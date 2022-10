Slavni detektiv Sherlock Holmes ime je dobio po igraču kriketa, a evo kako se trebao zvati

Foto: Mihaela Erceg/Dreamstime/Wikipedia

Priču 'The Adventure of the Speckled Band' mnogi smatraju jednim od najboljih Doyleovih djela, a upravo je ta priča adaptirana za premijernu epizodu serijala o Sherlocku Holmesu na američkom radiju

'Pustolovine Sherlocka Holmesa' je američka radijska emisija koja se emitirala na američkim radijskim mrežama između 1930. i 1936. Serija je adaptirana prema pričama Sir Arthura Conana Doylea o Sherlocku Holmesu od strane scenaristice Edith Meiser. Glumac Richard Gordon posudio je glas Sherlocku Holmesu, a Leigh Lovell dr. Watsonu. Prve epizoda emitirana je 20. listopada 1930. na NBC radiju.