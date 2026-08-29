Suprug i ja u 'paklu' kuhinje: 'Nekad se i svađamo, ali uvijek znamo tko treba popustiti'

Suzana Kvesić i Marijo Čepek nerazdvojan su životni i poslovni tandem koji već godina zajedno gradi svoju gastronomsku priču. Ona je pastry stručnjakinja, on poznati chef, a zajednička strast prema vrhunskoj gastronomiji dovela ih je prije pet godina do otvaranja restorana i slastičarnice Pepper&Chocco u gradu Korčuli. Njihov originalni koncept spaja kreativna jela s vrhunskim slasticama i sladoledima koje gosti mogu kušati samo ondje. Zato ne čudi što su Pepper&Chocco prepoznali i domaći i brojni turisti, koji se iznova vraćaju zbog kreativnih jela i deserata dostojnih restorana visoke gastronomije.

POGLEDJATE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Samobor: Cantilly Garden Restaurant | Video: 24sata/pixsell

Iza svega stoji mnogo rada, odricanja i ljubavi prema poslu. Tijekom turističke sezone spavaju tek nekoliko sati dnevno, a ono malo slobodnog vremena najradije provode osmišljavajući nove recepte i putujući. Za sebe kroz smijeh kažu da su oboje tvrdoglavi i svojeglavi te da ne dijele istu strast prema gastronomiji i jedno prema drugome - vjerojatno ne bi ni bili zajedno. U razgovoru su nam otkrili kako izgleda život na Korčuli, koliko je zahtjevno voditi restoran tijekom sezone i zašto ih, unatoč svim izazovima, ljubav prema kuhanju i stvaranju novih okusa svakoga dana iznova motivira i spaja.

Tko su ‘Pepper’ & ‘Choco’, predstavite mi se ukratko?

Marijo: Suzana predstavlja Choco i jedna je od top pet najboljih slastičarki u Hrvatskoj. Ja sam pak Pepper i svrstavaju me među vodećih 20 chefova u Hrvatskoj, između ostalog, bio sam i u “Kruškama i jabukama”, U istom loncu, pa me publika zna i s malih ekrana. Kad sam se vratio iz Njemačke, bio sam i u prvom nacionalnom hrvatskom timu 2002. na Svjetskom prvenstvu u Japanu, a godinama održavam i edukativne radionice za mlade kuhare. Moju suprugu gosti često pitaju je li ona Choco, što zna biti fora. Suza je inače i inženjerka elektrotehnike, iako to ne voli previše naglašavati, jer više voli fokus na svoju trenutačnu profesiju. A onda se odlučila prekvalificirati za slastičarku i tu je napravila karijeru. No ona je, osim majstorice slastičarstva, i predana majka i poslovna žena.

Foto: Privatni album

Suzana: Imam 37 godina i dolazim iz Kiseljaka. Studirala sam u Zagrebu. Uredski posao mi, shvatila sam ubrzo, ne paše, već nešto mnogo dinamičnije. I oboje smo dosta živahni, užurbani, volimo akciju, a kuhinja zahtijeva upravo to, drugačiju strast i priču, zato volim raditi ovaj posao. Uživam u njemu, baš kao i Marijo. Slastičarstvo je bila jedna moja golema ljubav - cijeli život sam to željela raditi. Ali kako se poklopi u životu, čovjek prvo završi faks i školuje se, zadovolji neka očekivanja, a onda krene svojim putem. Nikad ga ne bih mijenjala. Slastičarstvom se bavim više od deset godina i uspješna sam u svemu tome. Dosta sam radila i kao profesorica slastičarstva za Pučko učilište, studij gastronomije Aspira i Azzri, a paralelno sam, u sklopu svoje firme Pastry chef, organizirala i održavala brojne slastičarske radionice kojima sam nastojala približiti i popularizirati slastičarstvo. Posebno me veseli što su neki od mojih tadašnjih učenika danas izgradili uspješne karijere i jako sam ponosna na njih. Održavala sam i online radionice za polaznike diljem Europe od Švedske i Njemačke do Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Austrije.

Foto: Merlo De Graia AKA Neven Jurjak

I moram priznati kako zaista vjerujem da sam u velikoj mjeri zaslužna za popularizaciju slastičarskih radionica u Hrvatskoj. Vrlo često sam kuhala i na gourmet večerama s poznatim chefovima poput Zirojevića, Matije Bogdana, Davida Skoke, Melkiora Bašića, a moj rad je prepoznat i od strane medija, pa sam dobila poziv za sudjelovanje u emisijama poput “Nedjeljom u 2”, “Fino i Vino”, “Dobro jutro, Hrvatska”, “Kod nas doma”...

Tko su ‘Pepper’ & ‘Choco’, predstavite mi se ukratko?

Marijo: Suzana predstavlja Choco i jedna je od top pet najboljih slastičarki u Hrvatskoj. Ja sam pak Pepper i svrstavaju me među vodećih 20 chefova u Hrvatskoj, između ostalog, bio sam i u “Kruškama i jabukama”, U istom loncu, pa me publika zna i s malih ekrana. Kad sam se vratio iz Njemačke, bio sam i u prvom nacionalnom hrvatskom timu 2002. na Svjetskom prvenstvu u Japanu, a godinama održavam i edukativne radionice za mlade kuhare. Moju suprugu gosti često pitaju je li ona Choco, što zna biti fora. Suza je inače i inženjerka elektrotehnike, iako to ne voli previše naglašavati, jer više voli fokus na svoju trenutačnu profesiju. A onda se odlučila prekvalificirati za slastičarku i tu je napravila karijeru. No ona je, osim majstorice slastičarstva, i predana majka i poslovna žena.

Suzana: Imam 37 godina i dolazim iz Kiseljaka. Studirala sam u Zagrebu. Uredski posao mi, shvatila sam ubrzo, ne paše, već nešto mnogo dinamičnije. I oboje smo dosta živahni, užurbani, volimo akciju, a kuhinja zahtijeva upravo to, drugačiju strast i priču, zato volim raditi ovaj posao. Uživam u njemu, baš kao i Marijo. Slastičarstvo je bila jedna moja golema ljubav - cijeli život sam to željela raditi. Ali kako se poklopi u životu, čovjek prvo završi faks i školuje se, zadovolji neka očekivanja, a onda krene svojim putem. Nikad ga ne bih mijenjala. Slastičarstvom se bavim više od deset godina i uspješna sam u svemu tome. Dosta sam radila i kao profesorica slastičarstva za Pučko učilište, studij gastronomije Aspira i Azzri, a paralelno sam, u sklopu svoje firme Pastry chef, organizirala i održavala brojne slastičarske radionice kojima sam nastojala približiti i popularizirati slastičarstvo. Posebno me veseli što su neki od mojih tadašnjih učenika danas izgradili uspješne karijere i jako sam ponosna na njih. Održavala sam i online radionice za polaznike diljem Europe od Švedske i Njemačke do Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Austrije. I moram priznati kako zaista vjerujem da sam u velikoj mjeri zaslužna za popularizaciju slastičarskih radionica u Hrvatskoj. Vrlo često sam kuhala i na gourmet večerama s poznatim chefovima poput Zirojevića, Matije Bogdana, Davida Skoke, Melkiora Bašića, a moj rad je prepoznat i od strane medija, pa sam dobila poziv za sudjelovanje u emisijama poput “Nedjeljom u 2”, “Fino i Vino”, “Dobro jutro, Hrvatska”, “Kod nas doma”...

Foto: Domagoj Miletic

Gdje ste se upoznali i kada ste odlučili zajedno otvoriti restoran - na otoku?

Suzana: Marijo i ja smo se upoznali u kuhinji, i kuhinja nas je povezala. I cijela ta strast oko pokretanja restorana je nastala iz kuhinje. Upoznali smo se u restoranu Vinodol, gdje je Marijo radio kao konzultant, i on je uvijek bio zadužen za taj slani dio, a ja za slatki. Tako nam se dogodila i ova priča. I onda smo odlučili napraviti svoj Pepper&Choco, koji zapravo znači spoj nas dvoje, naše priče, naše ljubavi - ‘slanog’ i ‘slatkog’ - zapravo svega što smo radili za druge. Prije pet godina odlučili smo to iskušati i sami i pretočiti u svoj restoran. Korčulu smo odabrali - slučajno.

Marijo, vaša gastro-konzulting firma Oblizeki poznata je u cijeloj Hrvatskoj. Ovim uspješnim konceptom dokazali ste i potvrdili svoju vrijednost, jeste li vi sami zadovoljni rezultatima?

Marijo: Ja imam svoju konzulting firmu već više od devetnaest godina i u principu, radim po Hrvatskoj - od konzultinga, do osmišljavanja novih koncepata, mi za druge ‘slažemo’ posao. Suzana, također radi svoj konzulting preko deset godina unutar svoje firme. Primjerice ja sam pružao uslugu konzultinga u zagrebačkom restoran Vinodolu punih devet godina, i doveo ga do top pet restorana Hrvatske. Onda je došla potreba da Vinodolove slastice dožive još jaču priču, i tako smo se Suzana i ja upoznali. Zapravo, ovo nismo nikad nikom ispričali javno, haha. Inače radim konsulting za poznate hotele i restorane diljem obale, ali i u Zagrebu. Među njima su Bastion, Kalelarga i Art Kavana, Vitar na Braču, ma sve pokrivam.

Foto: Privatni album

U principu mi posložimo restoran, bilo da se radi o novom otvaranju ili već postojećem objektu, i gledamo kako i gdje ga možemo unaprijediti, i na koji način ljudima na nekom mjestu možemo poslužiti maksimum. Recimo, možemo li od nekog bara napraviti fine dining ili ćemo ispred objekta staviti food truck i tako privući dodatne goste. Dakle, ideju ljudi koji nemaju veze s ugostiteljstvom, pretačemo u stvarnost. Projektiramo i kuhinje, dajemo sugestije dizajnerima, u smislu funkcionalnosti. Jer restoran s 200 sjedećih mjesta mora imati posloženu tehničku i organizacijsku stranu. Radio sam i Falkensteiner na Boriku, pa godinama na Šipanu. Na projektima često, na ključnim pozicijama, imam svoje ljude što nam dodatno olakšava realizaciju svega što smo zamislili. Kad smo radili Vinodol, za 320 sjedećih mjesta morali smo nabavljati enormne količine namirnica, a znali smo u a la carte izbaciti i 25 janjaca dnevno.

Kako ste se prilagodili životu na otoku?

Suzana: Već šest godina živimo na Korčuli. Godinu prije nego smo otvorili Pepper&Choco radila sam jedan projekt za Amines hotele, gdje sam njihovu retro slastičarnicu Arula trebala podići na neku bolju priču, tako da bude zanimljivija za javnost. Proveli smo ljeto tamo. Kada smo došli na Korčulu, nismo mogli vjerovati kako je i u sezoni, preko dana, to mrtav grad. Restorani uopće nisu radili preko dana. Tako smo se odlučili uzeti prostor na samom ulasku u Stari grad koji je doslovno izgledao kao skladište i pomalo ga urediti.

Foto: Privatni album

Foto: Privatni album

Zapravo jako volimo Korčulu i prirasla nam je srcu. I naše dvoje djece je vole. Nekako smo se saživjeli s tim ljudima i trudimo se biti dio zajednice, uklopiti. Ali to nije uvijek jednostavno. Zadnje dvije godine, radili bismo čitavu zimu, zapravo smo mi radili za te domaće ljude, nismo uopće zatvarali. Napravili bismo zamjenu ponude, to znači da od 11. mjeseca prelazimo na zimski režim rada i Korčuli približavamo kontinent. A što to znači? Vučemo štrukle, pečemo cimet rolice, kuhamo vino... Ne moraš ići u Zagreb pojesti najbolje zagorske štrukle nego ih jedeš kod nas. Zatim smo uređivali restoran i ulaz u grad za Advent, pa radili adventska jela i božićnu gastroponudu, ali to je sve iziskivalo još dodatnog truda. A jesmo li zadovoljni? Zadovoljni smo, posla ima preko glave, čak smo otvorili i pivnicu Čep & Chill Pub na drugoj lokaciji, također u Starom gradu, gdje nudimo i vrhunske burgere. To je bilo prije dvije godine. Dakle, širimo se. A sad imamo i neke nove planove, ali o tome uskoro, ne smijemo otkriti sve tajne haha.

Radite samo s kvalitetnim namirnicama, i na jednom dosta visokom nivou, koliko je takvo poslovanje održivo?

Marijo: U tom smo periodu, kada smo došli na Korčulu, planirali i željeli otvoriti svoj restoran, imati neku svoju priču, gdje bi mi zapravo radili sve ono što radimo u konzultingu. I željeli smo dokazati sve to što smo radili na projektima, da je to zapravo moguće, i to smo pokazali kroz svoj restoran. Naravno ako živiš svoju priču i definitivno uložiš puno truda, želje, i svoje prisutnosti. I uspjeli smo.

Suzana: Primjerice, uvijek forsiram da se kolači rade od kvalitetnih namirnica, da se sve sprema po recepturama, no klijenti su mi znali reći: “Ali ne možeš to naplatiti”. Nije problem u tome, nego da iza toga što si naplatio, moraš stajati i gost mora osjetiti razliku. Pita li gost zašto je kolač toliko skup, daš si truda i pojasniš mu na koji način nastaju naši kolači i koje sve kvalitetne namirnice se nalaze u njemu. Iako, moram priznati mi imamo i malo sreće jer Korčula je ipak nešto skuplja destinacija, pa nije problem u cijenama, ali s druge strane, teže nam je doći do namirnica. A da ne pričamo o energiji koju za to ulažemo. Dok će neki restoran u Zagrebu, na Dolcu ili trgovačkim centrima, naći sve potrebno, mi primjerice svježe cvijeće koje držimo u vazi na stolu vozimo sami, trajektom. Čokoladu za kolače vozimo iz Zagreba… Kao i neke namirnice, poput divljih šparoga ubranih iznad Crikvenice ili creske janjetine, koje sami ukrcamo u auto i vozimo, ako to želimo imati i ponuditi.

Foto: Privatni album

Koliko ste ipak digli cijene ove godine s obzirom da su sve cijene otišle gore?

Marijo: Mi smo nautička destinacija, i nalazimo se na nautičkoj magistrali, i možemo si priuštiti više cijene. To si, po mojemu, mogu dozvoliti još Dubrovnik, Hvar, Kornati, možda Rovinj. Na mini-kruzerima koji nam dolaze imate Australce, Novozelanđane, Britance, Amerikance, i to obično nisu gosti slabije platežne moći. Na pojedinim mjestima kuglica sladoleda stoji 3,5 eura, na Korčuli zna koštati i 3,5 eura, a u Dubrovniku i 4, ali to ne mora nužno značiti da je proizvod skup nego kako pojedinci stoje iza svog rada, truda, artisanske priče, i sve to dižu na pijedestal, i to je ono što je Suzana rekla - nije skupo ono što je skupo, nego je skupo ono što ne valja.

Nekako, nemam osjećaj da se nečega bojite, jednostavno samo radite i gurate najbolje što ide...

Marijo: Nismo se premišljali oko prostora, no u posao smo do sada uložili oko 450 tisuća eura. U prvoj godini smo uložili skoro 100.000 eura, a onda smo htjeli sve renovirati. Zapravo je stvar u tome da većina ljudi kalkulira. Mi ne kalkuliramo, mi jednostavno idemo sa srcem pa što bude. Padnemo, ustanemo i idemo dalje.

Koliko dnevno radite u sezoni?

Suzana: Koliko nam traje dan? Dan nam počinje od pet ujutro. Kad završava? U jedan u noći. I spavamo četiri sata. Zato imamo devet brzina. Na adrenalinu smo. Ne znam, evo mi to jednostavno živimo, i u tome smo od 0 do 24 sata. Jednostavno nama se cijeli život vrti oko kuhinje. Nekad na odmoru smišljamo nove recepte, nekad u tri ujutro i još uvijek smo zagrijani za taj posao, a to je najbitnije. Kažu nam ljudi da zračimo energijom, ali ovo je naš lifestyle, ovo je naš način života. I upravo to je potrebno. Jer da bi netko ‘potegnuo’ na sva ova mjesta da nabavi dobru robu, da ideš u Podgorač po crnu slavonsku svinju, u Medviđu po bademe, ili u Tribalj po šparoge, to je ljudima teško objasniti, ali drugačije to ne možeš raditi. Ako bi gledao samo kroz prizmu novca, novac je rezultat svega toga skupa.

Foto: Domagoj Miletic

Kako puta dnevno se posvađate u kuhinju?

Suzana: Marijo i ja smo jako temperamentni, čak i tvrdoglavi. Znači, jednostavno svak’ drži svoju stranu. Recimo, ako smatramo da nešto treba izgledat tako, onda ja imam argumente zašto to tako mora izgledat tako, a Marijo, recimo, ima argumente zašto to ne treba tako izgledat. I jednostavno mi pucamo s argumentima jedno na drugo. Neki put ljudima oko nas nije baš najugodnije, ali im je zanimljivo, kao debata. Ali uvijek se na kraju usuglasimo.

Foto: Mateo Smolic-Rocak

Rekla bih čak točno znamo tko od nas dvoje treba popustiti, i to je stvarno fascinantno. I u krajnjem slučaju mi smo se upoznali u kuhinji, tako da smo točno znali kakvi jesmo. Ima parova koji su htjeli imati svoje restorane, ali oni su se jednostavno upoznali u nekim drugim okolnostima, tako i funkcioniraju. I oni pucaju. Ne mogu funkcionirati zajedno u restoranu ili na sličnim mjestima, jer je to prestresno, predinamično i nakon svega raspada se i brak. Da samo jedan od nas radi u kuhinji i ne vodi restoran, vjerovatno ne bismo opstali jer za ovo što mi radimo treba biti razumijevanja.

Kakva je ova sezona? Koliko vam gostiju dolazi s mini kruzera?

Marijo: Pa recimo, Korčula je jako nautička ruta i mi ovisimo o brodovima koji dolaze. I točno se osjete dani kada je marina puna, jednostavno je grad življi, više se troši, a dani kada nema brodova, onda je kod nas običan tempo. Kod nas su obično petak i vikend najslabiji i tad ovisimo samo o domaćim i auto gostima. Most je tu puno pomogao. Osjeti se razlika godina u posjetu Korčuli prija mosta i poslije mosta. Često vodiči s kruzera imaju dogovoreno gdje se ide na večeru i mi tu stvarno moramo sa svojim radom i kvalitetom privući goste s broda. Tako da, kakva je sezona, ovisi i o nama samima. Ako se traži dobar doručak, fina kava ili neobičan sladoled dolaze k nama, jer mi to ipak radimo malo drugačije. Trenutačno imamo vinsku listu sa 67 vina od čega 59 vina otvaramo na čaše. To je isto rijetkost. Gastroponuda se stvarno popravila od kada smo došli, jer se godinama nitko ništa nije ulagalo u Stari grad, a sada se svugdje kuha i pije puno bolja kava (smijeh).

Foto: Privatni album

Prošle godine smo imali 34 zaposlenih u oba lokala. Ove godine je to malo smanjeno. I to je jako velik broj zaposlenika za dva objekta. To je, ono, dosta isto ludo. Ali, da bi zapravo uspjeli sve proizvesti, da bi sve zajedno funkcionirao, to nam je bilo neophodno. Kažu da će kraj sezone biti jači, a nama sezona traje do 1.11.

Što biste istaknuli u svojoj ponudi?

Suzana: Najprije ljudi misle da smo slastičarna, pa shvate da nismo, jer nam stvarno sve dobro funkcionira. Imamo ukupno pet ‘tema’. Za doručak radimo svoja peciva, koja malo drugačije serviramo, primjerice Paris-Brest, koji je zapravo slastica, mi smo ga prebacili u slanu verziju. Brunch su zapravo spoj jela s doručka i večere, dok za večeru služimo jela za koja nam dođe inspiracija. Nemamo posebno određeno, ni riblje ni mesno, nego jednostavno trudimo se da imamo i neka jela koja su karakteristična za Hrvatsku, poput pašticade, brudeta, te malo koketiramo između svjetskih kuhinja i naše domaće.

Foto: Domagoj Miletic

Foto: Privatni album

I opet je to malo drugačije, poput dekonstrukcije pašticade. Imamo tri komada govedine, punjena su pancetom, češnjakom, mrkvom, i to se poslužuje uz kroket od paškoga sira. Osim toga, radimo i vrhunski sladoled, čak 28 vrsta, od čega je deset - kolač u obliku sladoleda. Primjerice omiljeni nam čupavac pretočili smo u sladoled i, recimo, totalni je hit. Jer realno, gdje možete pojesti čupavac sladoled? Isto je i s pitom od jabuka, mile foglie... Ali uz sve to jako se trudimo zadržati hrvatske okuse. Neke kolače i tjesteninu miješamo pred gostima, a la carte vitrinskih kolača imamo jedno 8 do 9 i slobodno mogu reći da su na razini Michelinovih.

Što ćete najradije pojesti ili naručiti u nekom drugom restoranu ili na putovanju?

Suzana: Marijo voli burgere, a ja slatko. I jednostavno imam periode kad volim nešto. Recimo ja budem opsjednuta ili s nekom namirnicom ili s nekim desertom i onda jednostavno samo po tome ‘peglam’. Ne znam, recimo, evo, bila sam u jednom periodu opsjednuta s crème brûléeom. Gdje god putujemo, ja samo naručujem crème brûlée i razmišljam o tom kako bi se on mogao složiti. I onda kad smatram da je to za nas neka idealna opcija i da je to desert s kojim sam ja zadovoljna, krene u proizvodnju. Jedno vrijeme me ‘držala’ paška skuta. Mene nešto doslovno opsjedne pa noćima ne spavam nego istražujem. I tako dolazim do briljantnih ideja da razbijam jaja pred gostima, naravno punjena najfinijom kremom (smijeh).

Foto: Privatni album

Jako volite putovati, bili ste prošle godine s kamperom obišli cijelu Europu? Kako to stignete?

Marijo: Da, prošle godine smo malo ranije završili sezonu, nas dvoje, pošto je sve bilo postavljeno. U tri dana smo iznajmili kamper i proputovali s njime odavde sve do Portugala, kroz Švicarsku, Francusku i Španjolsku. Na putu, zajedno s kćeri Lotom i sinom Lukasom bili smo skoro mjesec dana i to nam je baš dobro došlo da se maknemo od dinamičnog tempa. Dakle, sve se stigne.