenja, na redu smo mi - poručuje Vladimir Posavec, dodajući kako je kod Kornata vidio na usidrenoj jahti ljude da se nakon izlaska iz mora šamponiraju i ispiru vodom, ne razmišljajući što će s Jadranom biti sutra. </p><p><br/> Jadran zimi, kad nema kruzera i jahti izgleda sasvim drugačije. Kao da diše, proziran je. Ribe, a i galebovi žive i ne umiru u tolikom broju kao ljeti.</p>