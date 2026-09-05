Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
LOŠE KOMBINACIJE

Smanjuju učinak: Magnezij ne uzimajte uz ovu hranu i pića

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Smanjuju učinak: Magnezij ne uzimajte uz ovu hranu i pića
Foto: Farion Oleksandr
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrana bogata magnezijem nema ovaj problem, no uzimate li suplemente, budite oprezni s čim ih kombinirate. Određene namirnice ometaju apsorbiranje ovog minerala pa ga organizam ne može iskoristiti

Admiral

Tijelu je ovaj magnezij potreban za kontrolu krvnog tlaka, stresa i funkcije mišića i živaca. Ovaj mineral se prvenstveno apsorbira u tankom crijevu, a određena hrana i pića mogu ometati taj proces. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

00:50
Anti age prehrana: Za peglanje bora jedite orahe i špinat | Video: 24sata/pixsell

1. Hrana bogata vlaknima

Iako je odlična za opće zdravlje, treba izbjegavati kombiniranje sa suplementima magnezija. Vlakna se mogu vezati za magnezij, pomičući ga kroz probavni sustav, a istovremeno sprečavajući njegovu apsorpciju u krvotok. Ovaj problem vezan je za suplemente jer prehrana bogata magnezijem obično može nadoknaditi smanjenu apsorpciju uslijed visokog unosa vlakana. 

Foto: 123RF

2. Hrana bogata fitinskom kiselinom

Fitinska kiselina je spoj koje se nalazi u hrani bogatoj vlaknima, poput integralnih žitarica, mahunarki, kao što su grah, leća, orašasti plodovi, chia sjemenke, lan, kukuruz... Kada se konzumira istovremeno sa suplementom magnezija, fitinska kiselina se veže za njega, stvarajući neodvojivi spoj koji tijelo ne može apsorbirati.

Da bi se izvukao maksimum iz suplemenata magnezija, treba pričekati dva sata između uzimanja i ove hrane.

IZVORI KALCIJA Važan mineral: Osim mlijeka, ovih 14 namirnica je odličan izvor kalcija za zdrave kosti
Važan mineral: Osim mlijeka, ovih 14 namirnica je odličan izvor kalcija za zdrave kosti

3. Hrana sa visokim sadržajem oksalata

Neke namirnice, poput špinata, sadrže mnogo antinutrijentnih spojeva - oksalata. Oni se vežu za minerale u probavnom sustavu, što otežava tijelu da ih apsorbira. Slično fitinskoj kiselini, oksalna kiselina se može vezati sa magnezijem u crijevima. Ovim se formira magnezij oksalat, spoj koje se ne apsorbira tako dobro. Osim špinata, oksalatima su bogati i bademi, lišće cikle i rabarbara.

baby špinat
Foto: Freepik

4. Alkoholna i kofeinska pića

Alkohol i kofein povećavaju izlučivanje minerala urinom. Prekomjerna konzumacija alkohola može ometati apsorpciju magnezija i povećati njegovo izlučivanje putem bubrega, što može dovesti do nedostatka. Također može neutralizirati koristi od suplementacije magnezijem.

NIZ BENEFITA Evo kod kojih tegoba magnezij pomaže i u čemu ga sve ima
Evo kod kojih tegoba magnezij pomaže i u čemu ga sve ima

Konzumiranje velikih količina kofeina također može smanjiti apsorpciju magnezija u ​​probavnom traktu i povećati njegovo izlučivanje.

5. Gazirana pića

Sadrže fosfornu kiselinu koja se veže za magnezij, formirajući spojeve koja crijeva ne mogu apsorbirati. Može ometati i apsorpciju kalcija, a ta dva minerala su ključna za zdravlje kostiju. Sa druge strane, previše gaziranih pića može dovesti do problema sa kostima. Zato je najbolje ograničiti unos gaziranih pića dok se uzimaju suplementi.

BITAN ZA IMUNITET Imate li dovoljno vitamina B6? Ovo su simptomi kojim tijelo ukazuje na njegov nedostatak
Imate li dovoljno vitamina B6? Ovo su simptomi kojim tijelo ukazuje na njegov nedostatak


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Od bešćutnog do dobrice: Ovi horoskopski znakovi najskloniji su slomiti nečije srce
NEKI SU BEZ MILOSTI

Od bešćutnog do dobrice: Ovi horoskopski znakovi najskloniji su slomiti nečije srce

Biti slomljenog srca je teško, ali na kraju se uvijek 'izliječimo' i postanemo još jači. Postoje određeni horoskopski znakovi koji će vam slomiti srce, a to sve leži u njihovoj osobnosti - tako kažu zvijezde
Dobre i loše karakteristike svakog znaka Zodijaka: Tko je dobar, tko je loš, a tko zao?
KOJE RIJEČI IH OPISUJU

Dobre i loše karakteristike svakog znaka Zodijaka: Tko je dobar, tko je loš, a tko zao?

Svaki znak ima svoj uspostavljeni skup karakteristika koje su nam korisne za znati, kako bismo bolje upoznali sebe i druge ljude. Pogledajte koje su vaše
FOTO Poduzetna Albanka Krissy vodi fitness carstvo: 'Sve sam sama stvorila ni iz čega!'
INSPIRACIJA ZA MNOGE

FOTO Poduzetna Albanka Krissy vodi fitness carstvo: 'Sve sam sama stvorila ni iz čega!'

Krissy Cela je inspirativna poduzetnica i influencerica koja je svojim radom i predanošću postala simbol uspjeha i otpornosti. Rođena u Albaniji, Krissy je sa samo pet godina emigrirala u Ujedinjeno Kraljevstvo sa svojom obitelji, bez novca i poznanstava

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026