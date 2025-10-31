Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
POSEBAN DAN

Šokantno, ali imaju razlog: Prvi put su se poljubili na - vjenčanju

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Šokantno, ali imaju razlog: Prvi put su se poljubili na - vjenčanju
Foto: Instagram/@kaytlin.v.brown

Par iz Teksasa, Kaytlin i Drew, šokirao je svijet svojom odlukom da se prvi put poljube tek na vjenčanju! Izazvali su lavinu reakcija, od oduševljenja do nevjerice

U doba kad većina parova dijeli prve poljupce još na prvom spoju, jedan par iz Teksasa odlučio je sve okrenuti naglavačke. Kaytlin O’Neall i Drew Brown nisu se poljubili ni jednom tijekom svoje višegodišnje veze – sve do trenutka kad su izrekli sudbonosno "da".

POGLEDAJ VIDEO: VIRAL on ženstven ona muževna

Pokretanje videa...

VIRAL on ženstven ona muževna 00:45
VIRAL on ženstven ona muževna | Video: 24sata/Video

Njihova priča, objavljena na društvenim mrežama, izazvala je pravu lavinu reakcija. Dok su jedni oduševljeni njihovom odlukom i hrabrošću da se drže svojih uvjerenja, drugi im se jednostavno – ne mogu načuditi.

Ljubav bez poljupca?

Kaytlin i Drew upoznali su se kao prijatelji, a romantična veza započela je 2021. godine. Oboje su vjernici i od samog su početka odlučili da neće dijeliti fizičku intimnost prije braka – pa čak ni poljubac.

Foto: Instagram/@kaytlin.v.brown

– Poljubac je za nas više od gesta, on vodi prema dubljoj fizičkoj povezanosti. Znali smo da želimo postaviti jasne granice i sačuvati taj trenutak za brak – rekla je Kaytlin.

Par je išao toliko daleko da su izbjegavali biti sami kod kuće, kako ne bi došli u iskušenje. Umjesto poljubaca, izražavali su bliskost razgovorom, zajedničkim molitvama i pažnjom jedno prema drugome.

SAVJETI ZLATA VRIJEDNI Žene koje rade ove greške u vezi teško će doći do oltara
Žene koje rade ove greške u vezi teško će doći do oltara

“Bio je to najposebniji trenutak u životu”

Njihovo vjenčanje održano je 5. listopada ove godine u bajkovitom imanju u Teksasu, pred 160 uzvanika. A onda – trenutak koji su svi čekali. Kad je svećenik rekao "možete poljubiti mladenku", uslijedio je njihov prvi poljubac ikada.

– Srce mi je lupalo kao nikad prije. Taj trenutak je bio čaroban. Svi su zapljeskali, a ja sam znala da je čekanje vrijedilo – rekla je mladenka.

Mladoženja Drew dodao je kako se cijelo vrijeme veselio tom trenutku: 

– Kad sam je napokon poljubio, sve emocije koje sam držao u sebi su eruptirale. Bio je to trenutak čiste radosti.

Foto: Instagram/@kaytlin.v.brown

Internet podijeljen: “Romantika stoljeća” ili “pretjerivanje”?

Nakon što je njihova priča završila na društvenim mrežama, komentari su pljuštali sa svih strana.

“Predivno! Pravi dokaz da prava ljubav može čekati”, napisala je jedna korisnica.
“Pa kako su znali da se uopće sviđaju jedno drugome ako se nisu poljubili?”, pitao se drugi.

Mnogi su ih podržali zbog dosljednosti i duhovne snage, dok su drugi tvrdili da je to “staro­modno” i “nepotrebno”. No Kaytlin i Drew na to se ne obaziru.

– Naš odnos nije manji ili hladniji zato što nismo dijelili poljubce. Ljubav nije samo fizička, ona je odluka, povjerenje i poštovanje – poručila je Kaytlin.

POGLEDAJTE VIDEO: 

@finimini.podravka Novi Scary Good Noodlesi. Strašno dobri! 🎃 Što mislite kojeg su okusa? 🦇 Btw. dostupni su samo za slovensko tržište🍜 #finimininoodles #finimini #ramen #scarygood #halloween ♬ original sound - Fini-Mini
BONTON NA VJENČANJU Evo što biste trebali raditi na svadbi, a što se nikada ne radi
Evo što biste trebali raditi na svadbi, a što se nikada ne radi

Lekcija o ljubavi i strpljenju

Njihova priča natjerala je mnoge da se zapitaju što zapravo znači intimnost. Za ovaj par, ona nije u fizičkom dodiru, već u povezanosti duša i zajedničkim vrijednostima.

– Ljubav je više od trenutka strasti. Ona je svakodnevni izbor, čak i kad to nije lako – zaključio je Drew.

Bilo da mislite da su Kaytlin i Drew inspirativni ili jednostavno neobični, jedno je sigurno – njihov prvi poljubac ušao je u povijest kao jedan od najposebnijih.

Svaka čast! Kakva gesta! Mladenci iz Zagreba su umjesto darova odlučili nahraniti gladnu djecu
Kakva gesta! Mladenci iz Zagreba su umjesto darova odlučili nahraniti gladnu djecu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koji je najljepši, a koji je najmanje lijep znak Zodijaka
SLAŽETE LI SE?

Evo koji je najljepši, a koji je najmanje lijep znak Zodijaka

Svaki horoskopski znak ima svoje jedinstvene fizičke karakteristike i šarm koji ih čini posebnima. Dok neki zrače očaravajućom privlačnošću koja oduzima dah, drugi su možda manje upadljivi
Fatalne mane horoskopskih znakova i kako ih prevladati
ŠTO VAS KOČI U ŽIVOTU?

Fatalne mane horoskopskih znakova i kako ih prevladati

Svatko od nas ima svoje jedinstvene karakteristike, a astrologija nam može pomoći razumjeti neke od naših urođenih tendencija. Istražili smo fatalne mane svakog znaka Zodijaka i kako ih možemo prevladati
Top lista očeva po Zodijaku: Od najboljeg do najmanje dobrog
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Top lista očeva po Zodijaku: Od najboljeg do najmanje dobrog

Svi muškarci mogu postati očevi, ali samo neki horoskopski znakovi su izvrsni tate. Ako se nadate da ćete jednog dana imati djecu, pogledajte što kaže horoskop kakav je koji znak kao tata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025