Šokantno, ali imaju razlog: Prvi put su se poljubili na - vjenčanju

U doba kad većina parova dijeli prve poljupce još na prvom spoju, jedan par iz Teksasa odlučio je sve okrenuti naglavačke. Kaytlin O’Neall i Drew Brown nisu se poljubili ni jednom tijekom svoje višegodišnje veze – sve do trenutka kad su izrekli sudbonosno "da".

Njihova priča, objavljena na društvenim mrežama, izazvala je pravu lavinu reakcija. Dok su jedni oduševljeni njihovom odlukom i hrabrošću da se drže svojih uvjerenja, drugi im se jednostavno – ne mogu načuditi.

Ljubav bez poljupca?

Kaytlin i Drew upoznali su se kao prijatelji, a romantična veza započela je 2021. godine. Oboje su vjernici i od samog su početka odlučili da neće dijeliti fizičku intimnost prije braka – pa čak ni poljubac.

– Poljubac je za nas više od gesta, on vodi prema dubljoj fizičkoj povezanosti. Znali smo da želimo postaviti jasne granice i sačuvati taj trenutak za brak – rekla je Kaytlin.

Par je išao toliko daleko da su izbjegavali biti sami kod kuće, kako ne bi došli u iskušenje. Umjesto poljubaca, izražavali su bliskost razgovorom, zajedničkim molitvama i pažnjom jedno prema drugome.

“Bio je to najposebniji trenutak u životu”

Njihovo vjenčanje održano je 5. listopada ove godine u bajkovitom imanju u Teksasu, pred 160 uzvanika. A onda – trenutak koji su svi čekali. Kad je svećenik rekao "možete poljubiti mladenku", uslijedio je njihov prvi poljubac ikada.

– Srce mi je lupalo kao nikad prije. Taj trenutak je bio čaroban. Svi su zapljeskali, a ja sam znala da je čekanje vrijedilo – rekla je mladenka.

Mladoženja Drew dodao je kako se cijelo vrijeme veselio tom trenutku:

– Kad sam je napokon poljubio, sve emocije koje sam držao u sebi su eruptirale. Bio je to trenutak čiste radosti.

Internet podijeljen: “Romantika stoljeća” ili “pretjerivanje”?

Nakon što je njihova priča završila na društvenim mrežama, komentari su pljuštali sa svih strana.

“Predivno! Pravi dokaz da prava ljubav može čekati”, napisala je jedna korisnica.

“Pa kako su znali da se uopće sviđaju jedno drugome ako se nisu poljubili?”, pitao se drugi.

Mnogi su ih podržali zbog dosljednosti i duhovne snage, dok su drugi tvrdili da je to “staro­modno” i “nepotrebno”. No Kaytlin i Drew na to se ne obaziru.

– Naš odnos nije manji ili hladniji zato što nismo dijelili poljubce. Ljubav nije samo fizička, ona je odluka, povjerenje i poštovanje – poručila je Kaytlin.

Lekcija o ljubavi i strpljenju

Njihova priča natjerala je mnoge da se zapitaju što zapravo znači intimnost. Za ovaj par, ona nije u fizičkom dodiru, već u povezanosti duša i zajedničkim vrijednostima.

– Ljubav je više od trenutka strasti. Ona je svakodnevni izbor, čak i kad to nije lako – zaključio je Drew.

Bilo da mislite da su Kaytlin i Drew inspirativni ili jednostavno neobični, jedno je sigurno – njihov prvi poljubac ušao je u povijest kao jedan od najposebnijih.