Šok i nevjerica: Kaže da živi u najčišćoj kući u Britaniji, u videu pokazala što čisti svaki dan

Vlasnica 'najčistije kuće u Britaniji' šokirala je ljude svojom ekstremnom dnevnom rutinom. Daf (25), koja na svom TikTok profilu @cleanwithdaf dijeli savjete o čišćenju, ima uistinu rigorozan način čišćenja, tako da se ništa zapravo ne stigne ni zaprljati.

Njezina rutina, koju usklađuje s dva posla, uključuje izbjeljivanje zidova, mijenjanje posteljine, čišćenje ispod hladnjaka i pranje WC-a, uz niz drugih zadataka.

Kao zaposlenica u uredu i banci, većinu čišćenja obavlja između 7 i 9 ujutro, prije početka radnog dana. Na TikToku je podijelila svoja 'pravila kućanstva' i obavezne zadatke koje nikada ne preskače.

Daf većinu posla obavlja zajedno sa svojom majkom, a ranije je objasnila da obje imaju OKP (opsesivno kompulzivni poremećaj), zbog čega im je čišćenje prioritet.

Foto: Freepik

Također je pokazala svoje ogromne police prepune sredstava za čišćenje, uključujući boce izbjeljivača, krpe, omekšivače i razne druge proizvode.

U jednom videu, odjevena u crne tajice i crnu majicu dugih rukava, prikazala je kako započinje čišćenje - brišući vrata s majkom.

Dok je prikazivala postupak, napisala je: "Prvo i osnovno, svaka vrata u ovom domu bit će izbijeljena." Zatim je pokazala kako izvlači hladnjak iz niše u kuhinji kako bi obrisala stražnju stranu i oprala pod ispod njega.

Objasnila je: "Svaki drugi dan vidjet ćete mene i mamu kako izvlačimo hladnjak, jer stvari koje se nakupe iza njega, vjerujte mi, iznenadile bi vas."

U svojoj spavaćoj sobi svakodnevno briše uzglavlje kreveta od sive brušene kože jer ne podnosi prašinu i tragove. Također svakodnevno mijenja posteljinu, briše i usisava okvir kreveta te pomiče madrac.

Jedan od njezinih obaveznih zadataka je i brisanje zidova izbjeljivačem. "Mnogo ljudi me pita zašto to radim, ali jednostavno volim kada su zidovi blistavo bijeli - sve mora biti savršeno čisto."

Svakih nekoliko dana pere prozore i rolete, a u videu se pojavila noseći ružičaste gumene rukavice s bijelim pufastim rubom dok briše prozore s obje strane.

Također svakodnevno podiže tepihe kako bi ih usisala i oprala, a uz to pere rublje.

Njezina dnevna rutina:

Izbjeljivanje svih vrata u kućanstvu

Čišćenje iza hladnjaka (svaki drugi dan)

Brisanje okvira kreveta i čišćenje madraca

Brisanje zidova izbjeljivačem

Namještanje kreveta

Čišćenje prozora i roleta (svaki drugi dan)

Podizanje tepiha i usisavanje

Čišćenje kuhinjskih ladica

Pranje sve odjeće

Čišćenje perilice rublja (svaki dan i nakon svake upotrebe)

Ali njezini zadaci ne završavaju tu: Daf je priznala da ona i majka svakodnevno peru perilicu rublja nakon svake upotrebe.

Svaki dan prazni kuhinjske ladice kako bi ih očistila, ali smatra da to nije ništa neobično. "Za mene je to osnovna stvar, ne znam zašto bi to nekome bilo čudno."

Foto: 123RF

Njezina detaljna rutina zbunila je mnoge korisnike, koji su komentirali:

"Kako stigneš kuhati, družiti se s prijateljima i obitelji, raditi?"

"Jedini put kada pogledam iza hladnjaka je kad selim kuću. Inače me to ne zanima."

"Ja sam mikrobiolog i ne radim ni pola ovih stvari."

"Nema potrebe za tolikim izbjeljivačem, koristi druga sredstva!"

Foto: 123RF

Daf objašnjava da ujutro očisti što više prizemlja prije nego što ocu donese kavu u 8 sati. Nakon što se obitelj probudi, prelazi na gornji kat kako bi ponovno usisala i očistila kupaonicu.

Dodala je da zna kako mnogima nije važno svakodnevno čistiti kupaonicu, ali smatra da bi trebali razmisliti o tome. Također svakodnevno briše radijatore jer skupljaju puno prašine i pere tuš nakon svake upotrebe.

Kada su je pitali kako sve to stiže, objasnila je da radi od kuće, što joj daje fleksibilnost. "Rad od kuće mi omogućuje da ne gubim vrijeme na putovanja, već ga koristim za održavanje kuće."

Navečer Daf ponovno temeljito čisti donji kat prije spavanja. "Najvažnije je imati rutinu i držati je se. Kad uđete u ritam, sve postane puno lakše.", piše Daily Mail.