Šokantne studije: Šalju nas na operacije i kada nisu potrebne?

Znanstvena istraživanja i analize uglednih medija sve češće propituju stvarnu učinkovitost rutinskih kirurških zahvata. Podaci pokazuju da značajan dio poboljšanja koje pacijenti osjete nakon operacije proizlazi iz procesa zacjeljivanja ili snažnog placebo efekta, a ne iz samog postupka. Ova saznanja otvaraju rasprave u medicinskoj zajednici o tome koliko su česte operacije doista potrebne. Procjenjuje se da bi do dvadeset posto operacija moglo biti nepotrebno.

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Istraživanja otkrivaju pravu ulogu placeba u kirurgiji

Prema opsežnoj analizi objavljenoj u prestižnom časopisu JAMA tijekom 2022. godine, istraživači su prikupili podatke iz točno stotinu kirurških ispitivanja. Otkrili su da je u prosjeku čak dvije trećine poboljšanja nakon operacije posljedica oporavka tijela ili snažnog placeba jer se pacijenti napokon osjećaju zbrinuto. To znači da samo jedna trećina koristi doista proizlazi iz samog kirurškog rada. List The Economist nedavno je istaknuo kako su rezultati nekih popularnih zahvata, poput fuzije kralježnice, gotovo neznatni u usporedbi s placebom ili odrađenom fizioterapijom.

​- Kirurzi misle da su iznimno učinkoviti jer zapravo primjenjuju vrlo snažan placebo na svoje pacijente - pojasnio je poznati ortopedski kirurg sa Sveučilišta u Washingtonu.

Lažne operacije kao etički i znanstveni izazov

Kako bi znanstvenici precizno izmjerili pravi učinak operacije, provode razna ispitivanja koja obavezno uključuju takozvane lažne operacije. Medicinsko osoblje pacijente anestezira i napravi im prave rezove na koži. Međutim, liječnici namjerno preskaču presudni kirurški korak. Finska studija pratila je pacijente s oštećenjem meniskusa koljena. Podaci pokazuju da prava operacija nudi zanemarive prednosti neposredno nakon zahvata, dok nakon godinu dana nije bilo apsolutno nikakve razlike.

Pacijenti koji su prošli pravu operaciju imali su više problema s koljenom deset godina kasnije od onih podvrgnutih površinskom rezu. Iako postoji golem etički teret pri izvođenju lažnih zahvata, stručnjaci ističu da je to pouzdan način za precizno dokazivanje učinkovitosti. Pregled objavljen u British Medical Journalu naglašava da bi pod hitno trebalo strogo obustaviti dokazano neučinkovite zahvate na pacijentima.

Zašto liječnici i dalje režu bez čvrstih dokaza

Stručnjaci ističu da postoji snažan psihološki i financijski element koji održava ovu praksu živom. Liječnicima je nevjerojatno teško povjerovati da nešto što rutinski rade godinama nema nikakvu kliničku vrijednost. Kirurzi koji dugo izvode isti zahvat skloni su precjenjivati njegove zdravstvene prednosti. Glavni razlog leži u tome što se na kontrolne preglede obično vraćaju pacijenti kojima se stanje popravilo. Nezadovoljni pacijenti najčešće ne žele razočarati svoje liječnike pa jednostavno prešute nastale probleme. Sustav financiranja zdravstva također igra presudnu ulogu u ovoj praksi.

U državama gdje su kirurzi plaćeni isključivo po obavljenoj operaciji, stopa izvođenja upitnih zahvata ostaje visoka godinama nakon što istraživanja dokažu njihovu neučinkovitost. Nasuprot tome, gdje stručnjaci primaju fiksnu plaću, broj nepotrebnih operacija brzo i drastično pada.

Oštre kritike i snažan otpor ukidanju rutinskih zahvata

Iako se propitivanje kirurške učinkovitosti smatra vrlo nužnim, nagli službeni prijedlozi o smanjenju broja zahvata često nailaze na žestok otpor. Britanski zdravstveni sustav nedavno je predložio strogo ograničavanje javnog financiranja za sedamnaest medicinskih postupaka koje su proglasili nepotrebnima, a među njima se našla operacija karpalnog kanala. Britansko društvo za kirurgiju šake iznimno je oštro osudilo te birokratske planove.

Kirurzi energično tvrde da su takve financijske procjene duboko pogrešne i opasne za pacijente. Oni naglašavaju da pravovremena stručna operacija dokazano sprječava teški gubitak funkcije živaca, dok njezino izbjegavanje ranjive pacijente izravno izlaže opasnosti i ostavlja s doživotnom boli. Predstavnici kirurga posebno su bijesni načinom na koji financijski donositelji odluka selektivno koriste medicinsku literaturu kako bi opravdali ekonomsku štednju na tešku štetu kvalitete narušenog zdravlja nedužnih građana.

*uz korištenje AI-ja