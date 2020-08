Sofia Vergara vježba ramena kako bi naglasila svoj struk, a obožava jesti ribu sa salatom

Iako ne voli odlaziti na treninge, ona joj je predana zbog problema sa štitnjačom iz mladosti. Prehrana joj se sastoji od proteina i povrća, a priznaje kako uživa i u kolačima

<p>Starim i znam da se tijelo mijenja. Zbog toga se treba pobrinuti o tome te pravilno jesti i vježbati, rekla je <strong>Sofia Vergara</strong> (48). Iako se bliži pedesetoj, ova Kolumbijka izgleda besprijekorno. No izgled duguje raznovrsnoj prehrani i tjelesnom aktivnošću.</p><p>Takav stil života njeguje 30 godina, otkad je izvadila štitnjaču zbog raka. Njezina dijeta je disciplinirana, ali ne i stroga. Njezin trener Gunnar Peterson savjetovao joj je da jede puno povrća i proteina. Jede zdravo preko tjedna pa se opusti tijekom vikenda.</p><p>- Obožavam kolače i ne mogu bez njih. U tjednu jedem zdravo. Srećom pa obožavam jesti ribu, svježe salate i hranu s Bliskog Istoka - objašnjava glumica.</p><p>Ako je na odmoru i opušta se uz hranu koja i nije tako zdrava, onda to nadoknađuje tako da mjesec dana jede veoma zdravo kako bi se organizam oporavio. Njezina druga trenerica, Jennifer Yates kaže kako zvijezda “Moderne obitelji” vježba do pet puta tjedno. Trening joj traje od 50 minuta do sat vremena.</p><p>- Ona je zaista posvećena. Ne preskače treninge - rekla je trenerica.</p><p>Iako mnoge zvijezde kažu kako je vježbanje vrijeme koje koriste za opuštanje ili bijeg iz svakodnevnog života, Vergara govori suprotno.</p><p>- Za mene je to kazna. Ja ne govorim: ‘Jedva čekam da se opustim i odem u teretanu’. To za mene nije vrijeme za zabavu, možda je to više vrijeme za mučenje. No, trudim se ne misliti o tome - priča Sofia.</p><p>Trener Gunnar Peterson kaže kako najviše vježbaju čučnjeve i vježbe za stražnjicu.</p><p>- Također radimo na ramenima kako bismo naglasili njezin mali struk - objasnio je.</p><p>Otkrio je i kako je organizirao vježbe napravljene specijalno za Vergaru.</p><p>- Trbušnjake radi tako da uključi više mišićnih skupina, primjerice i leđne mišiće jer se tako postiže bolji učinak. Kod vježbanja je važno ostati motiviran i vježbati kontinuirano. Treba se potruditi vježbati kontinuirano, ako nemate vremena, dovoljno je i desetak minuta dnevno. Napravite raspored tako da svaki dan odradite samo jednu mišićnu skupinu, primjerice ruke i leđa, pa drugi dan noge i trbuh - kaže Peterson koji trenira i Jennifer Lopez.</p><h2>Doručak: Zobene s chia sjemenkama i borovnicama</h2><p><strong>Sastojci</strong>: zobene pahuljice, bademovo mlijeko, grčki jogurta,chia sjemenke, borovnice, med</p><p><strong>Priprema</strong>: Pomiješajte mlijeko i chia sjemenke sa zobenim pahuljicama i ostavite 20 minuta da pahuljice omekšaju. Jogurt zasladite javorovim sirupom ili medom. U zdjelicu stavite zobene i dio voća pa prelijte jogurtom.</p><h2>Ručak: Plava riba sa začinima, a kao prilog sezonska salata</h2><p><strong>Sastojci</strong>: plava riba, sok od limuna, malo soli, papar, ružmarin, maslinovo ulje; Salata: zelena salata, rajčica, maslinovo ulje, balzamični ocat</p><p><strong>Priprema</strong>: Ribu poškropite sokom limuna i maslinovim uljem. Posolite i popaprite po želji te dodajte ružmarin. Ako ribu pripremate u pećnici, lagano zamotajte foliju i pecite oko 25 - 30 minuta na 200°C, odnosno dok riba ne postane mekana. Poslužite je sa zelenom salatom i rajčicom u maslinovom ulju i balzamičnom octu.</p><h2>Večera: Obožava salatu od tune s tjesteninom</h2><p><strong>Sastojci</strong>: maslinovo ulje, limunov sok, jogurt, peršin, kukuruz, rajčica, tuna, tjestenina, krastavci</p><p><strong>Priprema</strong>: Pomiješati maslinovo ulje, limunov sok i jogurt za umak. Ponekad u recept dodaje i tjesteninu pa je miješa s tunom, kukuruzom i svježim narezanim povrćem. Tome dodaje peršin i umiješa umak.</p>