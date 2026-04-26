NE KUHAJTE IH

Šok za kuhare. Ovih 5 namirnica zdravije je jesti sirove

Foto: Dreamstime

Nutricionisti izdvajaju jogurt, špinat, luk, agrume i rotkvice. Bez kuhanja zadržavaju više korisnih stvari i okusa. Donosimo brze trikove za svaki dan

Kuhanje je super za okus i probavljivost, ali toplina zna potjerati ono najbolje iz hrane. Neki vitamini ne vole visoke temperature, a osjetljive dobre bakterije jednostavno ne prežive lonac. Ako ti ciljaju energija, imunitet i bolji osjećaj nakon jela, vrijedi znati koje je namirnice pametnije grickati svježe. Dobra vijest, sve su lako dostupne i idu uz gotovo svako jelo.

Jogurt: Najjača strana jogurta su žive kulture, odnosno dobre bakterije koje vole tvoj trbuh. Kad ga ugriješ, njih je manje. Zato ga jedi hladnog, kao podlogu za umak ili desert nakon toplog obroka.

Foto: Dreamstime

Špinat: Sirov špinat čuva više osjetljivih vitamina, posebno onih koji se lako izgube u vodi i pari. Ubaci ga u salatu, tortilju ili sendvič. Ako ga kuhaš, napravi to kratko i bez puno vode.

Luk: Sirovi luk zadržava jače korisne biljne spojeve i svježinu. Toplina mu ublaži oštrinu, ali i dio dobrih stvari. Dodaj ga na salate, u salsu ili tanko narezan na topli tost nakon što je ispečen.

Foto: DREAMSTIME

Agrumi: Naranča, grejp i limun idealni su svježi. Vitamin C i svježi okus najbolji su bez kuhanja. Pojedi cijeli plod zbog vlakana, iscijedi malo soka preko salate ili na pečenu ribu tek na kraju.

Rotkvice: Hrskave su, sočne i osvježavajuće. Sirove zadržavaju najviše svoje svježine i pikantnosti. Nareži ih u salatu, na kruh sa svježim sirom ili kao brzu grickalicu uz ručak.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Drži jogurt u hladnjaku i koristi ga kao brz doručak s voćem. Napravi salatu od sirovog špinata, dodaj tanko narezani luk i kriške naranče. Završno iscijedi malo limuna. Uz to nareži rotkvice za hrskav zalogaj. Male promjene donose veliku razliku, a sve možeš početi već danas.

