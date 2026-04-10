Šokantna studija: Ljudi u braku imaju znatno manji rizik od raka

Brak postoji tisućama godina - i nekoć je bio gotovo univerzalan, prema dr. Andrewu J. Cherlinu. No stope brakova padaju, što znači da neki ljudi možda propuštaju potencijalnu zdravstvenu korist, prenosi CNN.

- Gotovo kao da smo se podijelili u dva različita društva - rekao je Cherlin, profesor emeritus na Sveučilištu Johns Hopkins, koji se bavi sociologijom obitelji - ističući prednosti koje brak može donijeti.

Studija objavljena u srijedu u časopisu Cancer Research Communications sugerira da brak može biti povezan s nižim rizikom od raka, dodajući sve većem broju istraživanja koja ga povezuju s boljim zdravstvenim ishodima.

Među muškarcima koji nikada nisu bili u braku, stope raka su 68 posto više nego kod onih koji su bili u braku (u što se ubrajaju i razvedeni i udovci). Kod žena koje nikada nisu bile u braku ta je brojka još viša - 83 posto.

- Kada je riječ o obolijevanju od raka, brak može pružiti veću zaštitu ženama - rekao je dr. Brad Wilcox, profesor sa Sveučilišta Virginia koji proučava brak. Wilcox, koji nije sudjelovao u novom istraživanju, dodao je: 'To je zapanjujuće'.

Općenito istraživanja pokazuju da muškarci imaju više koristi od braka u heteroseksualnim odnosima, no ova studija sugerira suprotno.

Autori studije navode da vjerojatni uzroci imaju više objašnjenja. Kod nekih vrsta raka, poput raka endometrija i jajnika, trend bi mogao biti povezan s reproduktivnim mehanizmima. Žene koje nikada nisu rađale imaju veći rizik za te vrste raka.

Kod starijih odraslih osoba u ovoj opservacijskoj studiji povezanost se dodatno pojačala, što sugerira da se učinak braka akumulira tijekom vremena, rekao je dr. Paulo S. Pinheiro, glavni autor studije i epidemiolog sa Zdravstvenog sustava Sveučilišta u Miamiju.

Kada su podaci raščlanjeni po rasi i etničkoj pripadnosti, pokazalo se da crnci imaju najviše koristi od braka. Dr. Jarrod A. Carrol, gerijatar iz Kaiser Permanentea u južnoj Kaliforniji, rekao je da to govori o 'snazi crne žene'.

- Pružaju podršku i potiču muškarca da ranije potraži liječenje i pregled. To je zato što je ona poput središnjeg oslonca cijele obitelji, mislim da to pokazuje koliko su duboko uključene u brigu o svom suprugu - rekao je Carrol, koji nije sudjelovao u novom istraživanju.

Zašto brak donosi zdravstvene koristi?

Iako se koncept braka stalno mijenja, Cherlin kaže da jedno temeljno pitanje ostaje isto: čini li brak ljude zdravijima ili su zdraviji ljudi oni koji se i inače češće žene?

Brak obično donosi prednosti poput pristupa zdravstvenoj skrbi i socijalne podrške. Autori studije također tvrde da su oženjene osobe manje sklone rizičnim ponašanjima, pozivajući se na podatke koji pokazuju da je brak snažno povezan s nižim stopama raka pluća i vrata maternice. Ti se karcinomi povezuju s rizičnim ponašanjima poput promiskuiteta, pušenja i konzumacije alkohola.

Osim toga, ako ste solo i više izolirani, manja je vjerojatnost da ćete ići na preglede ili preventivne kontrole, rekao je Pinheiro.

Međutim, dr. Joan DelFattore, koja posljednjih deset godina piše o raku i bračnom statusu u akademskim časopisima i medijima, tvrdi da koristi braka često odražavaju sustave koji ga favoriziraju, a ne sam brak. Primjerice, mnogi zdravstveni osiguravateljski planovi pokrivaju supružnike, ali ne i druge osobe.

DelFattore, koja nije sudjelovala u novoj studiji, kaže da takve politike doprinose pogrešnoj ideji da upravo brak sam po sebi dovodi do boljih ishoda.

- Ljudi polaze od pretpostavke ‘brak: dobro. bez braka: loše’ i onda podatke tumače na načine koji nemaju smisla u odnosu na stvarne rezultate - rekla je. Ta pristranost, kaže ona, često je ugrađena u istraživanja i medicinsku edukaciju te dovodi do pojednostavljenih zaključaka.

Neudana osoba s rakom

DelFattore je prije 15 godina dijagnosticiran rak žučnog mjehura u četvrtom stadiju. Tijekom posjeta svom onkologu, rekla je da - kao neudana žena - nije dobila istu razinu skrbi kao što bi je dobila osoba u braku.

Onkolog je bio 'uvjeren da kao sama žena ne može imati potrebnu socijalnu podršku za podnošenje agresivnog liječenja', rekla je DelFattore, koja je svoju priču opisala u New England Journal of Medicine. No smatra da je ta pretpostavka bila pogrešna.

- Pokušala sam mu objasniti da imam rođake i prijatelje koji mi pružaju vrlo snažnu podršku. Prekinuo me. Nisam ni mogla završiti rečenicu - ispričala je.

Istraživanja pokazuju da neudane osobe koje prolaze liječenje raka imaju lošije ishode, a DelFattore kaže da se te razlike dodatno pogoršavaju stereotipima koje liječnici ponekad imaju.

- Postoji pretpostavka da postoji oštra podjela između toga da ste u braku i toga da ste sami - rekla je.

Što dalje?

Pinheiro kaže da je potrebno više istraživanja o načinima podrške ljudima koji nisu u braku. DelFattore dodaje da fokus ne bi trebao biti samo na poticanju braka, nego na uklanjanju prepreka koje dovode do neravnopravnosti u skrbi.

Pinheiro smatra i da bi liječnici trebali više vremena posvetiti savjetovanju pacijenata koji nemaju podršku kod kuće.

Osobe koje odluče ostati same trebale bi izgraditi snažne mreže podrške, kaže on. Takve mreže najjače su kada ljudi preuzimaju odgovornost, redovito se javljaju i pomažu u snalaženju kroz liječenje.

DelFattore dodaje da takvi odnosi mogu biti jednako snažni kao bračni.

- Susjeda vas može odvesti pod tuš. Postoje razne vrste intimne skrbi koja nije ograničena samo na supružnika. Ne-bračna podrška može biti jednako učinkovita - rekla je.