'Smilje sam posadila na škrtoj zemlji, a sad radim kozmetiku'

Dobila sam u nasljedstvo zemlju. To je bilo ono nešto moje. Znate onaj osjećaj kad imate nešto svoje. Imala sam potrebu i želju nekako oplemeniti tu zemlju koja mi je darovana, udahnuti joj život. Tako je sve počelo, počinje svoju priču mlada Kaštelanka Ivana Plazonić Knežević.

Ona je na dva hektara škrte zemlje, gotovo pa na čistom kamenu u selu Blizna u trogirskom zaleđu, posadila 100.000 sadnica smilja. Prvo je otvorila svoj OPG, a potom počela proizvoditi i kozmetiku od smilja “S&C”, koja je ujedno certificirani proizvod prema standardima EU i koju je zahvaljujući potrebnim dozvolama, krajem prošle godine uspjela plasirati na norveško tržište. Put od raskrčivanja zemlje do opremanja laboratorija i proizvodnje nije bio lagan, posebno jer je odlučila dobiti potrebne dozvole da kozmetiku može ponuditi ljekarnama, što je puno teži put.

- Prije svega zemlju je trebalo očistiti od smreke, posjeći borove, poravnati sve bagerom i zdrobiti kamen jer zemlje gotovo pa i nema - prisjeća se Ivana.

Kad sam vidjela zemlju, mogla sam birati hoću li masline, smokve, smilje ili lavandu, ružmarin. Odluka je prvo pala na smokve. Tri godine smo ih uzaludno sadili. Tijekom zime bi se sadnice smrznule. Naprosto je teren prehladan za smokvu, prisjeća se Ivana.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Već tad sam u tu zemlju uložila gotovo sve što sam uštedjela. I nisam mislila odustati. Sama ideja da tu mogu nešto stvarati za mene je bila poticajna. Onda smo se odlučili na smilje, napravila sam melem i macerat, onako više za nas, za probu, obitelj, prijatelje... Potom je naša priča izašla u medijima, počela je potražnja koja nas je malo i zatekla, a ja nisam željela prodavati nešto za čiju kvalitetu ne garantiram u svakom smislu. Odlučili smo igrati prema pravilima, sve ozakoniti. Prvo smo otvorili OPG, zaposlili farmaceuta. Napravili smo testiranja na Zavodu za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’, gdje se radi niz analiza kako bi se utvrdila zdravstvena ispravnost i stabilnost proizvoda - kaže Ivana.

Naglašava kako je ona u prvom redu poljoprivrednik, zbog čega je morala zaposliti nekoga od struke, farmaceuta.

- Ja mogu garantirati za svoje proizvode. I volim naglasiti kako ja kozmetiku radim od smilja, ne sa smiljem. Najviše slušam što ljudi žele, oni me motiviraju da stvaram nove proizvode. Smilje je za njegu tijela od glave do pete. Može se koristiti za psorijazu, seboreju, akne, bubuljice... Ima antibakterijska, antivirusna i protuupalna svojstva i čini kožu zdravom i blistavom. Pomaže kod strija, bora, detoksikacije organizma, urinarnih infekcija... No ako ljudi imaju neki problem, uvijek prvo treba ići na konzultaciju s liječnikom, primjerice, ako je neki osip u pitanju, treba prvo ići k dermatologu. Moji proizvodi su zdravstveno ispravni i ne mogu naštetiti, ali nisu lijek nego kozmetika – kazuje nam poduzetnica dodajući kako su Norvežani oduševljeni njezinim proizvodima, što joj daje dodatni vjetar u leđa da se još više okrene tržištima Europske unije.

- Suradnju smo sklopili 11. mjesecu prošle godine. Pronašli su nas preko CPNP portala (Cosmetic products notification portal, op.a.). To je prestižni dio registracije proizvoda po EU standardima. Ako smo na tom portalu svi znaju da su ispravni po EU nivou. Vani jako drže do toga da je proizvod zdrav i ispravan – kaže Ivana. Cijela njezina obitelj, suprug Mario, kćerkice Sara (11) i Chiara (4) po kojima je kozmetika i dobila ime, roditelji, svi su angažirani na polju kad god treba. Sve rade sami. Osim marketinga.

- Time se ne bavimo jer naši proizvodi su reklama za sebe. Svi koji kupe vrate se opet i dovedu nove kupce. Naših proizvoda, zahvaljujući turistima, ima po cijelom svijetu – kaže Ivana, koja je u ovaj projekt, od polja preko certifikata, papirologije, brendiranja, registracije i laboratorija uložila sve što je imala. A uloženi trud joj se, osvajanjem europskog tržišta, polako počeo vraćati.

Samo prirodno: Od melema i čaja do ulja za sunčanje

Ivanin prvi proizvod bio je melem, pa macerat, šampon, čaj, hidrolat, eterično ulje, krema, a sad radi na proizvodnji ulja za sunčanje. Sve je bez parabena, bojila, silikona, a kako su OPG, Ivana mora sve proizvesti sama. Najteže bilo “stvoriti” šampon od ulja koji se zaista pjeni. Trebalo joj je, prisjeća se, godinu dana.