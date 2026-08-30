Slavna Moira Orfei desetljećima je punila šatore u Hrvatskoj

Slavni talijanski cirkus Moire Orfei, jedne od najpoznatijih cirkuskih umjetnica 20. stoljeća, desetljećima je bio sinonim za veliki spektakl. Iako je njezina obitelj i ranije nastupala u različitim putujućim trupama, samostalni cirkus pod imenom Moire Orfei osnovan je 1960. godine, a ubrzo su uslijedila i gostovanja na prostoru Hrvatske.

Hrvatska publika tako je već tijekom 1960-ih imala priliku gledati velike cirkuske spektakle, a među važnijim odredištima bio je Split. Gostovanja su s vremenom postala tradicija pa je cirkus tijekom 1960-ih, 1970-ih i 1980-ih obilazio brojne hrvatske gradove, od Pule i Rijeke do Zagreba i Karlovca.

Foto: Arhiva VL

Posebno su zapamćeni dolasci u Zagreb, gdje je gostovanje cirkusa bilo mnogo više od obične predstave. Šareni plakati i oglasi unaprijed su najavljivali dolazak velike međunarodne atrakcije, a pod golemim šatorom publiku su čekale raskošne točke, akrobati, klaunovi i životinje.

Jedno takvo gostovanje održano je od 30. kolovoza do 18. rujna 1977. godine. Cirkus Moire Orfei tad je bio smješten kraj NK Dinamo, a svakoga dana održavale su se čak dvije predstave, u 17 i 20 sati. U tadašnjem oglasu u Večernjem listu (30. kolovoza) publici je predstavljen kao "jedan od najvećih cirkusa današnjice".

Starije generacije Zagrepčana cirkus Orfei pamte i po velikim šatorima postavljenima na različitim gradskim lokacijama, među kojima su bili Jordanovac, prostor oko Maksimira i Borongaja te livade između Voltinog i Rudeša. Dolazak cirkusa nije bilo teško primijetiti - grad bi preplavili plakati, a predstave su privlačile brojne obitelji i djecu. Ipak, najveća zvijezda bila je sama Moira Orfei. Dramatično našminkane oči, crna kosa skupljena u visoku punđu, raskošni kostimi i snažna scenska osobnost učinili su je jednom od najprepoznatljivijih figura europskog cirkusa. Zaštitno lice spektakla bila je čak i kad nije osobno izvodila svaku točku.

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