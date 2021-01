Dok se mladenka odmaknula\u00a0od njega, on je zgrabio cijeli komad\u00a0trokatne torte\u00a0i 'zakucao' je u bo\u010dnu stranu njenog lica, pri \u010demu\u00a0je ona odteturala nekoliko koraka unatrag u obli\u017enju stolicu.

Otkako je objavljen, video je dobio vi\u0161e od 92 tisu\u0107e\u00a0lajkova i gotovo 9000 komentara neimpresioniranih gledatelja koji su rekli da su njegovi postupci 'znak upozorenja za nju'.

Jedan je rekao: ' I sljede\u0107i korak je razvod'.

- To nije samo agresivno, ve\u0107 tako neugodno.\u00a0Ako mu je ugodno to raditi pred svim njezinim prijateljima i obitelji ... Meni je to zastra\u0161uju\u0107e -\u00a0napisala je druga.

Dok je netko drugi odgovorio: 'Doslovno mo\u017eete vidjeti kako mu se raspolo\u017eenje mijenja u bijes, a on zabija\u00a0tu tortu u nju'.

No, mladenka tvrdi da joj je bilo smije\u0161no.

- Ovo smo mi i svima koji nas poznaju je bilo smije\u0161no. \u017dao mi je \u0161to imate druga\u010diji smisao za humor -\u00a0rekla je.

Kako bi ubla\u017eila reakciju, mladenka je kasnije dodala jo\u0161 jedan video koji pokazuje kako se par voli, ali ljudi su i dalje bili zabrinuti.