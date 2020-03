Sobu želite obojiti u zelenu ili kuhinju u plavu? Bolje nemojte

Pastelne boje

'Baby' plava i svijetlo ružičasta su lijepe i umirujuće boje, ali se ne uklapaju dobro na zidovima kuće.

- Vanjski izgled kuće vrlo je važan, bez obzira na to je li vaš dom na prodaju ili ne, uvijek želite da vaš dom šalje vibru dobrodošlice. I ne zaboravite ulazna vrata. To je najvažniji dio prvog dojma - tvrdi Leneiva Head, vlasnica Welcome Home Realty u Tennesseeju.

Foto: Dreamstime

Korištenje jarkih boja

Ako želite obojiti dnevnu sobu krvavo crvenom, a kuhinju bundeva narančastom, učinite to, to je vaš izbor. Ali agenti za prodaju radije će umočiti četkice u neke neutralne boje.

Postoji razlog zašto agenti za prodaju nekretnina koriste neutralne boje koje privlače veću publiku. Također, savjetuje se ne stavljanje tapeta. Postoji mala šansa da će se kupcu svidjeti, a većina će kupaca odmah razmišljati o troškovima i trudu da ih uklone.

Crveno i žuto

Foto: Dreamstime

U emisiji o obnavljanju kuće, Property Brothers: Kupovina i prodaja, voditelji Jonathan i Drew Scott primijetili su da postoje dvije boje koje se nikada ne smiju koristiti za bojenje unutarnjih zidova, a to su crvena i žuta.

Toplo-bijela

Bilo koja bijela boja s toplim podtonom može izgledati prljavo, osobito na pogrešnom svjetlu. .

Bež boja

Foto: Dreamstime

Neutralne boje koje mogu pomoći u prodaji kuće, također mogu izgledati prljavo. Izbjegavajte žute ili zeleno bež boje, kao i kaki boju koje ništa ne prikazuju u 'laskavom svjetlu'. Ako želite lijepu neutralnu boju, uzmite u obzir nešto poput Sherwin Williamsa 'Agreeable Grey' boje koja vješto prelazi granicu između Taupe i sive boje.

Zelena

Blijedo zelena boja ponekad može izgledati poput bolesničke prostorije, a vaša lica mogu izgledati bljeđe nego inače. Radije razmislite o ulaganju u jedan od najnovijih trendova boja, koji izgleda laskavo u modernim i starijim domovima, a to je lovački zelena. Odlučite se za nešto poput Chrome zelene ili plavkastu Narragansett Green.

Ružičasta

Foto: Dreamstime

Ružičasta boja je nespretna jer izgleda ili previše sladunjavo ili prljavo. No trenutačni trend je korištenje ružičaste kao neutralne boje. Farrow & Ball Pink je sofisticirana, prigušena boja i ima dobru dubinu. Ovo je također prikladna zamjena za bilo koje ciglaste tonove o kojima razmišljate.

Bakreno crvena

Kuhinje obojene opeka crvenom, terakotom ili bakreno crveno bojom se prodaju u prosjeku za 13.700 kuna manje od drugih.

Plava

Foto: GettyImages

Istraživanje tvrtke Appetite otkrilo je da su ljudi jeli više zalogaja i pili više bezalkoholnih pića koja su bila u plavoj ambalaži, to bi se mogla dogoditi i u vašoj kuhinju ako odlučite koristiti tu boju.

Smeđa

Kuće sa srednje smeđom, Taupe ili Štuko bojom prodaju se manje nego kuće obojene drugim bojama, piše Reader's Digest.

