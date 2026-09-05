Smanjuju učinak: Magnezij ne uzimajte uz ovu hranu i pića

Tijelu je ovaj magnezij potreban za kontrolu krvnog tlaka, stresa i funkcije mišića i živaca. Ovaj mineral se prvenstveno apsorbira u tankom crijevu, a određena hrana i pića mogu ometati taj proces.

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1. Hrana bogata vlaknima

Iako je odlična za opće zdravlje, treba izbjegavati kombiniranje sa suplementima magnezija. Vlakna se mogu vezati za magnezij, pomičući ga kroz probavni sustav, a istovremeno sprečavajući njegovu apsorpciju u krvotok. Ovaj problem vezan je za suplemente jer prehrana bogata magnezijem obično može nadoknaditi smanjenu apsorpciju uslijed visokog unosa vlakana.

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2. Hrana bogata fitinskom kiselinom

Fitinska kiselina je spoj koje se nalazi u hrani bogatoj vlaknima, poput integralnih žitarica, mahunarki, kao što su grah, leća, orašasti plodovi, chia sjemenke, lan, kukuruz... Kada se konzumira istovremeno sa suplementom magnezija, fitinska kiselina se veže za njega, stvarajući neodvojivi spoj koji tijelo ne može apsorbirati.

Da bi se izvukao maksimum iz suplemenata magnezija, treba pričekati dva sata između uzimanja i ove hrane.

3. Hrana sa visokim sadržajem oksalata

Neke namirnice, poput špinata, sadrže mnogo antinutrijentnih spojeva - oksalata. Oni se vežu za minerale u probavnom sustavu, što otežava tijelu da ih apsorbira. Slično fitinskoj kiselini, oksalna kiselina se može vezati sa magnezijem u crijevima. Ovim se formira magnezij oksalat, spoj koje se ne apsorbira tako dobro. Osim špinata, oksalatima su bogati i bademi, lišće cikle i rabarbara.

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4. Alkoholna i kofeinska pića

Alkohol i kofein povećavaju izlučivanje minerala urinom. Prekomjerna konzumacija alkohola može ometati apsorpciju magnezija i povećati njegovo izlučivanje putem bubrega, što može dovesti do nedostatka. Također može neutralizirati koristi od suplementacije magnezijem.

Konzumiranje velikih količina kofeina također može smanjiti apsorpciju magnezija u ​​probavnom traktu i povećati njegovo izlučivanje.

5. Gazirana pića

Sadrže fosfornu kiselinu koja se veže za magnezij, formirajući spojeve koja crijeva ne mogu apsorbirati. Može ometati i apsorpciju kalcija, a ta dva minerala su ključna za zdravlje kostiju. Sa druge strane, previše gaziranih pića može dovesti do problema sa kostima. Zato je najbolje ograničiti unos gaziranih pića dok se uzimaju suplementi.



